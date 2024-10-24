Тур: 8. Стадион: Воновия Рурштадион.
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Бавария
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
16 матчей
12.5%
6.3%
81.2%
2 победы 1 ничья 13 побед
Первый тайм
25%
12.5%
62.5%
4 победы 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
26
33
Голов в среднем за матч
4.33
3.3
Среднее время на гол
20
27
Всего голов
38
38
Голов в среднем за матч
2.38
2.38
Тотал матчей
3.5
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
37
37
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|2
|0.29
|Беро Матуш
|2
|0.29
|Дашнер Лукас
|1
|0.14
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.14
|Де Вит Дани
|1
|0.14
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Брошински Мориц
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|8 (2)
|1.14
|Олисе Майкл
|4
|0.57
|Мусиала Джамал
|3
|0.43
|Гнабри Серж
|2
|0.29
|Мюллер Томас
|1
|0.14
|Коман Кингсли
|1
|0.14
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.14
|Упамекано Дайо
|1
|0.14
|Павлович Александр
|1
|0.14
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
|Peter Zeidler
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|3
|0
|Мюллер Томас
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
3
Бохум
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
7
Бохум
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Бавария
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
3
15
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
3
20%
1-15
1
33%
2
13%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
10
1
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
22
5 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
3
43%
2
9%
16-30
2
29%
5
23%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
1
14%
5
23%
76-90
Пропущено
17
9
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2
Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3
Бавария
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0
Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1
Результаты матчей
Бохум
Бавария
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бохум
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
61
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|15 - 15
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|15 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|9 - 21
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|8 (5)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|5 (1)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
Прогнозы на матч Бохум - Бавария
Исход игры
Бохум
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
Бавария
97.6% (41)
Тотал 2.5
Больше
82.5% (33)
Меньше
17.5% (7)
Обе команды забьют
Да
65% (26)
Нет
35% (14)
Популярный счёт
1:3 Бавария
26.2% (11)
1:2 Бавария
26.2% (11)
0:3 Бавария
14.3% (6)
0:2 Бавария
14.3% (6)
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