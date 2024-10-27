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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Антверпен
3:0
Конец матча
Стандард
0'
35' Желтая карточка
Ayrton Costa
1:0
45' Гол
Янссен Винсент
61' Желтая карточка
Валенсия Энтони
2:0
63' Гол
Чери Тьяронн
76' Желтая карточка
Шутало Бошко
87' Желтая карточка
Лоуренс Генри
2:0
90' Не забитый пенальти
Ондрейка Якоб
3:0
90' Гол
Ондрейка Якоб
90'+9
91
Ламменс
Сенне
2
Корбани
Кобе
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
75
Andreas
Verstraeten
14
Валенсия
Энтони
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
25
Хаутекит
Ибе
88
Лоуренс
Генри
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
8
Прайс
Айзек
7
Булат
Марко
17
Ilay
Camara
11
Эккерт
Айенса
Деннис
9
Зекири
Анди
Антверпен
4-2-3-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Стандард

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
6:0
ПДА
4:1
К
4:0
ПДА
3:0
ПДА
2:3
ПДА
2:5
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
К
1:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:0
К
2:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.44
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.89
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
71

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 7 0.64
Ондрейка Якоб 7 0.64
Янссен Винсент 4 0.36
Алдервейрельд Тоби 2 0.18
Керк Джирано 2 0.18
Валенсия Энтони 1 0.09
Mahamadou Doumbia 1 0.09
Semm Renders 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 2 (1) 0.17
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.17
Шутало Бошко 1 0.08
Булат Марко 1 0.08
Эккерт Айенса Деннис 1 0.08
Фосси Марлон 0 0
Matthieu Epolo 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Ayrton Costa 4 0
Янссен Винсент 3 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Корбани Кобе 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 4 0
Шутало Бошко 4 0
Лоуренс Генри 2 1
О'Нил Эйден 3 0
Булат Марко 2 0
Прайс Айзек 2 0
Nathan Ngoy 1 0
Soufiane Benjdida 1 0

Результаты матчей

Антверпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Стандард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стандард
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
4
Антверпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Стандард
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

16
2
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
6%
1
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

21
7
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
2
10%
1
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
2
29%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
4
57%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0
Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2
Стандард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0

Результаты матчей

Антверпен
Стандард

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
7
5
6
1.5
2
10
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 12 9 1 2 25 - 15 28
2.
Брюгге
 12 6 3 3 20 - 14 21
3.
Антверпен
 11 6 2 3 24 - 8 20
4.
Мехелен
 12 6 2 4 26 - 16 20
5.
Гент
 0:1 12 5 3 4 18 - 11 18
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 12 4 6 2 12 - 8 18
7.
Андерлехт
 12 4 5 3 15 - 12 17
8.
Дендер
 12 4 4 4 16 - 20 16
9.
Вестерло
 12 4 3 5 21 - 22 15
10.
Стандард
 12 4 3 5 7 - 12 15
11.
АХ Лёвен
 12 3 6 3 13 - 16 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 12 3 5 4 17 - 21 14
15.
Серкль Брюгге
 0:1 12 2 3 7 11 - 21 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 6 4 2 0 8 - 1 14
3.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
4.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
5.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
7.
Гент
 0:1 6 3 1 2 11 - 5 10
8.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
9.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
10.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
11.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
13.
Серкль Брюгге
 0:1 6 2 2 2 10 - 8 8
14.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 6 4 0 2 12 - 10 12
2.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
3.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Гент
 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 6 0 4 2 4 - 7 4
15.
Серкль Брюгге
 0:1 6 0 1 5 1 - 13 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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      Г О О О О Л - Чери Тьяронн бьет в цель!
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      Чери Тьяронн сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
    • 35'
      Айртон Коста получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Антверпен 3:0 Стандард онлайн

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