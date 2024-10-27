Тур: 12. Стадион: Босуил.
0'
35' Желтая карточкаAyrton Costa
1:0
45' ГолЯнссен Винсент
61' Желтая карточкаВаленсия Энтони
2:0
63' ГолЧери Тьяронн
76' Желтая карточкаШутало Бошко
87' Желтая карточкаЛоуренс Генри
2:0
90' Не забитый пенальтиОндрейка Якоб
3:0
90' ГолОндрейка Якоб
90'+9
Ход матча
35'
45'
1:0
61'
63'
2:0
76'
87'
90'
2:0
90'
3:0
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
-
-
-
19 Victor Udoh
-
-
54 Semm Renders
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Антверпен
Стандард
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.44
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.89
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
71
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|7
|0.64
|Ондрейка Якоб
|7
|0.64
|Янссен Винсент
|4
|0.36
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.18
|Керк Джирано
|2
|0.18
|Валенсия Энтони
|1
|0.09
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.09
|Semm Renders
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|2 (1)
|0.17
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.17
|Шутало Бошко
|1
|0.08
|Булат Марко
|1
|0.08
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.08
|Фосси Марлон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Ayrton Costa
|4
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Валенсия Энтони
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|4
|0
|Шутало Бошко
|4
|0
|Лоуренс Генри
|2
|1
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
|Soufiane Benjdida
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Стандард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стандард
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
4
Антверпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Стандард
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
16
2
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
6%
1
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
21
7
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
2
10%
1
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
2
29%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
4
57%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0
Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2
Стандард
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 1:2 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0
Результаты матчей
Антверпен
Стандард
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
57
56
210
38
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|1
|2
|25 - 15
|28
|2.
|12
|6
|3
|3
|20 - 14
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|24 - 8
|20
|4.
|12
|6
|2
|4
|26 - 16
|20
|5.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|18 - 11
|18
|6.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|12 - 8
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 20
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|7 - 12
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|17 - 21
|14
|15.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|4.
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|7.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|13.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|1:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|15.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5