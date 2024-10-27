Тур: 11. Стадион: Райффайзен Арена.
0:1
Второй тайм: 49'
0'
31' Желтая карточкаЛюбичич Марин
0:1
33' ГолКитеишвили Отар
36' Желтая карточкаБирет Мика
41' Желтая карточкаЦирайс Филипп
Ход матча
31'
33'
0:1
36'
41'
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Гргич ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
ЛАСК
Штурм Грац
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.36
|Жуль Роберт
|3
|0.27
|Бериша Валон
|2
|0.18
|Энтруп Максимилиан
|2
|0.18
|Цирайс Филипп
|1
|0.09
|Богард Мелайро
|1
|0.09
|Тауи Адиль
|1
|0.09
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.09
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|8
|0.73
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|0.55
|Ятта Сиди
|2
|0.18
|Гргич Леон
|2
|0.18
|Бовинг Виллиам
|1
|0.09
|Лавале Димитри
|1
|0.09
|Газибегович Юсуф
|1
|0.09
|Чуквуани Точи
|1
|0.09
|Ялькуйе Малик
|1
|0.09
|Айву Эмануэль
|1
|0.09
|Хорват Томи
|1
|0.09
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|3
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Тауи Адиль
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Ятта Сиди
|1
|1
|Лавале Димитри
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Бирет Мика
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Ялькуйе Малик
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
18
ЛАСК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Штурм Грац
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
17%
6
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Забито
16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
6%
1
4%
1-15
5
31%
3
13%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
7
44%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0
Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2
Результаты матчей
ЛАСК
Штурм Грац
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
5
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
51
23
33
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
82
28
37
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|2.
|11
|6
|4
|1
|15 - 11
|22
|3.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|6.
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|0:1
|11
|4
|1
|6
|16 - 17
|13
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|10.
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|12.
|11
|0
|5
|6
|14 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|6.
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 16
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5