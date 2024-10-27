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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
ЛАСК
0:1
Второй тайм: 49'
Штурм Грац
0'
31' Желтая карточка
Любичич Марин
0:1
33' Гол
Китеишвили Отар
36' Желтая карточка
Бирет Мика
41' Желтая карточка
Цирайс Филипп

Ход матча

31'
Любичич Марин
 
33'
0:1
Китеишвили Отар
(Джонстон Макс)
36'
 
Бирет Мика
41'
Цирайс Филипп
 
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ЛАСК
Ничья
Штурм Грац
2.90
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Все Коэффициенты
28
Зибенхандль
Йорг
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
4
Таловеров
Максим
2
Белло
Джордж
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
29
Флеккер
Флориан
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
9
Любичич
Марин
1
Схерпен
Кьелл
2
Джонстон
Макс
47
Айву
Эмануэль
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
8
Ялькуйе
Малик
21
Чуквуани
Точи
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
ЛАСК
4-2-3-1
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Штурм Грац

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:2
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 4 (2) 0.36
Жуль Роберт 3 0.27
Бериша Валон 2 0.18
Энтруп Максимилиан 2 0.18
Цирайс Филипп 1 0.09
Богард Мелайро 1 0.09
Тауи Адиль 1 0.09
Мустафа Ибрагим 1 0.09
Стойкович Филип 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Усор Мозес 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 8 0.73
Китеишвили Отар 6 (2) 0.55
Ятта Сиди 2 0.18
Гргич Леон 2 0.18
Бовинг Виллиам 1 0.09
Лавале Димитри 1 0.09
Газибегович Юсуф 1 0.09
Чуквуани Точи 1 0.09
Ялькуйе Малик 1 0.09
Айву Эмануэль 1 0.09
Хорват Томи 1 0.09
Горенц-Станкович Йон 0 0
Хирлендер Штефан 0 0
Джонстон Макс 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 3 0
Цирайс Филипп 3 0
Йовичич Бранко 3 0
Стойкович Филип 2 0
Тауи Адиль 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Белло Джордж 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Карич Эмир 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Ятта Сиди 1 1
Лавале Димитри 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Бирет Мика 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Ярдымджи Эренджан 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Ялькуйе Малик 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
18
ЛАСК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Штурм Грац
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
1
17%
4
22%
31-45
2
33%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
17%
6
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
6%
1
4%
1-15
5
31%
3
13%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
4
25%
2
8%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
4
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
7
44%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0
Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2

Результаты матчей

ЛАСК
Штурм Грац

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
5
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1
2
3
2.5
3
3
2
3
3.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
8
2
2
8
2.5
3
7
2
8
3.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 1:0 11 8 1 2 25 - 12 25
2.
Рапид Вена
 11 6 4 1 15 - 11 22
3.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
4.
Ред Булл Зальцбург
 9 5 2 2 15 - 12 17
5.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 22 - 16 17
6.
Хартберг
 10 4 3 3 14 - 13 15
7.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
8.
ЛАСК
 0:1 11 4 1 6 16 - 17 13
9.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 3 4 11 - 17 12
10.
Альтах
 11 2 3 6 11 - 15 9
11.
Сваровски Тироль
 11 2 3 6 9 - 16 9
12.
Гразер
 11 0 5 6 14 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 1:0 6 5 0 1 18 - 8 15
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
ЛАСК
 0:1 6 2 0 4 10 - 11 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Гразер
 5 0 3 2 6 - 8 3
12.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
2.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 0:1 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 5 1 3 1 4 - 6 6
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
9.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Хартберг
 4 1 1 2 6 - 8 4
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 6
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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