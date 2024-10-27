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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Унион Берлин
0:1
Первый тайм: 36'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
14' Гол
Гётце Марио
30' Желтая карточка
Кемляйн Алеша

Ход матча

14'
0:1
Гётце Марио
30'
Кемляйн Алеша
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 116
Унион Берлин 29.3% (34)
X 42.2% (49)
Айнтрахт Фр 28.4% (33)
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Унион Берлин
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1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
15
Роте
Том
36
Кемляйн
Алеша
8
Хедира
Рани
11
Чжон
Ву-Ён
7
Вертессен
Йорбе
16
Холлербах
Бенедикт
1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
36
Кнауфф
Ансгар
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
Унион Берлин
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
4-2-2-2

История личных встреч

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:0
Б
0:3
К
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.86

Среднее время на гол

67
105

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роте Том 2 0.25
Бенеш Ласло 1 0.13
Вертессен Йорбе 1 0.13
Чжон Ву-Ён 1 0.13
Холлербах Бенедикт 1 0.13
Кемляйн Алеша 1 0.13
Фогт Кевин 1 (1) 0.13
Скарке Тим 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Жордан 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 9 (2) 1.13
Экитике Уго 2 0.25
Ларссон Хуго 2 0.25
Тута 1 0.13
Гётце Марио 1 0.13
Матанович Игорь 1 0.13
Кнауфф Ансгар 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Духи Данило 2 0
Чжон Ву-Ён 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Роте Том 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Фогт Кевин 1 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Babak Keyhanfar 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 2 0
Тута 1 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Теате Артур 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
1
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
8
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
7
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
15
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
5
33%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
2
50%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2

Результаты матчей

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 29 - 7 20
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
4.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
5.
Байер Л
 Заявка 8 4 3 1 20 - 15 15
6.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 8 0 1 7 7 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
4.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
5.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
17.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
6.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
7.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 0:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
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    Прогнозы 116
    Унион Берлин 29.3% (34)
    X 42.2% (49)
    Айнтрахт Фр 28.4% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    3.40
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    3.35
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Унион Берлин
    29.1% (34)
    Ничья
    41.9% (49)
    Айнтрахт Фр
    29.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (39)
    1:2 Айнтрахт Фр
    23.1% (27)
    2:1 Унион Берлин
    15.4% (18)
    1:0 Унион Берлин
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    6% (7)
    0:1 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
    2:3 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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