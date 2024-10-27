Тур: 8. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Осмерс Харм
0:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
14'
0:1
30'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роте
Том
11
Чжон
Ву-Ён
35
Тута
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Роте ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникЗащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
24 Сков РобертПолузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
20 Узун КанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Айнтрахт Фр
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.86
Среднее время на гол
67
105
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роте Том
|2
|0.25
|Бенеш Ласло
|1
|0.13
|Вертессен Йорбе
|1
|0.13
|Чжон Ву-Ён
|1
|0.13
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.13
|Кемляйн Алеша
|1
|0.13
|Фогт Кевин
|1 (1)
|0.13
|Скарке Тим
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Сибачо Жордан
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|9 (2)
|1.13
|Экитике Уго
|2
|0.25
|Ларссон Хуго
|2
|0.25
|Тута
|1
|0.13
|Гётце Марио
|1
|0.13
|Матанович Игорь
|1
|0.13
|Кнауфф Ансгар
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
|Бахойа Жан Маттео
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Духи Данило
|2
|0
|Чжон Ву-Ён
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Роте Том
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Фогт Кевин
|1
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схири Эльес
|2
|0
|Тута
|1
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
1
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
8
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
7
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
100%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
8
15
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
5
33%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
2
50%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2
Результаты матчей
Унион Берлин
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|29 - 7
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 15
|15
|6.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 16
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 19
|10
|12.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 16
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|10 - 23
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|5.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|8.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (5)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Унион Берлин
29.1% (34)
Ничья
41.9% (49)
Айнтрахт Фр
29.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
84.96% (96)
Нет
15.04% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (39)
1:2 Айнтрахт Фр
23.1% (27)
2:1 Унион Берлин
15.4% (18)
1:0 Унион Берлин
10.3% (12)
2:2 Ничья
6% (7)
0:1 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
2:3 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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