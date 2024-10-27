Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Айнтрахт Фр имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Тута нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

46' Тута нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

44' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Теате Артур получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Лейте Диогу получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Матч возобновлен

37' Кристенсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Роте Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' Кемляйн Алеша - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Вертессен Йорбе пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

27' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Роте Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Команда Айнтрахт Фр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О О Л - Гётце Марио из команды Айнтрахт Фр легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

13' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Роте Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля