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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Унион Берлин
1:1
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
14' Гол
Гётце Марио
30' Желтая карточка
Кемляйн Алеша
38' Желтая карточка
Теате Артур
38' Желтая карточка
Лейте Диогу
1:1
66' Гол
Холлербах Бенедикт
74' Желтая карточка
Тута
77' Вторая желтая карточка
Теате Артур
84' Желтая карточка
Триммель Кристофер
87' Желтая карточка
Фогт Кевин
89' Желтая карточка
Шефер Андраш
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Скарке Тим
90'+8

Ход матча

14'
0:1
Гётце Марио
30'
Кемляйн Алеша
 
38'
 
Теате Артур
38'
Лейте Диогу
 
38'
 
Эбимбе Эрик
Кристенсен Расмус
65'
 
Шаиби Фарес
Гётце Марио
65'
 
Матанович Игорь
Экитике Уго
65'
Сков Роберт
Роте Том
 
65'
Шефер Андраш
Кемляйн Алеша
 
65'
Сибачо Жордан
Чжон Ву-Ён
 
66'
Холлербах Бенедикт
(Сков Роберт)
1:1
74'
 
Тута
76'
Скарке Тим
Холлербах Бенедикт
 
77'
 
Теате Артур
81'
 
Аменда Орель
Кнауфф Ансгар
82'
 
Браун Натаниэль
Мармуш Омар
84'
Триммель Кристофер
 
84'
Бенеш Ласло
Вертессен Йорбе
 
87'
Фогт Кевин
 
89'
Шефер Андраш
 
90'
Скарке Тим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 444 Количество передач 491
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 117
Унион Берлин 29.1% (34)
X 41.9% (49)
Айнтрахт Фр 29.1% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
15
Роте
Том
36
Кемляйн
Алеша
8
Хедира
Рани
11
Чжон
Ву-Ён
7
Вертессен
Йорбе
16
Холлербах
Бенедикт
1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
36
Кнауфф
Ансгар
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
Унион Берлин
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
4-2-2-2

История личных встреч

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
0:0
Б
0:3
К
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.86

Среднее время на гол

67
105

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роте Том 2 0.25
Холлербах Бенедикт 2 0.25
Бенеш Ласло 1 0.13
Вертессен Йорбе 1 0.13
Чжон Ву-Ён 1 0.13
Кемляйн Алеша 1 0.13
Фогт Кевин 1 (1) 0.13
Сков Роберт 0 0
Скарке Тим 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Жордан 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 9 (2) 1.13
Экитике Уго 2 0.25
Ларссон Хуго 2 0.25
Тута 1 0.13
Гётце Марио 1 0.13
Матанович Игорь 1 0.13
Кнауфф Ансгар 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триммель Кристофер 2 0
Фогт Кевин 2 0
Духи Данило 2 0
Чжон Ву-Ён 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Роте Том 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Шефер Андраш 1 0
Лейте Диогу 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Кемляйн Алеша 1 0
Babak Keyhanfar 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 2 1
Тута 2 0
Схири Эльес 2 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
8
Унион Берлин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
67%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
5
31%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2

Результаты матчей

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 29 - 7 20
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
4.
Байер Л
 Заявка 8 4 3 1 20 - 15 15
5.
Унион Берлин
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 8 0 1 7 7 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
11.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
17.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
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    Прогнозы 117
    Унион Берлин 29.1% (34)
    X 41.9% (49)
    Айнтрахт Фр 29.1% (34)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Унион Берлин
    29.1% (34)
    Ничья
    41.9% (49)
    Айнтрахт Фр
    29.1% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    84.96% (96)
    Нет
    15.04% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (39)
    1:2 Айнтрахт Фр
    23.1% (27)
    2:1 Унион Берлин
    15.4% (18)
    1:0 Унион Берлин
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    6% (7)
    0:1 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
    2:3 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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