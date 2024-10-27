  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Гент
0:1
Второй тайм: 51'
Генк
0'
37' Желтая карточка
Самуаз Матисс
0:1
46' Гол
Арокодаре Толуваласе

Ход матча

37'
Самуаз Матисс
 
46'
0:1
Арокодаре Толуваласе
(Баа Кристофер)
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Гент
Ничья
Генк
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Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
4
Ватанабэ
Цуёси
13
Митрович
Стефан
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
8
Геркенс
Питер
19
Сурдез
Франк
21
Дин
Макс
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
6
Сметс
Матте
18
Кайембе
Йорис
24
Заттльбергер
Николас
8
Хейнен
Бриан
23
Стеккерс
Ярне
17
Грошовски
Патрик
7
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
Гент
3-4-2-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Генк

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
56.5%
16 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

51 матч

35.3%
23.5%
41.2%
18 побед 12 ничьих 21 победа

Первый тайм

31.4%
45.1%
23.5%
16 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

27.5%
37.3%
35.2%
14 побед 19 ничьих 18 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
0:2
ПОЗПВЛЕ
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

31
35

Голов в среднем за матч

1.24
1.35

Среднее время на гол

72
66

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Среднее время на гол

60
62

Всего голов

70
71

Голов в среднем за матч

1.37
1.39

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
26
Больше 51%
Меньше 49%
25
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

65
64

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гандельман Омри 4 0.33
Фадига Ноа 3 0.25
Гудьонсен Андри 2 0.17
Дин Макс 2 0.17
Сурдез Франк 1 0.08
Геркенс Питер 1 0.08
Делорж Матиас 1 0.08
Кумс Свен 1 0.08
Йокота Дайсуке 1 0.08
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.08
Браун Арчи 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Ватанабэ Цуёси 0 0
Варела Хелио 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 7 0.58
Стеккерс Ярне 4 (2) 0.33
О Хен-Гю 3 (1) 0.25
Баа Кристофер 2 0.17
Грошовски Патрик 2 0.17
Сор Коллинс 1 0.08
Куэста Карлос 1 0.08
Садик Муджаид 1 0.08
Заттльбергер Николас 1 0.08
Эль-Уахди Закария 1 0.08
Noah Adedeji-Sternberg 1 0.08
Хейнен Бриан 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Ацуки 4 0
Митрович Стефан 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Браун Арчи 3 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Кумс Свен 1 0
Фадига Ноа 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Гамбор Хуго 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Делорж Матиас 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Варела Хелио 1 0
Гандельман Омри 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 1 1
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Грошовски Патрик 1 0
О Хен-Гю 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Сметс Матте 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Баа Кристофер 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0

Результаты матчей

Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
2
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Генк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
13
Гент
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Генк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

11
11
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
27%
3
27%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
50%
4
40%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
7
54%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

17
24
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
18%
3
13%
1-15
4
24%
4
17%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
3
18%
2
8%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
18%
8
33%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
4
27%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2
Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2
Генк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0
Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4

Результаты матчей

Гент
Генк

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гент
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
3
3
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
7
4
3
8
2.5
5
6
2
9
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 12 9 1 2 25 - 15 28
2.
Брюгге
 12 6 3 3 20 - 14 21
3.
Антверпен
 11 6 2 3 24 - 8 20
4.
Мехелен
 12 6 2 4 26 - 16 20
5.
Гент
 0:1 12 5 3 4 18 - 11 18
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 12 4 6 2 12 - 8 18
7.
Андерлехт
 12 4 5 3 15 - 12 17
8.
Дендер
 12 4 4 4 16 - 20 16
9.
Вестерло
 12 4 3 5 21 - 22 15
10.
Стандард
 12 4 3 5 7 - 12 15
11.
АХ Лёвен
 12 3 6 3 13 - 16 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 12 3 5 4 17 - 21 14
15.
Серкль Брюгге
 0:1 12 2 3 7 11 - 21 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 6 4 2 0 8 - 1 14
3.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
4.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
5.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
7.
Гент
 0:1 6 3 1 2 11 - 5 10
8.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
9.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
10.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
11.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
13.
Серкль Брюгге
 0:1 6 2 2 2 10 - 8 8
14.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 1:0 6 4 0 2 12 - 10 12
2.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
3.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Гент
 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 6 0 4 2 4 - 7 4
15.
Серкль Брюгге
 0:1 6 0 1 5 1 - 13 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Баа Кристофер сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Арокодаре Толуваласе бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Самуаз Матисс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Генк
3.95
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3.65
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2.40
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Генк
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