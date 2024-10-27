Тур: 12. Стадион: Planet Group Arena.
0'
37' Желтая карточкаСамуаз Матисс
0:1
46' ГолАрокодаре Толуваласе
0:2
58' ПенальтиСтеккерс Ярне
69' Желтая карточкаГрошовски Патрик
76' Желтая карточкаАрокодаре Толуваласе
85' Желтая карточкаДелорж Матиас
90'+6
Ход матча
37'
46'
58'
0:2
69'
85'
33
Руф
Дави
15
Ито
Ацуки
19
Сурдез
Франк
21
Дин
Макс
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сонко МомодуНападающий
-
22 Фадига НоаНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Гент
Генк
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
56.5%
16 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
47.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
51 матч
35.3%
23.5%
41.2%
18 побед 12 ничьих 21 победа
Первый тайм
31.4%
45.1%
23.5%
16 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
27.5%
37.3%
35.2%
14 побед 19 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
35
Голов в среднем за матч
1.24
1.35
Среднее время на гол
72
66
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Среднее время на гол
60
62
Всего голов
70
71
Голов в среднем за матч
1.37
1.39
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
26
Больше 51%
Меньше 49%
25
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
65
64
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|4
|0.33
|Фадига Ноа
|3
|0.25
|Гудьонсен Андри
|2
|0.17
|Дин Макс
|2
|0.17
|Сурдез Франк
|1
|0.08
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Делорж Матиас
|1
|0.08
|Кумс Свен
|1
|0.08
|Йокота Дайсуке
|1
|0.08
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.08
|Браун Арчи
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Ватанабэ Цуёси
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|8
|0.67
|Стеккерс Ярне
|5 (3)
|0.42
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.25
|Баа Кристофер
|2
|0.17
|Грошовски Патрик
|2
|0.17
|Сор Коллинс
|1
|0.08
|Куэста Карлос
|1
|0.08
|Садик Муджаид
|1
|0.08
|Заттльбергер Николас
|1
|0.08
|Эль-Уахди Закария
|1
|0.08
|Noah Adedeji-Sternberg
|1
|0.08
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Делорж Матиас
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|1
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Сметс Матте
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Результаты матчей
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Генк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
2
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Генк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
13
Гент
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Генк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
27%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
4
40%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
7
54%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
17
26
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
18%
3
12%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
1
6%
3
12%
61-75
3
18%
8
31%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2
Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2
Генк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0
Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4
Результаты матчей
Гент
Генк
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гент
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
42
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
48
84
39
57
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|26 - 15
|28
|2.
|12
|6
|3
|3
|20 - 14
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|24 - 8
|20
|4.
|12
|6
|2
|4
|26 - 16
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|6.
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|16 - 20
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|12
|4
|3
|5
|7 - 12
|15
|10.
|1:2
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|17 - 21
|14
|15.
|2:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|4.
|1:2
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|13.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|2:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|4
|15.
|1:2
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5