Тур: 12. Стадион: Жозеф Марьен.
1:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
8'
1:0
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
17
Терхо
Каспер
25
Халаили
Анан
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Манье ГариПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Муслич Мирон
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
2
1.82
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.09
1.6
Среднее время на гол
82
56
Всего голов
32
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.71
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
59
52
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|3 (1)
|0.25
|Макаллистер Кевин
|2
|0.17
|Родригес Кевин II
|2
|0.17
|Иванович Франьо
|2
|0.17
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.08
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.42
|Уаттара Абдул
|2
|0.17
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|Брунинью Филипе
|1
|0.08
|Олайгбе Казим
|1
|0.08
|Равич Христиан
|1
|0.08
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|1
|Лейсен Федде
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Ньянг Уссейну
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Акинпелу Промис
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|5
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Равич Христиан
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Варлесон
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Уаттара Абдул
|1
|0
|Emmanuel Kakou
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
1
7
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Серкль Брюгге
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
12
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
100%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
9
20
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
11%
2
10%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
4
44%
3
15%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
1
11%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
38
38
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|1
|2
|25 - 15
|28
|2.
|12
|6
|3
|3
|20 - 14
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|24 - 8
|20
|4.
|12
|6
|2
|4
|26 - 16
|20
|5.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|18 - 11
|18
|6.
|1:0
|12
|4
|6
|2
|12 - 8
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|16 - 20
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|7 - 12
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|17 - 21
|14
|15.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|9
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|3.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|4.
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|7.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 5
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|13.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|1:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|15.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5