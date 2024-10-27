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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
1:3
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
8' Гол
Фусейни Мохаммед
1:1
52' Гол
Виейра Фелипе
1:2
55' Гол
Emmanuel Kakou
64' Желтая карточка
Назиньо Флавио
73' Желтая карточка
Сомерс Тибо
88' Желтая карточка
Акинпелу Промис
90' Желтая карточка
Сайкс Росс
1:3
90' Гол
Денкей Кевин
90' Желтая карточка
Денкей Кевин
90'+10
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
24
Ванхутт
Шарль
17
Терхо
Каспер
4
Расмуссен
Матиас
8
Амани
Жан
25
Халаили
Анан
77
Фусейни
Мохаммед
II
9
Иванович
Франьо
21
Деланге
Максим
90
Emmanuel
Kakou
66
Равич
Христиан
2
Диаките
Ибрахим
4
Гомис
Далангуниполе
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
6
Агьекум
Лоуренс
11
Минда
Алан
10
Виейра
Фелипе
15
Манье
Гари
34
Сомерс
Тибо
Юнион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
2:3
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ТМК
1:4
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

2
1.82

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.09
1.6

Среднее время на гол

82
56

Всего голов

32
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.71

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

59
52

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 3 (1) 0.25
Макаллистер Кевин 2 0.17
Родригес Кевин II 2 0.17
Иванович Франьо 2 0.17
Пуэртас Кэмерон 1 0.08
Эккерт Айенса Деннис 1 0.08
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 6 0.5
Уаттара Абдул 2 0.17
Сомерс Тибо 1 0.08
Брунинью Филипе 1 0.08
Виейра Фелипе 1 0.08
Олайгбе Казим 1 0.08
Равич Христиан 1 0.08
Emmanuel Kakou 1 0.08
Назиньо Флавио 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Минда Алан 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 3 1
Лейсен Федде 3 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Ньянг Уссейну 2 0
Садики Ноа 2 0
Иванович Франьо 2 0
Халаили Анан 2 0
Акинпелу Промис 2 0
Морис Антони 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Матида Коки 1 0
Амани Жан 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Терхо Каспер 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 5 0
Назиньо Флавио 3 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Варлесон 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Уаттара Абдул 1 0
Emmanuel Kakou 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Серкль Брюгге
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

1
7
Юнион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

5
13
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
4
80%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
27%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Пропущено

12
21
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
6
50%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2
Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
5 раз 42%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
3
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 12 9 1 2 26 - 15 28
2.
Брюгге
 12 6 3 3 20 - 14 21
3.
Антверпен
 11 6 2 3 24 - 8 20
4.
Мехелен
 12 6 2 4 26 - 16 20
5.
Гент
 12 5 3 4 18 - 12 18
6.
Андерлехт
 12 4 5 3 15 - 12 17
7.
Дендер
 12 4 4 4 16 - 20 16
8.
Вестерло
 12 4 3 5 21 - 22 15
9.
Стандард
 12 4 3 5 7 - 12 15
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 12 3 6 3 12 - 11 15
11.
АХ Лёвен
 12 3 6 3 13 - 16 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 12 3 5 4 17 - 21 14
15.
Серкль Брюгге
 12 3 3 6 14 - 21 12
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
3.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
7.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
8.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
9.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
10.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
11.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
13.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
14.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
2.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
3.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 6 (1)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Г О О О О Л - Фусейни Мохаммед II бьет в цель!
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    Где смотреть матч Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге онлайн

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