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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 9'
Хоффенхайм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Прогнозы 116
Хайденхайм 40.5% (47)
X 28.4% (33)
Хоффенхайм 31% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Хоффенхайм
2.85
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Траоре
Омар
Хактаб
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
39
Дорш
Никлас
10
Ваннер
Пауль
18
Пирингер
Марвин
8
Шенца
Лео
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стэнли
15
Жендрей
Валентен
22
Прасс
Александр
7
Бишоф
Том
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
Хайденхайм
4-3-3
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Хайденхайм
Хоффенхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМК
4:5

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 3 (1) 0.38
Ваннер Пауль 2 (1) 0.25
Шёппнер Ян 2 0.25
Шенца Лео 2 0.25
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.25
Бек Адриан 1 0.13
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.63
Бюльтер Мариус 4 0.5
Бериша Мергим 1 0.13
Гложек Адам 1 0.13
Табакович Харис 1 0.13
Жендрей Валентен 1 0.13
Бруун-Ларсен Якоб 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 3 0
Пирингер Марвин 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Майнка Патрик 1 0
Хонсак Матиас 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Акпогума Кевин 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Крамарич Андрей 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Стах Антон 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хоффенхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

4
6
Хайденхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
25%
5
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
5
29%
29%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1
Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Хоффенхайм

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
3
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
3
4
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 29 - 7 20
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
4.
Байер Л
 Заявка 8 4 3 1 20 - 15 15
5.
Унион Берлин
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 8 0 1 7 7 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
11.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
17.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
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    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 24.1% пользователей.
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    Прогнозы 116
    Хайденхайм 40.5% (47)
    X 28.4% (33)
    Хоффенхайм 31% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Хоффенхайм
    2.85
    3.80
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    2.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Хайденхайм
    40.5% (47)
    Ничья
    28.4% (33)
    Хоффенхайм
    31% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    81.42% (92)
    Нет
    18.58% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    24.1% (28)
    1:1 Ничья
    22.4% (26)
    1:2 Хоффенхайм
    22.4% (26)
    1:0 Хайденхайм
    10.3% (12)
    0:1 Хоффенхайм
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:3 Хоффенхайм
    1.7% (2)
    3:2 Хайденхайм
    1.7% (2)
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