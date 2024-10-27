Тур: 8. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Дингерт Кристиан
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Дорш
Никлас
10
Ваннер
Пауль
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стэнли
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
-
10 Ваннер ПаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Феллер ФранкВратарь
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
-
34 Нсоки СтэнлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Артур ШавесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Хайденхайм
Хоффенхайм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|3 (1)
|0.38
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.25
|Шёппнер Ян
|2
|0.25
|Шенца Лео
|2
|0.25
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.25
|Бек Адриан
|1
|0.13
|Хонсак Матиас
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|0.63
|Бюльтер Мариус
|4
|0.5
|Бериша Мергим
|1
|0.13
|Гложек Адам
|1
|0.13
|Табакович Харис
|1
|0.13
|Жендрей Валентен
|1
|0.13
|Бруун-Ларсен Якоб
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|3
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Траоре Омар Хактаб
|2
|0
|Дорш Никлас
|0
|1
|Майнка Патрик
|1
|0
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Кербер Лука
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Матараццо
|3
|0
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Бишоф Том
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Дрекслер Тим
|2
|0
|Нсоки Стэнли
|0
|1
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Артур Шавес
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хоффенхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
4
6
Хайденхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
3
25%
5
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
5
29%
29%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1
Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Хоффенхайм
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
31
12
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
16
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|29 - 7
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 15
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 16
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 19
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 16
|8
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|10 - 23
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|10.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (5)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Хайденхайм
40.5% (47)
Ничья
28.4% (33)
Хоффенхайм
31% (36)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
81.42% (92)
Нет
18.58% (21)
Популярный счёт
2:1 Хайденхайм
24.1% (28)
1:1 Ничья
22.4% (26)
1:2 Хоффенхайм
22.4% (26)
1:0 Хайденхайм
10.3% (12)
0:1 Хоффенхайм
4.3% (5)
2:2 Ничья
4.3% (5)
2:3 Хоффенхайм
1.7% (2)
3:2 Хайденхайм
1.7% (2)
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