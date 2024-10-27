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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Дингерт Кристиан
Хайденхайм
0:0
Конец матча
Хоффенхайм
0'
32' Желтая карточка
Пирингер Марвин
33' Желтая карточка
Стах Антон
90' Желтая карточка
Бериша Мергим
90'+4

Ход матча

32'
Пирингер Марвин
 
33'
 
Стах Антон
58'
 
Тохумджу Умут
Гриллич Флориан
58'
 
Кадержабек Павел
Жендрей Валентен
67'
 
Бериша Мергим
Бюльтер Мариус
70'
Бройниг Максимилиан
Пирингер Марвин
 
70'
Конте Сирлорд
Дорш Никлас
 
83'
 
Самассеку Диади
Бишоф Том
84'
 
Артур Шавес
Нсоки Стэнли
84'
Бек Адриан
Ваннер Пауль
 
90'
 
Бериша Мергим

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 360 Количество передач 448
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 116
Хайденхайм 40.5% (47)
X 28.4% (33)
Хоффенхайм 31% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Траоре
Омар
Хактаб
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
39
Дорш
Никлас
10
Ваннер
Пауль
18
Пирингер
Марвин
8
Шенца
Лео
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стэнли
15
Жендрей
Валентен
22
Прасс
Александр
7
Бишоф
Том
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
Хайденхайм
4-3-3
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Хайденхайм
Хоффенхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМК
4:5

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 3 (1) 0.38
Ваннер Пауль 2 (1) 0.25
Шёппнер Ян 2 0.25
Шенца Лео 2 0.25
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.25
Бек Адриан 1 0.13
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.63
Бюльтер Мариус 4 0.5
Бериша Мергим 1 0.13
Гложек Адам 1 0.13
Табакович Харис 1 0.13
Жендрей Валентен 1 0.13
Бруун-Ларсен Якоб 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 3 0
Пирингер Марвин 3 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Майнка Патрик 1 0
Хонсак Матиас 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Акпогума Кевин 2 0
Стах Антон 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Крамарич Андрей 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Бериша Мергим 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хоффенхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

4
6
Хайденхайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
25%
5
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
4
36%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
25%
5
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
5
29%
29%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1
Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Хоффенхайм

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 29 - 7 20
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
4.
Байер Л
 Заявка 8 4 3 1 20 - 15 15
5.
Унион Берлин
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Хайденхайм
 Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 8 0 1 7 7 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
11.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
17.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Хайденхайм: 49%, Хоффенхайм: 51%.
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 15000 болельщиков
  • 94'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Малони Леннард из команды Хайденхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Малони Леннард выиграл воздушное противоборство у Гложек Адам.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Хайденхайм 40.5% (47)
    X 28.4% (33)
    Хоффенхайм 31% (36)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Хайденхайм
    40.5% (47)
    Ничья
    28.4% (33)
    Хоффенхайм
    31% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    81.42% (92)
    Нет
    18.58% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Хайденхайм
    24.1% (28)
    1:1 Ничья
    22.4% (26)
    1:2 Хоффенхайм
    22.4% (26)
    1:0 Хайденхайм
    10.3% (12)
    0:1 Хоффенхайм
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:3 Хоффенхайм
    1.7% (2)
    3:2 Хайденхайм
    1.7% (2)
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