Тур: 13. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Jacob Karlsen
4:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолНордли Симен Болькан
2:0
33' ГолНордли Симен Болькан
56' Желтая карточкаLevy Nene
66' Желтая карточкаTammer Bany Odeh
68' Желтая карточкаХэй Лукас
72' Желтая карточкаТверсков Йеппе
72' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
3:0
75' ГолДаммерс Вессель
4:0
79' Гол в свои воротаХогсберг Лукас
82' Undefined phrase: football_event_Рёмер Андре
89' Желтая карточкаХогсберг Лукас
90'+8
Ход матча
11'
33'
56'
66'
68'
72'
72'
75'
79'
4:0
82'
89'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
397 Количество передач 642
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Иззо
Пол
28
Рёмер
Андре
17
Греве
Матиас
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
-
17 Греве МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
45 Маркманн НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Норшелланн
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
30 матчей
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед
47 матчей
21.3%
38.3%
40.4%
10 побед 18 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед
Второй тайм
17%
46.8%
36.2%
8 побед 22 ничьи 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.35
1.04
Среднее время на гол
66
86
Всего голов
44
30
Голов в среднем за матч
1.83
1.3
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
75
55
Голов в среднем за матч
1.6
1.17
Тотал матчей
2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
24
Больше 51%
Меньше 49%
23
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|7 (2)
|0.54
|Кэмпбелл Норман
|4
|0.31
|Туре Мохамед
|2 (1)
|0.15
|Данхо Флориан
|2
|0.15
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.08
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.08
|Хег Даниэль
|1
|0.08
|Даммерс Вессель
|1
|0.08
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.08
|Ольсен Оливер
|1
|0.08
|Энггаард Мэдс
|1
|0.08
|Греве Матиас
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгели Синдре Валле
|5
|0.38
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.38
|Беньямин Нюгрен
|5
|0.38
|Хардер Конрад
|2
|0.15
|Тверсков Йеппе
|1
|0.08
|Хэй Лукас
|1
|0.08
|Доржелес Марио
|1
|0.08
|Анкерсен Петер
|1
|0.08
|Антман Оливер
|1
|0.08
|Хансен Мадс
|1
|0.08
|Илоски Милан
|1
|0.08
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Хогсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Данхо Флориан
|1
|1
|Рёмер Андре
|2
|0
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|Ольсен Оливер
|2
|0
|Кэмпбелл Норман
|2
|0
|Tammer Bany Odeh
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|5
|0
|Хэй Лукас
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Доржелес Марио
|2
|0
|Хогсберг Лукас
|2
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
|Levy Nene
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
7
Раннерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
14
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Норшелланн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
11
12
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
3
25%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
9%
3
21%
1-15
0
0%
7
50%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Забито
22
26
12 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
9%
6
23%
1-15
3
14%
9
35%
16-30
7
32%
4
15%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
1
4%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
17
23
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
5
22%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
2
12%
7
30%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
6
35%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ольборг - Раннерс 0:2 Раннерс - Люнгбю 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0
Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брабранд - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1
Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1
Результаты матчей
Раннерс
Норшелланн
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
43
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
76
76
310
49
112
211
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|7 (6)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3