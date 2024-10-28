Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Норшеланн пытается что-то создать.

89' Хогсберг Лукас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

89' Норшеланн контролирует мяч.

89' Норшеланн контролирует мяч.

89' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Шамун Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Рёмер Андре нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

86' Норшеланн пытается что-то создать.

86' Норшеланн контролирует мяч.

86' Норшеланн контролирует мяч.

86' Удар от ворот произведет Норшеланн

84' После проверки VAR рефери поменял решение - Норшеланн не будет бить пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.

81' Тверсков Йеппе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Норшеланн пытается что-то создать.

81' Норшеланн пытается что-то создать.

80' Норшеланн контролирует мяч.

79' Г О О О О Л - Хогсберг Лукас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

79' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Данхо Флориан пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

78' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Норшеланн контролирует мяч.

74' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Бьёркенгрен Йон получил желтую карточку от судьи

72' Тверсков Йеппе получил желтую карточку от судьи

71' Норшеланн пытается что-то создать.

71' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Хэй Лукас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

68' Норшеланн пытается что-то создать.

68' Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Норшеланн пытается что-то создать.

68' Норшеланн контролирует мяч.

66' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Хогсберг Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Туре Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Норшеланн контролирует мяч.

65' Норшеланн пытается что-то создать.

65' Норшеланн пытается что-то создать.

64' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Раннерс

64' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Норшеланн пытается что-то создать.

62' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

62' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Levy Nene нанес удар головой, но Paul Izzo спокойно отбил мяч.

62' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Хорошую попытку сделал Levy Nene . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Норшеланн пытается что-то создать.

59' Levy Nene из команды Норшеланн в офсайде

58' Норшеланн пытается что-то создать.

58' Норшеланн начинает контратаку

58' Хорошую попытку сделал Одей Стивен . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Levy Nene получил желтую карточку от судьи

55' Норшеланн контролирует мяч.

55' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Норшеланн пытается что-то создать.

54' Норшеланн контролирует мяч.

53' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Туре Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Греве Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Греве Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

49' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Норшеланн контролирует мяч.

48' Норшеланн контролирует мяч.

47' Levy Nene пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем

47' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Норшеланн контролирует мяч.