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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Раннерс
4:0
Конец матча
Норшелланн
0'
1:0
11' Гол
Нордли Симен Болькан
2:0
33' Гол
Нордли Симен Болькан
56' Желтая карточка
Levy Nene
66' Желтая карточка
Tammer Bany Odeh
68' Желтая карточка
Хэй Лукас
72' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
72' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
3:0
75' Гол
Даммерс Вессель
4:0
79' Гол в свои ворота
Хогсберг Лукас
82' Undefined phrase: football_event_
Рёмер Андре
89' Желтая карточка
Хогсберг Лукас
90'+8

Ход матча

11'
Нордли Симен Болькан
(Туре Мохамед)
1:0
33'
Нордли Симен Болькан
(Tammer Bany Odeh)
2:0
46'
 
Levy Nene
Доржелес Марио
52'
Дюр Николас
Греве Матиас
 
52'
Одей Стивен
Занден Оливер
 
56'
 
Levy Nene
66'
Tammer Bany Odeh
 
68'
 
Хэй Лукас
70'
Данхо Флориан
Туре Мохамед
 
70'
Шамун Ноа
Tammer Bany Odeh
 
72'
 
Тверсков Йеппе
72'
Бьёркенгрен Йон
 
73'
 
Илоски Милан
Хэй Лукас
73'
 
Сертдемир Зидан
Бринк Марк
75'
Даммерс Вессель
(Нордли Симен Болькан)
3:0
79'
Хогсберг Лукас
4:0
82'
Рёмер Андре
 
84'
 
Марксен Эрик
Эгели Синдре Валле
88'
Laurits Raun Pedersen
Нордли Симен Болькан
 
89'
 
Хогсберг Лукас

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 397 Количество передач 642
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Рёмер
Андре
17
Греве
Матиас
19
Tammer
Bany
Odeh
9
Нордли
Симен
Болькан
7
Туре
Мохамед
13
Хансен
Андреас
III
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
16
Бринк
Марк
10
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Эгели
Синдре
Валле
Раннерс
4-3-2-1
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Норшелланн

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

30 матчей

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 17 побед

47 матчей

21.3%
38.3%
40.4%
10 побед 18 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед

Второй тайм

17%
46.8%
36.2%
8 побед 22 ничьи 17 побед

История матчей

СД
1:1
ТМК
2:3
СД
1:1
СД
0:5
СД
3:1
СД
1:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Среднее время на гол

66
86

Всего голов

44
30

Голов в среднем за матч

1.83
1.3

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

75
55

Голов в среднем за матч

1.6
1.17

Тотал матчей

2.5
42
Больше 89%
Меньше 11%
5
37
Больше 79%
Меньше 21%
10
24
Больше 51%
Меньше 49%
23
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 7 (2) 0.54
Кэмпбелл Норман 4 0.31
Туре Мохамед 2 (1) 0.15
Данхо Флориан 2 0.15
Tammer Bany Odeh 1 0.08
Бьёркенгрен Йон 1 0.08
Хег Даниэль 1 0.08
Даммерс Вессель 1 0.08
Лауэнборг Фредерик 1 0.08
Ольсен Оливер 1 0.08
Энггаард Мэдс 1 0.08
Греве Матиас 0 0
Дюр Николас 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 5 0.38
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.38
Беньямин Нюгрен 5 0.38
Хардер Конрад 2 0.15
Тверсков Йеппе 1 0.08
Хэй Лукас 1 0.08
Доржелес Марио 1 0.08
Анкерсен Петер 1 0.08
Антман Оливер 1 0.08
Хансен Мадс 1 0.08
Илоски Милан 1 0.08
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Данхо Флориан 1 1
Рёмер Андре 2 0
Бьёркенгрен Йон 2 0
Ольсен Оливер 2 0
Кэмпбелл Норман 2 0
Tammer Bany Odeh 2 0
Иззо Пол 1 0
Туре Мохамед 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 5 0
Хэй Лукас 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Тверсков Йеппе 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Доржелес Марио 2 0
Хогсберг Лукас 2 0
Антман Оливер 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Levy Nene 1 0

Результаты матчей

Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
7
Раннерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
14
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Норшелланн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

11
12
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
9%
3
25%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
5
45%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
9%
3
21%
1-15
0
0%
7
50%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Забито

22
26
12 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
9%
6
23%
1-15
3
14%
9
35%
16-30
7
32%
4
15%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
1
4%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

17
23
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
5
22%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
2
12%
7
30%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
6
35%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ольборг - Раннерс 0:2 Раннерс - Люнгбю 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0
Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0
Норшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брабранд - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1
Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1

Результаты матчей

Раннерс
Норшелланн

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 16 27
2.
Копенгаген
 13 7 4 2 24 - 14 25
3.
АГФ Орхус
 13 6 5 2 26 - 13 23
4.
Раннерс
 13 5 6 2 23 - 16 21
5.
Силькеборг
 13 5 6 2 25 - 19 21
6.
Брондбю
 13 5 4 4 22 - 18 19
7.
Норшелланн
 13 5 4 4 25 - 24 19
8.
Виборг
 13 4 5 4 26 - 23 17
9.
Ольборг
 13 4 2 7 13 - 25 14
10.
Сённерйюск
 13 3 2 8 15 - 30 11
11.
Люнгбю
 13 1 6 6 8 - 16 9
12.
Вайле
 13 1 1 11 12 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 6 6 0 0 14 - 4 18
2.
АГФ Орхус
 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
4.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
5.
Силькеборг
 7 3 3 1 15 - 12 12
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
10.
Сённерйюск
 6 2 2 2 9 - 12 8
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
5.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
6.
Брондбю
 7 2 2 3 14 - 14 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 7 1 2 4 6 - 13 5
10.
Люнгбю
 6 0 3 3 4 - 8 3
11.
Сённерйюск
 7 1 0 6 6 - 18 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Раннерс Нордли Симен Болькан 7 (6)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Мидтьюлланн Осман Диао 1 3
Весь список
  • 96'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 96'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 96'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 95'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 94'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 94'
    Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали
  • 94'
    Раннерс контролирует мяч.
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    • 91'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 91'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 90'
      Ольсен Оливер наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 90'
      Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 89'
      Хогсберг Лукас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 89'
      Хогсберг Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Шамун Ноа.
    • 89'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 89'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 89'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 89'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Шамун Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Рёмер Андре нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 88'
      Тактическая замена. Нордли Симен Болькан уходит с поля и его заменяет Laurits Raun Pedersen
    • 87'
      Судья сигнализирует, что Илоски Милан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Нордли Симен Болькан
    • 87'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 87'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 86'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 86'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 86'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 86'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 85'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 84'
      Тактическая замена. Эгели Синдре Валле уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 84'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Норшеланн не будет бить пенальти!
    • 83'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 82'
      ПЕНАЛЬТИ! - Рёмер Андре из команды Раннерс нарушает правила.
    • 81'
      Тверсков Йеппе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 79'
      Г О О О О Л - Хогсберг Лукас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 79'
      Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Данхо Флориан пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 79'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 78'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 78'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 77'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 77'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 76'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 76'
      Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 75'
      Нордли Симен Болькан сделал результативную передачу.
    • 75'
      ГОООООЛ - Даммерс Вессель Раннерс забивает ударом головой
    • 75'
      Нордли Симен Болькан из команды Раннерс подал угловой справа.
    • 74'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Хогсберг Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 73'
      Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 73'
      Тактическая замена. Хэй Лукас уходит с поля и его заменяет Илоски Милан
    • 72'
      Бьёркенгрен Йон получил желтую карточку от судьи
    • 72'
      Тверсков Йеппе получил желтую карточку от судьи
    • 72'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Данхо Флориан
    • 72'
      Контроль мяча: Раннерс: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 72'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 71'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Тактическая замена. Tammer Bany Odeh уходит с поля и его заменяет Шамун Ноа
    • 70'
      Тактическая замена. Туре Мохамед уходит с поля и его заменяет Данхо Флориан
    • 70'
      Одей Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 69'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 69'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 69'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 69'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 68'
      Хэй Лукас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 68'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Туре Мохамед.
    • 68'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 68'
      Tammer Bany Odeh выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 68'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 66'
      Tammer Bany Odeh получил желтую карточку от судьи
    • 66'
      Tammer Bany Odeh из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Свенссон Даниэль пострадал.
    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 66'
      Хогсберг Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Туре Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Раннерс: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 65'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 65'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Tammer Bany Odeh
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 62'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Levy Nene нанес удар головой, но Paul Izzo спокойно отбил мяч.
    • 62'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Дюр Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Levy Nene. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Контроль мяча: Раннерс: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 61'
      Дюр Николас из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 60'
      Нордли Симен Болькан из команды Раннерс заходит слишком далеко, он валит Эгели Синдре Валле.
    • 59'
      Levy Nene из команды Норшеланн в офсайде
    • 59'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 58'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 58'
      Tammer Bany Odeh нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Одей Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      Нордли Симен Болькан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 56'
      Levy Nene получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Судья свистит. Levy Nene атаковал сзади соперника. Это Ольсен Оливер заработал своей команде штрафной
    • 56'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 56'
      Контроль мяча: Раннерс: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 56'
      Ольсен Оливер из команды Раннерс в офсайде
    • 55'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 55'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 54'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 54'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 54'
      Туре Мохамед из команды Раннерс в офсайде
    • 53'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 52'
      Тактическая замена. Занден Оливер уходит с поля и его заменяет Одей Стивен
    • 52'
      Греве Матиас получил травму и заменен. Дюр Николас выходит на поле.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Туре Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Ох, нехорошо это выглядит. Греве Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Раннерс: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 50'
      Греве Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 49'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Ольсен Оливер из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Levy Nene наказан за толчок Рёмер Андре
    • 47'
      Levy Nene пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Доржелес Марио уходит с поля и его заменяет Levy Nene
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 47'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Контроль мяча: Раннерс: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 45'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Tammer Bany Odeh из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 43'
      Рёмер Андре не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 43'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 43'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 42'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 41'
      Ольсен Оливер наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 41'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Ольсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Нордли Симен Болькан из команды Раннерс подал угловой справа.
    • 40'
      Контроль мяча: Раннерс: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 40'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 39'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 39'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 38'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Раннерс: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 35'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 33'
      Tammer Bany Odeh сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Нордли Симен Болькан забивает с правой ноги!
    • 33'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 33'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 33'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 33'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 32'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 32'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 32'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 32'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 31'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 31'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 30'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Раннерс: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 30'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 30'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 30'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Даммерс Вессель
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 29'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Рёмер Андре возвращается на поле.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Ох, нехорошо это выглядит. Рёмер Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 27'
      Рёмер Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Нордли Симен Болькан пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 25'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Раннерс: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 25'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Рёмер Андре.
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 24'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 24'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 24'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 24'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 24'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 23'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 23'
      Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 23'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 23'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 21'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Бьёркенгрен Йон пострадал.
    • 21'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Tammer Bany Odeh
    • 20'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 20'
      Беньямин Нюгрен наказан за толчок Бьёркенгрен Йон
    • 20'
      Контроль мяча: Раннерс: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Даммерс Вессель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 18'
      Эгели Синдре Валле наказан за толчок Хег Даниэль
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Нордли Симен Болькан пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 16'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 16'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Раннерс: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Ольсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Туре Мохамед сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Нордли Симен Болькан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 11'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Занден Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Раннерс: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 10'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Греве Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Tammer Bany Odeh.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 7'
      Tammer Bany Odeh оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Туре Мохамед из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 7'
      Раннерс начинает контратаку
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Ольсен Оливер наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 6'
      Tammer Bany Odeh нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 5'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Раннерс: 64%, Норшеланн: 36%.
    • 5'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 5'
      Нордли Симен Болькан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 4'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 2'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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