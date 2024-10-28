Тур: 26. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 6821 Главный судья: Эскас Эспен
2:3
Конец матча
0'
0:1
36' ГолТагсет Эдвард
1:1
40' ГолБьоркан Фредерик
2:1
50' ГолСинкернагель Филип
2:2
56' ГолПерейра Адриан
58' Желтая карточкаНемчик Томаш
67' Желтая карточкаТангвик Сандер
80' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
2:3
90' ГолСаса Ноа Донован
90' Желтая карточкаБрохолм Мариус
90'+8
Ход матча
36'
0:1
40'
1:1
50'
2:1
56'
2:2
58'
67'
80'
90'
2:3
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
13 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
461 Количество передач 447
-
51 Владение мячом, % 49
26
Эвьен
Хэкон
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Будё-Глимт
Русенборг
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
31 матч
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.19
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.13
1.27
Среднее время на гол
42
71
Всего голов
60
38
Голов в среднем за матч
1.94
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
46
73
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хог Каспер Ваарст
|10
|0.38
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.31
|Хёуге Йенс
|6 (1)
|0.23
|Берг Патрик
|6
|0.23
|Салтнес Ульрик
|5
|0.19
|Эвьен Хэкон
|4
|0.15
|Бьоркан Фредерик
|3
|0.12
|Синкернагель Филип
|3
|0.12
|Зугеля Нино
|3
|0.12
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.08
|Фет Сондре
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.08
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|9 (2)
|0.35
|Нипан Сверре Халсет
|7 (1)
|0.27
|Брохолм Мариус
|6 (1)
|0.23
|Перейра Адриан
|4
|0.15
|Хольм Ноа
|4
|0.15
|Тагсет Эдвард
|3
|0.12
|Рейтан Йеспер
|2
|0.08
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Сельнес Оле
|1
|0.04
|Йенссен Ульрик
|1
|0.04
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Саса Ноа Донован
|1
|0.04
|Рейтан Эрленд
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|5
|0
|Берг Патрик
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|8
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Немчик Томаш
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Тангвик Сандер
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|0
|Брохолм Мариус
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Андерссон Адам
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Alfred Johansson
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Русенборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
10
Будё-Глимт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
19
21
Будё-Глимт
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
54% (14)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Русенборг
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
25
31
Голы по времени матча
Забито
36
20
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
6%
3
15%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
7
19%
4
20%
31-45
5
14%
3
15%
46-60
12
33%
3
15%
61-75
5
14%
6
30%
76-90
Пропущено
12
25
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
4
33%
4
16%
31-45
3
25%
7
28%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
2
17%
3
12%
76-90
Забито
21
23
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
10%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
9
43%
5
22%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
5
22%
76-90
Пропущено
14
14
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
6
43%
0
0%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Забито
57
43
18 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 14
2 Не забивали 4
4
7%
4
9%
1-15
5
9%
5
12%
16-30
9
16%
8
19%
31-45
14
25%
8
19%
46-60
16
28%
7
16%
61-75
9
16%
11
26%
76-90
Пропущено
26
39
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
0
0%
8
21%
1-15
8
31%
2
5%
16-30
6
23%
7
18%
31-45
5
19%
10
26%
46-60
1
4%
6
15%
61-75
6
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брага - Будё-Глимт 1:2 Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0
Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1
Русенборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Русенборг - Бранн 1:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0
Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3
Результаты матчей
Будё-Глимт
Русенборг
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:3
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
76
211
58
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
58
76
310
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
233
1412
1412
1016
521
719
224
323
125
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|13 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|10 (3)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|2 6
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 5
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7