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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 6821 Главный судья: Эскас Эспен
Будё-Глимт
2:3
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
36' Гол
Тагсет Эдвард
1:1
40' Гол
Бьоркан Фредерик
2:1
50' Гол
Синкернагель Филип
2:2
56' Гол
Перейра Адриан
58' Желтая карточка
Немчик Томаш
67' Желтая карточка
Тангвик Сандер
80' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
2:3
90' Гол
Саса Ноа Донован
90' Желтая карточка
Брохолм Мариус
90'+8

Ход матча

36'
0:1
Тагсет Эдвард
40'
Бьоркан Фредерик
1:1
46'
Салтнес Ульрик
Эвьен Хэкон
 
50'
Синкернагель Филип
(Фет Сондре)
2:1
56'
2:2
Перейра Адриан
(Зейдан Мустафа)
58'
 
Немчик Томаш
58'
Вембангомо Брис
Сьоволд Фредрик
 
65'
Сёрли Сондре
Дубвик Исак
 
67'
 
Тангвик Сандер
67'
 
Саса Ноа Донован
Конрадсен-Сейде Миккель
80'
 
Йенссен Ульрик
84'
 
Рейтан Йеспер
Перейра Адриан
84'
 
Сэтер Оле Кристиан
Зейдан Мустафа
90'
2:3
Саса Ноа Донован
90'
Хельмерсен Андреас
Сёрли Сондре
 
90'
 
Брохолм Мариус
90'
 
Брохолм Мариус
90'
 
Рачич Лука

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 461 Количество передач 447
  • 51 Владение мячом, % 49
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
77
Синкернагель
Филип
23
Хёуге
Йенс
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
41
Нипан
Сверре
Халсет
20
Тагсет
Эдвард
5
Зейдан
Мустафа
19
Перейра
Адриан
39
Брохолм
Мариус
35
Конрадсен-Сейде
Миккель
Будё-Глимт
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Русенборг

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

31 матч

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:1
К
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Э
3:1
Э
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:3
Э
1:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.19

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.13
1.27

Среднее время на гол

42
71

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

1.94
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

46
73

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хог Каспер Ваарст 10 0.38
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.31
Хёуге Йенс 6 (1) 0.23
Берг Патрик 6 0.23
Салтнес Ульрик 5 0.19
Эвьен Хэкон 4 0.15
Бьоркан Фредерик 3 0.12
Синкернагель Филип 3 0.12
Зугеля Нино 3 0.12
Миккельсен Эугуст 2 0.08
Фет Сондре 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Хельмерсен Андреас 2 0.08
Сьоволд Фредрик 1 0.04
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Дубвик Исак 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 9 (2) 0.35
Нипан Сверре Халсет 7 (1) 0.27
Брохолм Мариус 6 (1) 0.23
Перейра Адриан 4 0.15
Хольм Ноа 4 0.15
Тагсет Эдвард 3 0.12
Рейтан Йеспер 2 0.08
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Сельнес Оле 1 0.04
Йенссен Ульрик 1 0.04
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Нельсон Джейден 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Саса Ноа Донован 1 0.04
Рейтан Эрленд 0 0
Зейдан Мустафа 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 5 0
Берг Патрик 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Хайкин Никита 2 0
Сёренсен Адам 2 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 8 0
Перейра Адриан 5 0
Немчик Томаш 5 0
Сельнес Оле 4 0
Тагсет Эдвард 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Тангвик Сандер 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Брохолм Мариус 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Корник Лео 1 0
Хольм Ноа 1 0
Alfred Johansson 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Русенборг
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
10
Будё-Глимт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Русенборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

19
21
Будё-Глимт
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
54% (14)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Русенборг
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

25
31

Голы по времени матча

Забито

36
20
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
2
6%
3
15%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
7
19%
4
20%
31-45
5
14%
3
15%
46-60
12
33%
3
15%
61-75
5
14%
6
30%
76-90

Пропущено

12
25
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
4
33%
4
16%
31-45
3
25%
7
28%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
2
17%
3
12%
76-90

Забито

21
23
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
10%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
9
43%
5
22%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
5
22%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
6
43%
0
0%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Забито

57
43
18 В 1-м тайме 17
39 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 14
2 Не забивали 4
4
7%
4
9%
1-15
5
9%
5
12%
16-30
9
16%
8
19%
31-45
14
25%
8
19%
46-60
16
28%
7
16%
61-75
9
16%
11
26%
76-90

Пропущено

26
39
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 20
0
0%
8
21%
1-15
8
31%
2
5%
16-30
6
23%
7
18%
31-45
5
19%
10
26%
46-60
1
4%
6
15%
61-75
6
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брага - Будё-Глимт 1:2 Тромсё - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0
Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1
Русенборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Русенборг - Бранн 1:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 4:0
Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3 Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3

Результаты матчей

Будё-Глимт
Русенборг

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:3
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
7
6
7
6
2.5
2
11
5
8
3.5
2
11
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
7
6
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
23
3
14
12
1.5
14
12
10
16
2.5
5
21
7
19
3.5
2
24
3
23
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 26 16 6 4 59 - 24 54
2.
Бранн
 26 15 7 4 48 - 29 52
3.
Мольде
 26 14 5 7 57 - 29 47
4.
Викинг
 26 13 8 5 51 - 35 47
5.
Русенборг
 26 13 4 9 44 - 38 43
6.
Фредрикстад
 26 12 7 7 34 - 32 43
7.
КФУМ Осло
 26 8 10 8 31 - 31 34
8.
Хам-Кам
 26 8 8 10 31 - 31 32
9.
Стрёмсгодсет
 26 8 8 10 30 - 37 32
10.
ФК Кристиансунн
 26 7 9 10 29 - 38 30
11.
Тромсё
 26 8 5 13 28 - 37 29
12.
Сарпсборг-08
 26 8 5 13 36 - 50 29
13.
Саннефьёрд
 26 7 7 12 35 - 42 28
14.
Лиллестрём
 26 7 3 16 30 - 52 24
15.
Хёугесунн
 26 6 6 14 23 - 40 24
16.
Одд
 26 5 8 13 25 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 13 9 3 1 37 - 11 30
2.
Русенборг
 13 9 1 3 24 - 13 28
3.
Викинг
 13 8 4 1 26 - 15 28
4.
Бранн
 13 8 2 3 23 - 12 26
5.
Мольде
 13 7 2 4 34 - 19 23
6.
Фредрикстад
 13 6 5 2 17 - 14 23
7.
ФК Кристиансунн
 13 5 6 2 19 - 18 21
8.
Саннефьёрд
 13 6 2 5 22 - 20 20
9.
Стрёмсгодсет
 13 5 4 4 17 - 14 19
10.
Хам-Кам
 13 4 4 5 15 - 13 16
11.
Тромсё
 13 4 3 6 19 - 18 15
12.
Хёугесунн
 13 4 1 8 7 - 15 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 13 2 7 4 12 - 16 13
15.
Лиллестрём
 13 3 3 7 16 - 26 12
16.
Сарпсборг-08
 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 13 7 5 1 25 - 17 26
2.
Мольде
 13 7 3 3 23 - 10 24
3.
Будё-Глимт
 13 7 3 3 22 - 13 24
4.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 19 - 15 21
5.
Фредрикстад
 13 6 2 5 17 - 18 20
6.
Викинг
 13 5 4 4 25 - 20 19
7.
Сарпсборг-08
 13 5 3 5 22 - 25 18
8.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
9.
Русенборг
 13 4 3 6 20 - 25 15
10.
Тромсё
 13 4 2 7 9 - 19 14
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 4 6 13 - 23 13
12.
Лиллестрём
 13 4 0 9 14 - 26 12
13.
Хёугесунн
 13 2 5 6 16 - 25 11
14.
Одд
 13 2 4 7 9 - 22 10
15.
ФК Кристиансунн
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Саннефьёрд
 13 1 5 7 13 - 22 8
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 13 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 10 (3)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 2 6
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 5
Русенборг Йенссен Ульрик 8
Одд Хуссейн Эцаз 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Г О О О О Л - Бьоркан Фредерик первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 36'
      Г О О О О Л - Тагсет Эдвард из команды Русенборг левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Будё-Глимт 2:3 Русенборг онлайн

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