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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
АВС
0:5
Конец матча
Порту
0'
0:1
22' Гол
Нико Гонсалес
0:2
32' Гол
Омородион Сэмюэль
0:3
38' Гол
Омородион Сэмюэль
41' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
0:4
45' Гол
Омородион Сэмюэль
66' Желтая карточка
Грау Хауме
73' Желтая карточка
Варела Алан
0:5
88' Гол
Мора Родриго
90'+4

Ход матча

22'
0:1
Нико Гонсалес
(Виейра Фабиу)
32'
0:2
Омородион Сэмюэль
(Фернандеш Мартим)
38'
0:3
Омородион Сэмюэль
(Фернандеш Мартим)
41'
Ассунсао Густаво
 
45'
0:4
Омородион Сэмюэль
(Пепе Акино)
46'
Камате Иссиака
Акинсола Бабатунде
 
46'
Лукка Жонатан
Ассунсао Густаво
 
46'
Vasco Lopes
Меркадо Джон
 
64'
 
Мора Родриго
Лодер Дэнни
64'
 
Зе Педро
Виейра Фабиу
64'
 
Франко Андре
Перес Неуэн
66'
Грау Хауме
 
73'
 
Варела Алан
74'
Рибейру Родригу
Зе Луиш Жозе
 
78'
 
Мариу Жоау
Фернандеш Мартим
83'
 
Эуштакиу Стивен
Варела Алан
84'
Родригеш Рафаэл
Нейва Кристиан
 
88'
0:5
Мора Родриго
(Мариу Жоау III)
Прогнозы 121
АВС 1.7% (2)
X 0% (0)
Порту 98.3% (119)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
2
Фонсека
Фернанду
42
Девениш
Кристиан
6
Ру
Баптист
24
Нейва
Кристиан
12
Ассунсао
Густаво
15
Грау
Хауме
17
Меркадо
Джон
14
Пиазон
Лукас
11
Акинсола
Бабатунде
29
Зе
Луиш
Жозе
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
24
Перес
Неуэн
3
Джало
Тьягу
74
Моура
Франсишку
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Виейра
Фабиу
19
Лодер
Дэнни
11
Пепе
Акино
9
Омородион
Сэмюэль
АВС
4-2-3-1
Порту
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.22
Нейва Кристиан 1 0.11
Меркадо Джон 1 0.11
Грау Хауме 1 0.11
Vasco Lopes 1 0.11
Ассунсао Густаво 1 (1) 0.11
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 7 0.78
Галено Вандерсон 6 (4) 0.67
Нико Гонсалес 3 0.33
Хайме Иван 2 0.22
Пепе Акино 2 0.22
Мора Родриго 1 0.11
Гюль Дениз 1 0.11
Лодер Дэнни 1 (1) 0.11
Моура Франсишку 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Фернандеш Мартим 0 0
Виейра Фабиу 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Варела Алан 0 0

Карточки

АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 4 0
Грау Хауме 3 0
Samuel 1 1
Девениш Кристиан 2 0
Yair Mena 2 0
Vasco Lopes 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Очоа Гильермо 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Пиазон Лукас 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Фонсека Фернанду 1 0
Сильва Луис 1 0
Ру Баптист 1 0
Leo Alaba 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 3 0
Варела Алан 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Пепе Акино 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Зе Педро 1 0
Мора Родриго 1 0
Бруну Витор 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Перес Неуэн 1 0
Франко Андре 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0

Результаты матчей

АВС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Порту
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
АВС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
13
АВС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Порту
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

4
13
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
75%
1
8%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
100%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
23
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
43%
4
17%
31-45
1
14%
8
35%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
3
13%
76-90

Пропущено

16
4
11 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
1
6%
2
50%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
19%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

АВС
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ос Сандиненсес - АВС 0:2 Арока - АВС 1:1 АВС - Фаренсе 0:0 Спортинг Л - АВС 3:0
АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Хоффенхайм 2:0 Синтренсе - Порту 0:3 Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3
Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0

Результаты матчей

АВС
Порту

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АВС
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
8
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 9 9 0 0 30 - 2 27
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 22 - 5 19
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
АВС
 Заявка 9 2 3 4 7 - 16 9
13.
Риу Аве
 Заявка 9 2 2 5 6 - 18 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 2 1 3 - 6 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
17.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 12 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 121
    АВС 1.7% (2)
    X 0% (0)
    Порту 98.3% (119)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АВС 0:5 Порту

    Исход игры
    АВС
    1.7% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Порту
    98.3% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    26.55% (30)
    Нет
    73.45% (83)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    48.8% (59)
    1:2 Порту
    14.9% (18)
    0:3 Порту
    11.6% (14)
    0:1 Порту
    6.6% (8)
    1:3 Порту
    5.8% (7)
    1:4 Порту
    2.5% (3)
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