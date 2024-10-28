Тур: 9. Стадион: Авиш. Главный судья: Ногейра Мигель
0'
0:1
22' ГолНико Гонсалес
0:2
32' ГолОмородион Сэмюэль
0:3
38' ГолОмородион Сэмюэль
41' Желтая карточкаАссунсао Густаво
0:4
45' ГолОмородион Сэмюэль
66' Желтая карточкаГрау Хауме
73' Желтая карточкаВарела Алан
0:5
88' ГолМора Родриго
90'+4
Ход матча
22'
0:1
32'
38'
41'
45'
0:4
64'
66'
73'
88'
0:5
Прогноз на матч от Liveresult
15
Грау
Хауме
17
Меркадо
Джон
14
Пиазон
Лукас
29
Зе
Луиш
Жозе
99
Кошта
Диогу
24
Перес
Неуэн
22
Варела
Алан
10
Виейра
Фабиу
19
Лодер
Дэнни
11
Пепе
Акино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Грау ХаумеПолузащитник
-
17 Меркадо ДжонПолузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Vasco Lopes
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Виейра ФабиуПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Нападающий
-
86 Мора РодригоНападающий
-
Главный тренер: Бруну Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
АВС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нене Андерсон Мигель
|2
|0.22
|Нейва Кристиан
|1
|0.11
|Меркадо Джон
|1
|0.11
|Грау Хауме
|1
|0.11
|Vasco Lopes
|1
|0.11
|Ассунсао Густаво
|1 (1)
|0.11
|Samuel
|0
|0
|Пиазон Лукас
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|7
|0.78
|Галено Вандерсон
|6 (4)
|0.67
|Нико Гонсалес
|3
|0.33
|Хайме Иван
|2
|0.22
|Пепе Акино
|2
|0.22
|Мора Родриго
|1
|0.11
|Гюль Дениз
|1
|0.11
|Лодер Дэнни
|1 (1)
|0.11
|Моура Франсишку
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Фернандеш Мартим
|0
|0
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Варела Алан
|0
|0
Карточки
АВС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|4
|0
|Грау Хауме
|3
|0
|Samuel
|1
|1
|Девениш Кристиан
|2
|0
|Yair Mena
|2
|0
|Vasco Lopes
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Очоа Гильермо
|1
|0
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0
|Пиазон Лукас
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Фонсека Фернанду
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Ру Баптист
|1
|0
|Leo Alaba
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Варела Алан
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Пепе Акино
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Мора Родриго
|1
|0
|Бруну Витор
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Омородион Сэмюэль
|1
|0
Результаты матчей
АВС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Порту
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
АВС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
13
АВС
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Порту
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
4
13
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
75%
1
8%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
100%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
23
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
43%
4
17%
31-45
1
14%
8
35%
46-60
2
29%
2
9%
61-75
1
14%
3
13%
76-90
Пропущено
16
4
11 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
7
44%
0
0%
31-45
1
6%
2
50%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
19%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
АВС
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ос Сандиненсес - АВС 0:2 Арока - АВС 1:1 АВС - Фаренсе 0:0 Спортинг Л - АВС 3:0
АВС - Риу Аве 1:0 Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Хоффенхайм 2:0 Синтренсе - Порту 0:3 Порту - Брага 2:1 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3
Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0
Результаты матчей
АВС
Порту
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
АВС
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
18
81
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 2
|27
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 5
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 18
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 6
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|12 (1)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (2)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АВС 0:5 Порту
Исход игры
АВС
1.7% (2)
Ничья
0% (0)
Порту
98.3% (119)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
26.55% (30)
Нет
73.45% (83)
Популярный счёт
0:2 Порту
48.8% (59)
1:2 Порту
14.9% (18)
0:3 Порту
11.6% (14)
0:1 Порту
6.6% (8)
1:3 Порту
5.8% (7)
1:4 Порту
2.5% (3)
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