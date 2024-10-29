Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ламек Банда не смог попасть в створ ударом издали

Патрик Доргу нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Крстович Никола пробует нанести удар издали, но Симона Перилли держит все под контролем

48' Удар от ворот произведет Лечче

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Верона

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Суслов Томаш получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Суслов Томаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Крстович Никола не смог попасть в створ ударом издали

40' УДАЛЕНИЕ! - Тчатчуа Джексон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

40' Судья свистит. Тчатчуа Джексон атаковал сзади соперника. Это Патрик Доргу заработал своей команде штрафной

40' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

37' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лечче

35' Патрик Доргу из команды Лечче в офсайде

35' Хамза Рафья нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Лечче

32' Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Гильберт Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Данилюк Флавиус наказан за толчок Ламек Банда

30' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Белахяне Реда получил желтую карточку от судьи

26' Белахяне Реда наказан за толчок Ламек Банда

26' Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Данилюк Флавиус наказан за толчок Ламек Банда

24' Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Патрик Доргу наказан за толчок Тчатчуа Джексон

22' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Лечче , будет отменен из-за фола.

21' Г О О О О О Л! Лечче забивает! Патрик Доргу отличился.

21' Хамза Рафья пробует нанести удар издали, но Симона Перилли держит все под контролем

21' Хамза Рафья из команды Лечче подал угловой слева.

19' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ламек Банда наказан за толчок Суслов Томаш

16' ШТАНГА! Пробил головой Гаспар Киалонга прямо в каркас ворот!

15' Даниэле Гиларди наказан за толчок Ламек Банда

14' Удар от ворот произведет Лечче

14' Дуда Ондрей не смог попасть в створ ударом издали

14' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Удар от ворот произведет Верона

9' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Лечче

4' Суслов Томаш наказан за толчок Хамза Рафья

3' Удар от ворот произведет Верона

3' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Верона начинает с центра поля