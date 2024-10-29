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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Лечче
1:0
Второй тайм: 90+'
Верона
0'
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Доргу Патрик
26' Желтая карточка
Белахяне Реда
32' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
40' Красная карточка
Тчатчуа Джексон
1:0
51' Гол
Доргу Патрик
56' Желтая карточка
Сердар Суат
82' Вторая желтая карточка
Белахяне Реда

Ход матча

21'
Доргу Патрик
 
26'
 
Белахяне Реда
32'
Гильберт Фредерик
 
40'
 
Тчатчуа Джексон
51'
Доргу Патрик
1:0
53'
 
Москера Даниэль
Тенгстедт Каспер
56'
 
Сердар Суат
63'
Пьерре Бальтазар
Гильберт Фредерик
 
63'
Пьеротти Сантьяго
Рафья Хамза
 
65'
 
Ламбурд Матис
Сердар Суат
65'
 
Брадарич Домагой
Лазович Дарко
73'
Моренте Тете
Банда Ламек
 
82'
 
Белахяне Реда
84'
 
Силва Даниэл
Суслов Томаш
84'
 
Маньяни Джанджакомо
Данилюк Флавиус
86'
Уден Реми
Кулибали Лассана
 
86'
Ребич Анте
Крстович Никола
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 164 Количество передач 203
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 123
Лечче 46.3% (57)
X 34.1% (42)
Верона 19.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Верона
3.50
3.50
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9.50
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Все Коэффициенты
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
29
Кулибали
Лассана
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
34
Перилли
Симоне
4
Данилюк
Флавиус
42
Коппола
Диего
87
Даниэле
Гиларди
38
Тчатчуа
Джексон
33
Дуда
Ондрей
6
Белахяне
Реда
31
Суслов
Томаш
25
Сердар
Суат
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
Лечче
4-3-3
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Верона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:1
СB
2:1
СB
0:2
СCA
0:1
СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.33
0.83

Среднее время на гол

270
108

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
108

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.2
Доргу Патрик 2 0.2
Рамадани Юльбер 0 0
Гаспар Киалонга 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.3
Тенгстедт Каспер 3 (1) 0.3
Лазович Дарко 1 (1) 0.1
Кастанос Григорис 1 0.1
Тчатчуа Джексон 1 0.1
Сарр Амин 1 0.1
Ливраменто Дейлон 1 0.1
Ламбурд Матис 1 0.1
Белахяне Реда 0 0
Дуда Ондрей 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 1 1
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Ребич Анте 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Рафья Хамза 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Пьеротти Сантьяго 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0
Гаспар Киалонга 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчатчуа Джексон 4 1
Дуда Ондрей 5 0
Белахяне Реда 4 0
Суслов Томаш 2 1
Коппола Диего 3 0
Давидович Павел 1 1
Брадарич Домагой 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Сердар Суат 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Арруи Абду 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0
Даниэле Гиларди 1 0

Результаты матчей

Лечче
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Верона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Лечче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Верона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

0
4
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Верона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
36%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
5%
7
32%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
7
37%
4
18%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
6
32%
2
9%
61-75
2
11%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0
Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1
Верона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2
Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1

Результаты матчей

Лечче
Верона

Точный счет

0:4
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лечче
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 9 5 3 1 21 - 13 18
3.
Ювентус
 Заявка 9 4 5 0 15 - 5 17
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
8.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
11.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
12.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
13.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
14.
Верона
 0:1 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Монца
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Лечче
 1:0 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
20.
Венеция
 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
8.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Лечче
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
11.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Верона
 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
13.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
9.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
17.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Верона
 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 1:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Ламбурд Матис наказан за толчок Галло Антонино
  • 91'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Контроль мяча: Лечче: 55%, Верона: 45%.
  • 90'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Лечче контролирует мяч.
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Крстович Никола пробует нанести удар издали, но Симона Перилли держит все под контролем
    • 48'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 48'
      Контроль мяча: Лечче: 45%, Верона: 55%.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 47'
      Верона пытается что-то создать.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 47'
      Галло Антонино наказан за толчок Суслов Томаш
    • 45'
      Сердар Суат из команды Верона опасно и грубо сыграл. Патрик Доргу пострадал.
    • 44'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 44'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 44'
      Лечче контролирует мяч.
    • 44'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 44'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Ох, нехорошо это выглядит. Суслов Томаш получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 43'
      Суслов Томаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Контроль мяча: Лечче: 42%, Верона: 58%.
    • 41'
      Крстович Никола не смог попасть в створ ударом издали
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Тчатчуа Джексон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 40'
      Судья свистит. Тчатчуа Джексон атаковал сзади соперника. Это Патрик Доргу заработал своей команде штрафной
    • 40'
      Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Лечче начинает контратаку
    • 40'
      Кулибали Лассана из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Верона пытается что-то создать.
    • 39'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Верона контролирует мяч.
    • 38'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Верона пытается что-то создать.
    • 38'
      Крстович Никола наказан за толчок Даниэле Гиларди
    • 38'
      Верона контролирует мяч.
    • 37'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 37'
      Контроль мяча: Лечче: 46%, Верона: 54%.
    • 36'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лечче.
    • 35'
      Патрик Доргу из команды Лечче в офсайде
    • 35'
      Хамза Рафья нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Тчатчуа Джексон из команды Верона поставил подножку. Пострадал Патрик Доргу
    • 35'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 35'
      Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 34'
      Лечче начинает контратаку
    • 34'
      Баскиротто Федерико из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Верона пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 33'
      Верона контролирует мяч.
    • 33'
      Лечче контролирует мяч.
    • 32'
      Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Гильберт Фредерик фолит на сопернике
    • 32'
      Гильберт Фредерик возвращается на поле.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Ох, нехорошо это выглядит. Гильберт Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 32'
      Гильберт Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Данилюк Флавиус наказан за толчок Ламек Банда
    • 30'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Лечче: 42%, Верона: 58%.
    • 30'
      Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Даниэле Гиларди из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 29'
      Суслов Томаш наказан за толчок Крстович Никола
    • 29'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Перилли Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 28'
      Верона пытается что-то создать.
    • 28'
      Верона пытается что-то создать.
    • 27'
      Перилли Симоне из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Белахяне Реда получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Белахяне Реда наказан за толчок Ламек Банда
    • 26'
      Лечче начинает контратаку
    • 26'
      Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Верона пытается что-то создать.
    • 26'
      Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 25'
      Данилюк Флавиус наказан за толчок Ламек Банда
    • 25'
      Контроль мяча: Лечче: 44%, Верона: 56%.
    • 25'
      Лечче контролирует мяч.
    • 24'
      Лечче контролирует мяч.
    • 24'
      Лечче контролирует мяч.
    • 24'
      Верона пытается что-то создать.
    • 24'
      Верона контролирует мяч.
    • 24'
      Гаспар Киалонга из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Гаспар Киалонга ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Верона пытается что-то создать.
    • 23'
      Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Патрик Доргу наказан за толчок Тчатчуа Джексон
    • 22'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Лечче, будет отменен из-за фола.
    • 21'
      Г О О О О О Л! Лечче забивает! Патрик Доргу отличился.
    • 21'
      Хамза Рафья пробует нанести удар издали, но Симона Перилли держит все под контролем
    • 21'
      Хамза Рафья из команды Лечче подал угловой слева.
    • 20'
      Контроль мяча: Лечче: 44%, Верона: 56%.
    • 20'
      Данилюк Флавиус из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Ламек Банда заработал фол
    • 19'
      Лечче контролирует мяч.
    • 19'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Лазович Дарко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Перилли Симоне ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Верона контролирует мяч.
    • 18'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 18'
      Лечче контролирует мяч.
    • 18'
      Верона пытается что-то создать.
    • 17'
      Ламек Банда наказан за толчок Суслов Томаш
    • 17'
      Верона пытается что-то создать.
    • 16'
      Патрик Доргу из команды Лечче опасно и грубо сыграл. Тчатчуа Джексон пострадал.
    • 16'
      Верона контролирует мяч.
    • 16'
      Лечче контролирует мяч.
    • 16'
      Верона пытается что-то создать.
    • 16'
      ШТАНГА! Пробил головой Гаспар Киалонга прямо в каркас ворот!
    • 15'
      Даниэле Гиларди наказан за толчок Ламек Банда
    • 15'
      Контроль мяча: Лечче: 47%, Верона: 53%.
    • 15'
      Лечче контролирует мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 14'
      Дуда Ондрей не смог попасть в створ ударом издали
    • 14'
      Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Верона пытается что-то создать.
    • 14'
      Верона контролирует мяч.
    • 14'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Лечче контролирует мяч.
    • 13'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Галло Антонино из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Гаспар Киалонга успешно блокирует удар.
    • 12'
      Сердар Суат нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Верона пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 11'
      Коппола Диего из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 10'
      Лечче контролирует мяч.
    • 10'
      Лечче контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Лечче: 24%, Верона: 76%.
    • 10'
      Суслов Томаш наказан за толчок Галло Антонино
    • 9'
      Верона пытается что-то создать.
    • 9'
      Верона контролирует мяч.
    • 9'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 9'
      Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Лечче контролирует мяч.
    • 6'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Лечче контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лечче: 13%, Верона: 87%.
    • 5'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Лечче контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 4'
      Верона пытается что-то создать.
    • 4'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 4'
      Суслов Томаш наказан за толчок Хамза Рафья
    • 3'
      Удар от ворот произведет Верона
    • 3'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 2'
      Верона пытается что-то создать.
    • 2'
      Верона контролирует мяч.
    • 1'
      Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Верона контролирует мяч.
    • 1'
      Верона контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Верона начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 28.5% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Лечче 46.3% (57)
    X 34.1% (42)
    Верона 19.5% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Верона
    3.50
    3.50
    Реклама, pari.ru
    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:0 Верона

    Исход игры
    Лечче
    46.3% (57)
    Ничья
    34.1% (42)
    Верона
    19.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    65.18% (73)
    Нет
    34.82% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.5% (35)
    2:1 Лечче
    22% (27)
    1:0 Лечче
    17.9% (22)
    0:1 Верона
    8.1% (10)
    1:2 Верона
    5.7% (7)
    2:0 Лечче
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Лечче
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