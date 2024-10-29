Тур: 10. Стадион: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
21' Undefined phrase: football_event_Доргу Патрик
26' Желтая карточкаБелахяне Реда
32' Желтая карточкаГильберт Фредерик
40' Красная карточкаТчатчуа Джексон
1:0
51' ГолДоргу Патрик
56' Желтая карточкаСердар Суат
82' Вторая желтая карточкаБелахяне Реда
90'+6
Ход матча
21'
26'
40'
51'
1:0
56'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
440 Количество передач 336
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Доргу
Патрик
22
Банда
Ламек
33
Дуда
Ондрей
31
Суслов
Томаш
25
Сердар
Суат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикНападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
-
19 Жан ГабиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сишуба АяндаПолузащитник
-
18 Арруи АбдуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
29 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лечче
Верона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.33
0.83
Среднее время на гол
270
108
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
108
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.2
|Доргу Патрик
|2
|0.2
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Москера Даниэль
|3
|0.3
|Тенгстедт Каспер
|3 (1)
|0.3
|Лазович Дарко
|1 (1)
|0.1
|Кастанос Григорис
|1
|0.1
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.1
|Сарр Амин
|1
|0.1
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.1
|Ламбурд Матис
|1
|0.1
|Белахяне Реда
|0
|0
|Дуда Ондрей
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|1
|1
|Галло Антонино
|1
|1
|Доргу Патрик
|1
|1
|Ребич Анте
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Пьерре Бальтазар
|1
|0
|Гаспар Киалонга
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчатчуа Джексон
|4
|1
|Белахяне Реда
|4
|1
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Суслов Томаш
|2
|1
|Коппола Диего
|3
|0
|Давидович Павел
|1
|1
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Москера Даниэль
|1
|0
|Ливраменто Дейлон
|1
|0
|Даниэле Гиларди
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Верона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Лечче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Верона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
0
4
Лечче
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Верона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
4
33%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
2
50%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
19
23
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
1
5%
7
30%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
7
37%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
6
32%
2
9%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0
Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1
Верона
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2
Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1
Результаты матчей
Лечче
Верона
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лечче
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
73
19
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 13
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 9
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 19
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
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- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 1:0 Верона
Исход игры
Лечче
46.3% (57)
Ничья
34.1% (42)
Верона
19.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.5% (35)
2:1 Лечче
22% (27)
1:0 Лечче
17.9% (22)
0:1 Верона
8.1% (10)
1:2 Верона
5.7% (7)
2:0 Лечче
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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