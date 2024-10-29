Тур: 10. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Фурно Франческо
0'
0:1
35' ГолОрсолини Риккардо
39' Желтая карточкаПаломино Хосе
0:2
51' ГолОдгор Йенс
72' Желтая карточкаБёкема Сэм
75' Желтая карточкаДзаппа Габриэле
88' Желтая карточкаФаббьян Джованни
90'+4
Ход матча
35'
0:1
39'
51'
0:2
72'
75'
87'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
143 Количество передач 277
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Оберт
Адам
19
Цортеа
Надир
16
Прати
Маттео
18
Марин
Рэзван
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
21
Одгор
Йенс
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
-
19 Цортеа НадирПолузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Болонья
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
28 матчей
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.9%
50%
32.1%
5 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Среднее время на гол
60
126
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|2
|0.2
|Марин Рэзван
|2 (1)
|0.2
|Виола Николас
|1
|0.1
|Паломино Хосе
|1
|0.1
|Цортеа Надир
|1
|0.1
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Лувумбу Зито
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Сантьяго
|3
|0.33
|Орсолини Риккардо
|3 (1)
|0.33
|Одгор Йенс
|2
|0.22
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.11
|Айлинг Самуэль
|1
|0.11
|Фаббьян Джованни
|1
|0.11
|Ндой Дан
|0
|0
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|1
|1
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Дентелло Пауло
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Урбаньски Кацпер
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
4
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3
Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2
Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0
Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2
Результаты матчей
Кальяри
Болонья
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
27
35
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 13
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 9
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|14.
|0:1 Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|18.
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 19
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|4 (4)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Болонья
Исход игры
Кальяри
26.1% (31)
Ничья
47.9% (57)
Болонья
26.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
85.96% (98)
Нет
14.04% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (51)
1:2 Болонья
16.8% (20)
2:1 Кальяри
16.8% (20)
0:1 Болонья
6.7% (8)
1:0 Кальяри
5% (6)
2:2 Ничья
4.2% (5)
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