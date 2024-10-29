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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Кальяри
0:2
Конец матча
Болонья
0'
0:1
35' Гол
Орсолини Риккардо
39' Желтая карточка
Паломино Хосе
0:2
51' Гол
Одгор Йенс
72' Желтая карточка
Бёкема Сэм
75' Желтая карточка
Дзаппа Габриэле
88' Желтая карточка
Фаббьян Джованни
90'+4

Ход матча

35'
0:1
Орсолини Риккардо
(Ндой Дан)
39'
Паломино Хосе
 
51'
0:2
Одгор Йенс
(Лукуми Джон)
60'
Феличи Маттиа
Цортеа Надир
 
60'
Адопо Ндари
Прати Маттео
 
60'
Лападула Джанлука
Виола Николас
 
68'
 
Побега Томмазо
Одгор Йенс
72'
 
Бёкема Сэм
73'
Лувумбу Зито
Гаэтано Джанлука
 
74'
Ауджелло Томмазо
Оберт Адам
 
75'
Дзаппа Габриэле
 
81'
 
Фаббьян Джованни
Моро Никола
81'
 
Пош Штефан
Де Сильвестри Лоренцо
87'
 
Даллинга Тийс
Кастро Сантьяго
87'
 
Хольм Эмиль
Ндой Дан
88'
 
Фаббьян Джованни

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 143 Количество передач 277
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 119
Кальяри 26.1% (31)
X 47.9% (57)
Болонья 26.1% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
24
Паломино
Хосе
6
Луперто
Себастьяно
33
Оберт
Адам
19
Цортеа
Надир
16
Прати
Маттео
18
Марин
Рэзван
70
Гаэтано
Джанлука
91
Пикколи
Роберто
10
Виола
Николас
1
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
6
Моро
Никола
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
21
Одгор
Йенс
11
Ндой
Дан
9
Кастро
Сантьяго
Кальяри
4-4-2
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Болонья

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

28 матчей

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.9%
50%
32.1%
5 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
К
1:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
К
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Среднее время на гол

60
126

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 2 0.2
Марин Рэзван 2 (1) 0.2
Виола Николас 1 0.1
Паломино Хосе 1 0.1
Цортеа Надир 1 0.1
Луперто Себастьяно 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Лувумбу Зито 0 0
Адопо Ндари 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Сантьяго 3 0.33
Орсолини Риккардо 3 (1) 0.33
Одгор Йенс 2 0.22
Урбаньски Кацпер 1 0.11
Айлинг Самуэль 1 0.11
Фаббьян Джованни 1 0.11
Ндой Дан 0 0
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Лукуми Джон 0 0
Бёкема Сэм 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Мина Йерри 2 0
Марин Рэзван 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Адопо Ндари 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Побега Томмазо 1 0
Урбаньски Кацпер 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Фаббьян Джованни 1 0

Результаты матчей

Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Кальяри
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 7
1
6%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
4
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3
Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2
Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0
Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2

Результаты матчей

Кальяри
Болонья

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 9 5 3 1 21 - 13 18
3.
Ювентус
 Заявка 9 4 5 0 15 - 5 17
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
8.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
11.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
12.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
13.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
14.
Верона
 0:1 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Монца
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Лечче
 1:0 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
20.
Венеция
 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
8.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Лечче
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
11.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Верона
 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
13.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
9.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
17.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Верона
 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 1:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Кальяри: 42%, Болонья: 58%.
  • 94'
    Болонья заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Болонья контролирует мяч.
  • 92'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 91'
    Кальяри контролирует мяч.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Кальяри
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    Прогнозы 119
    Кальяри 26.1% (31)
    X 47.9% (57)
    Болонья 26.1% (31)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кальяри 0:2 Болонья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:2 Болонья

    Исход игры
    Кальяри
    26.1% (31)
    Ничья
    47.9% (57)
    Болонья
    26.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.23% (47)
    Меньше
    58.77% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    85.96% (98)
    Нет
    14.04% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (51)
    1:2 Болонья
    16.8% (20)
    2:1 Кальяри
    16.8% (20)
    0:1 Болонья
    6.7% (8)
    1:0 Кальяри
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
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