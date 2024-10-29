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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Милан
 
Позже
Наполи
Прогнозы 145
Милан 47.6% (69)
X 33.1% (48)
Наполи 19.3% (28)
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16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
28
Тиав
Малик
31
Павлович
Страхинья
42
Терраччано
Филиппо
29
Фофана
Юссуф
80
Муса
Юнус
21
Чуквуэзе
Саму
8
Лофтус-Чик
Рубен
17
Окафор
Ноа
7
Мората
Альваро
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
4
Буонджорно
Алессандро
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
6
Гилмор
Билли
8
Мактоминай
Скотт
21
Политано
Маттео
11
Лукаку
Ромелу
77
Кварацхелия
Хвича
Милан
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Милан
Наполи

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
64.7%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
70.6%
8 побед 12 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

29.7%
45.9%
24.4%
11 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.6%
48.6%
29.8%
8 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
СA
0:4
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.83
0.89

Среднее время на гол

49
100

Всего голов

54
45

Голов в среднем за матч

1.46
1.22

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.63
Эрнандес Тео 2 0.25
Мората Альваро 2 0.25
Леау Рафаэл 1 0.13
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.13
Габбия Маттео 1 0.13
Окафор Ноа 1 0.13
Фофана Юссуф 1 0.13
Чуквуэзе Саму 1 0.13
Павлович Страхинья 1 0.13
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 (1) 0.44
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.33
Ди Лоренцо Джованни 3 0.33
Нерес Давид 1 0.11
Мактоминай Скотт 1 0.11
Политано Маттео 1 0.11
Симеоне Джованни 1 0.11
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.11
Буонджорно Алессандро 1 0.11
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейндерс Тиджани 1 1
Мората Альваро 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Эрнандес Тео 0 1
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Оливера Матиас 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
11
Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Наполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
16
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
24%
1
6%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0
Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1
Наполи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0
Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1

Результаты матчей

Милан
Наполи

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Милан
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
2
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
4
2
6
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 9 5 3 1 21 - 13 18
3.
Ювентус
 Заявка 9 4 5 0 15 - 5 17
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
8.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
11.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
12.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
13.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
14.
Верона
 0:1 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Монца
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Лечче
 1:0 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
20.
Венеция
 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
8.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Лечче
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
11.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Верона
 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
13.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
5.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
9.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
17.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Верона
 0:1 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 1:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2024, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Коломбо Андреа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 25.3% пользователей.
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    • Прогнозы 145
    Милан 47.6% (69)
    X 33.1% (48)
    Наполи 19.3% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Наполи
    2.55
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    3.40
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    3.55
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Наполи

    Исход игры
    Милан
    47.3% (69)
    Ничья
    33.6% (49)
    Наполи
    19.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    82.3% (93)
    Нет
    17.7% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.3% (37)
    2:1 Милан
    23.3% (34)
    1:2 Наполи
    8.9% (13)
    1:0 Милан
    7.5% (11)
    2:2 Ничья
    4.1% (6)
    0:1 Наполи
    4.1% (6)
    3:2 Милан
    1.4% (2)
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