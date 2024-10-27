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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Милан
 
Позже
Наполи
Прогнозы 47
Милан 48.9% (23)
X 36.2% (17)
Наполи 14.9% (7)
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Наполи

История личных встреч

Милан
Наполи

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
64.7%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
70.6%
8 побед 12 ничьих 0 побед

20 матчей

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

29.7%
45.9%
24.4%
11 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.6%
48.6%
29.8%
8 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
1:0
СA
0:4
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
К
2:0
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
0:4
СA
3:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

21
28

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Среднее время на гол

81
57

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.83
0.89

Среднее время на гол

49
100

Всего голов

54
45

Голов в среднем за матч

1.46
1.22

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.63
Эрнандес Тео 2 0.25
Мората Альваро 2 0.25
Леау Рафаэл 1 0.13
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.13
Габбия Маттео 1 0.13
Окафор Ноа 1 0.13
Фофана Юссуф 1 0.13
Чуквуэзе Саму 1 0.13
Павлович Страхинья 1 0.13
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 (1) 0.44
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.33
Ди Лоренцо Джованни 3 0.33
Нерес Давид 1 0.11
Мактоминай Скотт 1 0.11
Политано Маттео 1 0.11
Симеоне Джованни 1 0.11
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.11
Буонджорно Алессандро 1 0.11
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейндерс Тиджани 1 1
Мората Альваро 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Эрнандес Тео 0 1
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Оливера Матиас 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
11
Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Наполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
16
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
24%
1
6%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
3
18%
5
31%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0
Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1
Наполи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0
Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1

Результаты матчей

Милан
Наполи

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Милан
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
2
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
4
2
6
2.5
3
6
1
7
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Ювентус
 Заявка 8 4 4 0 11 - 1 16
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
6.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
7.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8.
Лацио
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
9.
Фиорентина
 Заявка 8 3 4 1 15 - 8 13
10.
Рома
 Заявка 8 2 4 2 8 - 6 10
11.
Эмполи
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Парма
 Заявка 8 1 4 3 11 - 13 7
18.
Дженоа
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
20.
Венеция
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
6.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
7.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Фиорентина
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
20.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Ювентус Влахович Душан 5
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 47
    Милан 48.9% (23)
    X 36.2% (17)
    Наполи 14.9% (7)
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    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Наполи
    2.60
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    3.70
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    3.45
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    Прогнозы на матч Милан - Наполи

    Исход игры
    Милан
    48.9% (23)
    Ничья
    36.2% (17)
    Наполи
    14.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    40.4% (19)
    1:1 Ничья
    31.9% (15)
    1:2 Наполи
    8.5% (4)
    0:1 Наполи
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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