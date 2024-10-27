Тур: 10. Стадион: Сан-Сиро.
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Главный тренер: Фонсека Паулу
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Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Наполи
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
64.7%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
70.6%
8 побед 12 ничьих 0 побед
20 матчей
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
37 матчей
29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
29.7%
45.9%
24.4%
11 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.6%
48.6%
29.8%
8 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
28
Голов в среднем за матч
1.11
1.56
Среднее время на гол
81
57
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.83
0.89
Среднее время на гол
49
100
Всего голов
54
45
Голов в среднем за матч
1.46
1.22
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (1)
|0.63
|Эрнандес Тео
|2
|0.25
|Мората Альваро
|2
|0.25
|Леау Рафаэл
|1
|0.13
|Абрахам Тэмми
|1 (1)
|0.13
|Габбия Маттео
|1
|0.13
|Окафор Ноа
|1
|0.13
|Фофана Юссуф
|1
|0.13
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.13
|Павлович Страхинья
|1
|0.13
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|0.44
|Лукаку Ромелу
|3 (1)
|0.33
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.33
|Нерес Давид
|1
|0.11
|Мактоминай Скотт
|1
|0.11
|Политано Маттео
|1
|0.11
|Симеоне Джованни
|1
|0.11
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.11
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.11
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Ррахмани Амир
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейндерс Тиджани
|1
|1
|Мората Альваро
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Эрнандес Тео
|0
|1
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Меньян Майк
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Результаты матчей
Милан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Милан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
11
Милан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Наполи
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
11
5
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
17
16
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
4
24%
1
6%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
3
18%
5
31%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0
Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1
Наполи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1 Наполи - Монца 2:0
Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1
Результаты матчей
Милан
Наполи
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Милан
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
36
17
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 1
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 6
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Аталанта
|Лукман Адемола
|4 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогнозы на матч Милан - Наполи
Исход игры
Милан
48.9% (23)
Ничья
36.2% (17)
Наполи
14.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
88.89% (40)
Нет
11.11% (5)
Популярный счёт
2:1 Милан
40.4% (19)
1:1 Ничья
31.9% (15)
1:2 Наполи
8.5% (4)
0:1 Наполи
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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