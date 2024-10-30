Тур: 2. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 34500
0'
1:0
19' ГолГинтер Маттиас
2:0
44' ПенальтиГрифо Винченцо
2:1
51' ГолМефферт Йонас
81' Желтая карточкаМикельбрансис Вильям
90'+5
Ход матча
19'
1:0
44'
2:0
51'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
18
Динкчи
Эрен
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
45
Fabio
Balde
17
Карабец
Адам
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Огбус БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Fabio BaldeПолузащитник
-
17 Карабец АдамНападающий
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Фрайбург
Гамбург
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.2
0.9
Среднее время на гол
75
100
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.15
1.15
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|1
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|1
|0.5
|Хёлер Лукас
|1
|0.5
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферай Иммануэль
|2
|1
|Мухайм Миро
|1
|0.5
|Глацель Роберт
|1
|0.5
|Мефферт Йонас
|1
|0.5
|Зельке Дейви
|1
|0.5
|Fabio Balde
|1
|0.5
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3
Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1
Результаты матчей
Фрайбург
Гамбург
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:7
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1