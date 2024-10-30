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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 34500
Фрайбург
2:1
Конец матча
Гамбург
0'
1:0
19' Гол
Гинтер Маттиас
2:0
44' Пенальти
Грифо Винченцо
2:1
51' Гол
Мефферт Йонас
81' Желтая карточка
Микельбрансис Вильям
90'+5

Ход матча

19'
Гинтер Маттиас
(Грифо Винченцо)
1:0
44'
Грифо Винченцо
2:0
51'
2:1
Мефферт Йонас
(Мухайм Миро)
68'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Зельке Дейви
68'
 
Рихтер Марко
Пореба Лукаш
68'
Адаму Чуквубике
Грегорич Михаэль
 
68'
Хёфлер Николас
Патрик Остерхаге
 
76'
 
Каттербах Ноа
Карабец Адам
76'
 
Жан-Люк Домпе
Fabio Balde
78'
Розенфельдер Макс
Кюблер Лукас
 
78'
Хёлер Лукас
Филипп Максимилиан
 
81'
 
Микельбрансис Вильям
88'
 
Джатта Бейкери
Микельбрансис Вильям

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Мюллер
Флориан
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
28
Гинтер
Маттиас
30
Гюнтер
Кристиан
6
Патрик
Остерхаге
8
Эггештайн
Максимилиан
26
Филипп
Максимилиан
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
19
Рааб
Матео
8
Эльфадли
Даниэль
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
2
Микельбрансис
Вильям
14
Рейс
Людовит
6
Пореба
Лукаш
45
Fabio
Balde
17
Карабец
Адам
27
Зельке
Дейви
Фрайбург
4-2-3-1
Гамбург
3-1-4-2

История личных встреч

Фрайбург
Гамбург

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
6:2
К
1:3
Б
1:0
ТМК
1:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:1
К
3:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.2
0.9

Среднее время на гол

75
100

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.15
1.15

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 2 (1) 1
Адаму Чуквубике 2 1
Гинтер Маттиас 1 0.5
Хёлер Лукас 1 0.5
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферай Иммануэль 2 1
Мухайм Миро 1 0.5
Глацель Роберт 1 0.5
Мефферт Йонас 1 0.5
Зельке Дейви 1 0.5
Fabio Balde 1 0.5

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микельбрансис Вильям 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Фрайбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3
Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1

Результаты матчей

Фрайбург
Гамбург

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:7
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург забивает с точки!
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