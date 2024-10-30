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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 58000
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча
Боруссия М
0'
15' Красная карточка
Теате Артур
1:0
45' Гол
Экитике Уго
1:1
47' Гол
Итакура Ко
52' Желтая карточка
Браун Натаниэль
60' Желтая карточка
Улльрих Лукас
63' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
2:1
70' Гол
Мармуш Омар
80' Желтая карточка
Фридрих Марвин
90' Желтая карточка
Чванчара Томаш
90' Желтая карточка
Трапп Кевин
90'+7

Ход матча

15'
Теате Артур
 
25'
Коллинс Ннамди
Эбимбе Эрик
 
45'
Экитике Уго
(Схири Эльес)
1:0
47'
1:1
Итакура Ко
(Кляйндинст Тим)
52'
Браун Натаниэль
 
60'
 
Улльрих Лукас
63'
Мармуш Омар
Матанович Игорь
 
63'
Нкунку Нильс
Браун Натаниэль
 
63'
 
Вайгль Юлиан
69'
 
Лайнер Штефан
Улльрих Лукас
69'
 
Хак Робин
Нойхаус Флориан
70'
Мармуш Омар
2:1
78'
 
Плеа Алассан
Зандер Филипп
78'
 
Чванчара Томаш
Онора Франк
80'
 
Фридрих Марвин
85'
 
Нгуму Натан
Скалли Джозеф
89'
Кнауфф Ансгар
Экитике Уго
 
90'
Аменда Орель
Гётце Марио
 
90'
 
Чванчара Томаш
90'
Трапп Кевин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
21
Браун
Натаниэль
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
9
Матанович
Игорь
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
5
Фридрих
Марвин
26
Улльрих
Лукас
16
Зандер
Филипп
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
10
Нойхаус
Флориан
7
Штёгер
Кевин
11
Кляйндинст
Тим
Айнтрахт Фр
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия М

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

33 матча

36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.24
1.38

Среднее время на гол

72
65

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.81
1.29

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

50
44

Голов в среднем за матч

1.52
1.33

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитике Уго 3 1.5
Мармуш Омар 1 0.5
Матанович Игорь 1 0.5
Шаиби Фарес 1 0.5
Схири Эльес 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 1 0.5
Онора Франк 1 0.5
Итакура Ко 1 0.5
Нец Лука 1 0.5
Кляйндинст Тим 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 0 1
Трапп Кевин 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Чванчара Томаш 1 0
Улльрих Лукас 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3
Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11
Боруссия М
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Улльрих Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Браун Натаниэль получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Кляйндинст Тим сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Итакура Ко бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Схири Эльес сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Экитике Уго бьет в цель!
    • 25'
      Эбимбе Эрик уходит с поля. Коллинс Ннамди выходит вместо него
    • 15'
      УДАЛЕНИЕ! - Теате Артур увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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