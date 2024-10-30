Тур: 2. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 58000
2:1
Конец матча
0'
15' Красная карточкаТеате Артур
1:0
45' ГолЭкитике Уго
1:1
47' ГолИтакура Ко
52' Желтая карточкаБраун Натаниэль
60' Желтая карточкаУлльрих Лукас
63' Желтая карточкаВайгль Юлиан
2:1
70' ГолМармуш Омар
80' Желтая карточкаФридрих Марвин
90' Желтая карточкаЧванчара Томаш
90' Желтая карточкаТрапп Кевин
90'+7
Ход матча
15'
45'
1:0
47'
1:1
52'
60'
63'
70'
2:1
80'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
-
20 Узун КанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Нападающий
-
13 Фукуда ШиоНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Боруссия М
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
33 матча
36.4%
24.2%
39.4%
12 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.24
1.38
Среднее время на гол
72
65
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.81
1.29
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
50
44
Голов в среднем за матч
1.52
1.33
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
59
67
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитике Уго
|3
|1.5
|Мармуш Омар
|1
|0.5
|Матанович Игорь
|1
|0.5
|Шаиби Фарес
|1
|0.5
|Схири Эльес
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|1
|0.5
|Онора Франк
|1
|0.5
|Итакура Ко
|1
|0.5
|Нец Лука
|1
|0.5
|Кляйндинст Тим
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|0
|1
|Трапп Кевин
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Чванчара Томаш
|1
|0
|Улльрих Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Айнтрахт Фр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Боруссия М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3
Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11
Боруссия М
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Боруссия М
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1