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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 15000
Падерборн
0:1
Конец матча
Вердер
0'
0:1
30' Гол
Дукш Марвин
81' Желтая карточка
Нжинма Джастин
84' Желтая карточка
Михель Свен
90' Желтая карточка
Малатини Хулиан
90' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
90'+5

Ход матча

30'
0:1
Дукш Марвин
44'
 
Нжинма Джастин
Грюлль Марко
68'
Anton Baeuerle
Marcel Hoffmeier
 
68'
Гримальди Адриано
Баур Мика
 
68'
Luis Engelns
Кинсомби Давид
 
78'
 
Агу Феликс
Кён Деррик
81'
 
Нжинма Джастин
84'
Михель Свен
 
85'
Adrian Bravo-Sanchez
Бильбия Филип
 
89'
Ilyas Ansah
Михель Свен
 
89'
 
Велькович Милош
Юнг Антони
89'
 
Бёрк Оливер
Нжинма Джастин
90'
 
Малатини Хулиан
90'
 
Биттенкорт Леонардо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шуберт
Маркус
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
25
Шеллер
Тьярк
23
Обермайр
Рафаэль
8
Кинсомби
Давид
5
Santiago
Castaneda
33
Marcel
Hoffmeier
7
Бильбия
Филип
11
Михель
Свен
9
Баур
Мика
1
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
14
Линен
Сенне
10
Биттенкорт
Леонардо
19
Кён
Деррик
17
Грюлль
Марко
7
Дукш
Марвин
20
Шмид
Романо
Падерборн
3-4-3
Вердер
3-4-3

История личных встреч

Падерборн
Вердер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
2:2
Б2
3:4
Б2
1:4
Б
1:5
Б
0:1
Б
2:2
Б
4:0
ММ(
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1.67
2.8

Среднее время на гол

54
32

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.88
2.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
37

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гримальди Адриано 2 1
Михель Свен 1 0.5
Santiago Castaneda 1 0.5
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Топп Кеке 3 1.5
Дукш Марвин 1 0.5

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Падерборн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вердер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
75%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2
Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2
Вердер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вердер - Байер Л 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Вердер 3:4
Вердер - Бавария 0:5 Майнц - Вердер 1:2 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1

Результаты матчей

Падерборн
Вердер

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Грюлль Марко уходит с поля. Нжинма Джастин выходит вместо него
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    • 30'
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