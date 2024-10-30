Тур: 2. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 43000
2:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолШерхант Дерри
28' Желтая карточкаМаза Ибрагим
33' Желтая карточкаКауфманн Миккель
33' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
34' Желтая карточкаФиль Кристиан
36' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
2:0
74' ГолКюизанс Микаэль
80' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
2:1
89' ГолШиммер Штефан
90' Желтая карточкаMarten Winkler
90' Желтая карточкаШмидт Франк
90'+7
Ход матча
16'
1:0
28'
33'
34'
74'
2:0
75'
80'
89'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
10
Маза
Ибрагим
40
Феллер
Франк
20
Кербер
Лука
39
Дорш
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
-
-
21 Boris Lum
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ваннер ПаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Герта
Хайденхайм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|2
|1
|Шерхант Дерри
|2
|1
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.5
|Marten Winkler
|1
|0.5
|Маза Ибрагим
|1
|0.5
|Шулер Лука
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бройниг Максимилиан
|3
|1.5
|Шиммер Штефан
|1
|0.5
|Ваннер Пауль
|1
|0.5
|Хонсак Матиас
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филь Кристиан
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Marten Winkler
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Шмидт Франк
|1
|0
Результаты матчей
Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2
Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1
Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0
Результаты матчей
Герта
Хайденхайм
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:5
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Герта
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1