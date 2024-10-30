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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 43000
Герта
2:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
16' Гол
Шерхант Дерри
28' Желтая карточка
Маза Ибрагим
33' Желтая карточка
Кауфманн Миккель
33' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
34' Желтая карточка
Филь Кристиан
36' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
2:0
74' Гол
Кюизанс Микаэль
80' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
2:1
89' Гол
Шиммер Штефан
90' Желтая карточка
Marten Winkler
90' Желтая карточка
Шмидт Франк
90'+7

Ход матча

16'
Шерхант Дерри
1:0
28'
Маза Ибрагим
 
33'
 
Кауфманн Миккель
33'
Зефёйк Дейовайсио
 
34'
Филь Кристиан
 
36'
Нидерлехнер Флориан
 
46'
 
Траоре Омар Хактаб
Кербер Лука
46'
 
Хонсак Матиас
Кауфманн Миккель
67'
Шулер Лука
Нидерлехнер Флориан
 
67'
Клеменс Паскаль
Карбовник Михал
 
74'
Кюизанс Микаэль
(Шулер Лука)
2:0
75'
 
Ваннер Пауль
Малони Леннард
75'
 
Шенца Лео
Буш Марнон
80'
Дардаи Палко
Сесса Кевин
 
80'
Кюизанс Микаэль
 
82'
 
Бройниг Максимилиан
Томалла Денис
84'
Marten Winkler
Кюизанс Микаэль
 
84'
Торстейнссон Йон
Маза Ибрагим
 
89'
2:1
Шиммер Штефан
(Хонсак Матиас)
90'
Marten Winkler
 
90'
 
Шмидт Франк

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
8
Сесса
Кевин
33
Карбовник
Михал
10
Маза
Ибрагим
27
Кюизанс
Микаэль
7
Нидерлехнер
Флориан
39
Шерхант
Дерри
40
Феллер
Франк
2
Буш
Марнон
5
Гимбер
Бенедикт
4
Зирслебен
Тим
30
Тоеркауф
Норман
33
Малони
Леннард
20
Кербер
Лука
39
Дорш
Никлас
11
Томалла
Денис
29
Кауфманн
Миккель
9
Шиммер
Штефан
Герта
4-3-3
Хайденхайм
4-1-2-1-2

История личных встреч

Герта
Хайденхайм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 2 1
Шерхант Дерри 2 1
Кюизанс Микаэль 1 0.5
Marten Winkler 1 0.5
Маза Ибрагим 1 0.5
Шулер Лука 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бройниг Максимилиан 3 1.5
Шиммер Штефан 1 0.5
Ваннер Пауль 1 0.5
Хонсак Матиас 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филь Кристиан 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Marten Winkler 1 0
Маза Ибрагим 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кауфманн Миккель 1 0
Шмидт Франк 1 0

Результаты матчей

Герта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хайденхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хайденхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2
Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1
Хайденхайм
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1
Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0

Результаты матчей

Герта
Хайденхайм

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Герта
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
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