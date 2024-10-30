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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Майнц
0:4
Второй тайм: 80'
Бавария
0'
0:1
2' Гол
Мусиала Джамал
20' Желтая карточка
Кор Доминик
0:2
37' Гол
Мусиала Джамал
43' Желтая карточка
Лаймер Конрад
0:3
45' Гол
Сане Лерой
45' Желтая карточка
Дженц Мориц
0:4
45' Гол
Мусиала Джамал
64' Желтая карточка
Небель Пауль

Ход матча

2'
0:1
Мусиала Джамал
(Кейн Гарри)
20'
Кор Доминик
 
37'
0:2
Мусиала Джамал
(Кейн Гарри)
43'
 
Лаймер Конрад
45'
0:3
Сане Лерой
(Дэвис Альфонсо)
45'
Дженц Мориц
 
45'
0:4
Мусиала Джамал
46'
 
Мюллер Томас
Мусиала Джамал
46'
 
Тель Матис
Кейн Гарри
46'
Бель Штефан
Дженц Мориц
 
46'
Онисиво Карим
Видович Габриэль
 
56'
Глейбер Даниэль
Амири Надим
 
58'
 
Геррейру Рафаэл
Дэвис Альфонсо
58'
 
Горецка Леон
Мин-Чжэ Ким
62'
Вайпер Нельсон
Зиб Арминдо
 
64'
Небель Пауль
 
77'
 
Ибрагимович Арийон
Дайер Эрик
77'
Видмер Сильван
Каси Антони
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 14
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 20 Владение мячом, % 80
Прогнозы 120
Майнц 1.7% (2)
X 0% (0)
Бавария 98.3% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Бавария
6.80
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8.00
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12.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Дженц
Мориц
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
18
Амири
Надим
6
Сано
Каису
8
Небель
Пауль
17
Видович
Габриэль
11
Зиб
Арминдо
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
15
Дайер
Эрик
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
16
Пальинья
Жоау
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
9
Кейн
Гарри
Майнц
3-4-2-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Бавария

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

33 матча

21.2%
6.1%
72.7%
7 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
9 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

9.1%
24.2%
66.7%
3 победы 8 ничьих 22 победы

История матчей

Б
8:1
Б
1:3
Б
3:1
К
0:4
Б
6:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
6:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
2:2
ТМК
2:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
ТМС
0:5

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.12
1

Среднее время на гол

80
90

Всего голов

55
41

Голов в среднем за матч

3.44
2.41

Среднее время на гол

26
37

Всего голов

74
57

Голов в среднем за матч

2.24
1.73

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

40
52

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кор Доминик 1 0.5
Амири Надим 1 0.5
Буркардт Джонатан 1 0.5
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 3 1.5
Мюллер Томас 2 1
Кейн Гарри 1 0.5
Коман Кингсли 1 0.5
Сане Лерой 1 0.5
Гнабри Серж 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Олисе Майкл 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 1 0
Небель Пауль 1 0
Дженц Мориц 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаймер Конрад 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3
Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3
Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0

Результаты матчей

Майнц
Бавария

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Майнц
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Мюллер пытался заработать угловой для своей команды на правом фланге, но только аут, да ещё и подавать его будут хозяева поля. 
  • Замена
    79'
    Замена у хозяев. Видмер вышел, ушёл на скамейку запасных Каси. 
  • Замена
    78'
    Замена, вынужденная у нас. Вместо Дайера теперь будет играть Ибрагимович. Дайер поле сам покинул, без носилок.
  • 77'
    В районе правого колена какие-то проблемы у Дайера. При этом замена готовится у хозяев поля. 
  • Травма, повреждение
    76'
    Дайер сидит на траве. Что-то у него не то с ногой...
  • Угловой
    75'
    Корнер завершился просто потерей мяча. 
  • Опасный момент
    74'
    Киммих выполнил мягкий заброс в штрафную площадь со стандарта, Горецка выиграл борьбу на втором этаже и пробил в дальний угол ворот, Центнер вытянулся и спас команду, отбив мяч на угловой! 
  • Фол, нарушение
    73'
    Мюллера отправили на газон. Нарушение правил. До штрафной площади метров десять. 
  • 72'
    Нойер демонстрирует всем нам, как здорово Мануэль действует ногами, на линии своей штрафной площади. 
  • 71'
    Онисиво всем видом показывал, что против него были нарушены правила, но арбитр просто завёл руки в стороны, продолжаем матч. 
  • 70'
    Кор попросил паузу. Лежит футболист в своей штрафной. Грубости не было, значит уже стали ноги забиваться.
  • 69'
    Лаймер хорошо накрутил опекуна на правом фланге, сыграл немного назад, продолжается затяжная атака гостей. 
  • 67'
    Упал у нас темп в игре. 
  • Желтая карточка
    66'
    Онисиво перестарался в помощи на своей половине поля и нарушил правила, а вот арбитр кому-то из помощников главного тренера "Майнца" вручил жёлтую карточку на скамейке запасных.
  • 65'
    Пытались провести выпад по правому флангу гости, но даже до обострения дело так и не дошло. Потеря.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      64'
      Небель награждён жёлтой карточкой. Фол в атаке. Тель в этом эпизоде получил по ногам. 
    • 63'
      Продолжают катать мяч вблизи своих ворот футболисты "Баварии", Нойер продолжать принимать в этом участие. Трибуны начали свистеть. 
    • Замена
      62'
      Очередная замена. У хозяев поля. Вайпер появился, ушёл отдыхать Зиб.
    • 61'
      Прибрали мяч под свой контроль футболисты "Баварии" и катают практически по всему полю.
    • 60'
      Мюллер попытался обострить на правом фланге, но угодил точно в ближнего защитника, который находился перед ним, при выполнении заброса в штрафную. 
    • Опасный момент
      59'
      Продавил опекуна Онисиво на линии штрафной, немного ещё сократил дистанцию и нанёс плотный удар по воротам! Нойер всё видел и успел среагировать на выстрел! 
    • Замена
      58'
      Очередная перестановка у "Баварии". Сразу двойная. Ушли Дэвис и Мин-Чжэ, появились Геррейру и Горецка.
    • 57'
      Ого... Амири даже на скамейке не остался, сразу пошёл в подтрибунное помещение, довольно сильно хромая. 
    • Замена
      56'
      Ещё одна замена у хозяев поля. Ушёл Амири, вместо него будет играть Глейбер.
    • 55'
      Онисиво хорошо сыграл в центре поля после заброса, сохранил мяч, запустил одноклубника по левому флангу, мяч дошёл почти до штрафной, но потом перед игроком "Майнца" выросли три игрока гостевого клуба, мяч был отобран. 
    • 54'
      Нойеру стало скучно и он активно помогает своей команде катать мяч вблизи штрафной. 
    • Офсайд
      53'
      Онисиво заработал второй офсайд. Оборона "Баварии" продолжает ловить соперника на этом. 
    • 52'
      Примерно равная сейчас идёт игра у нас. Ждём, что будет дальше.
    • Офсайд
      51'
      Мог получиться почти выход один на один с голкипером у хозяев поля, но нападающий "Майнца", Онисиво, неудачно мяч принял, да ещё и офсайд был зафиксирован. 
    • Опасный момент
      50'
      Мюллер здорово открылся в штрафной площади соперника и с убойной позиции нанёс удар в нижний ближний угол ворот. Центнер чуть было не пропустил между ног, но всё-таки со второй попытки смог забрать мяч в перчатки. 
    • 49'
      Тель оказался на газоне, после того, как защитник принял его на бедро, но арбитр фола не увидел. Продолжаем. 
    • 48'
      Контролируют мяч футболисты "Баварии", пока голов забито не было. Игра в центре поля. 
    • Замена
      47'
      Двойная замена и у хозяев состоялась.
      Ушли Дженц и Видович, во втором тайме будут играть Бель и Онисиво.
    • Замена
      47'
      Замены у гостей:
      Мюллер и Тель появились, Мусиала и Кейн ушли.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начался второй тайм! Замены точно были, будем разбираться. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Уходим на перерыв. Счёт 4:0 в пользу "Баварии". 
    • 3 гола - хет-трик!
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:4!
      Лаймер получил пас на правом углу штрафной площади, домчался почти до лицевой и сильно прострелил вдоль ворот. Защитник был первым на мяче, рикошет, голкиперу в руку попал мяч, а потом Мусиала добил мяч в сетку! 
    • Желтая карточка
      45'
      Дженц получил жёлтую карточку за фол против Кейна. Фол вновь в центре поля. 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3!
      Быструю атаку провели гости после неудачного розыгрыша штрафного в исполнении "Майнца". Два в два убежали футболисты "Баварии", Сане получил мяч в штрафной и метров с пятнадцати с левого края уложил мяч в дальний угол! Центнер спасти не смог! 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил главный арбитр встречи. 
    • 45'
      Лаймер попытался догнать мяч после заброса из глубины, но не хватило поля. Будет удар от ворот. 
    • 44'
      Мусиала шикарный рывок совершил по левому флангу, оставил двух игроков "Майнца" не у дел, вошёл в штрафную и не стал бить, а сделал пас на Кейна, но перестарался, и защитник вынес мяч за боковую.
    • Желтая карточка
      43'
      Перестарался сейчас Лаймер в центре поля и уложил соперника на газон. Арбитр достал жёлтую карточку. 
    • 41'
      Теперь уже именно футболисты "Майнца" пытаются подержать мяч и растянуть ряды "Баварии". 
    • 40'
      Успокоилась игра после второго гола. Радуют болельщики своей активной поддержкой! 
    • 39'
      Трудно сказать, но вроде всё-таки был офсайд у Мусиалы, но гол засчитали, значит счёт 2:0 в пользу "Баварии". 
    • 2 гола - дубль!
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!
      Сане сместился с правого фланга, сделал заброс на линию вратарской, Кейн выиграл борьбу в воздухе и пробил по воротам головой, голкипер отбил, но опять же точно перед собой, грубая ошибка Центнера и защитников, и Мусиала с двух метров вколотил мяч в секут ворот! 
    • 37'
      Перехватили мяч гости на половине "Майнца" и начали плести свою атаку, перекатывая мяч с фланга на фланг. 
    • 35'
      Решили немного успокоить соперника футболисты "Баварии" и вновь забрали мяч под свой контроль в центре поля. 
    • Угловой
      34'
      Корнер в исполнении "Майнца" с правого края завершился только потерей мяча. 
    • Опасный момент
      33'
      Момент у хозяев поля! После заброса от левого углового флажка Каси почти с правого угла вратарской мог поразить ворота соперника, но защитник и голкипер смогли перевести игру на угловой. 
    • 32'
      Затяжную атаку провели футболисты "Майнца". Что-то могло получиться, но не получилось, даже угловой не заработали. Нойер успел к мячу. 
    • 31'
      Стали открываться хозяева поля, большими силами уходя в атаку. 
    • Опасный момент
      30'
      Сане получил мяч на подступах к штрафной площади, получился даже выход один на один с голкипером, но прочитал момент Центнер и спас команду! Заблокировал он удар Лероя! 
    • 29'
      Зиб всё-таки смог нанести удар по воротам! Первый в этом матче в исполнении "Майнца". С линии штрафной площади получился удар, но низом и довольно слабо, Нойер без труда мяч зафиксировал в перчатках. 
    • Штанга
      28'
      ОПАСНО было! Прошёл удар из-за пределов штрафной площади, Центнер справил и отбил, но почти перед собой, Гнабри был первым на отскоке, нанёс удар почти с угла вратарской, но попал в штангу, повторная попытка и вообще мимо цели! Просто простили сейчас гости соперника! 
    • 26'
      78% на 22% по владению мячом в пользу "Баварии".
    • 25'
      Кейн мог вывести партнёра почти на свидание с голкипером, но не понял футболист "Баварии" такого развития событий и не откликнулся на разрезающий пас Гарри.
    • 24'
      Решили немного подержать мяч футболисты "Баварии", катают сейчас они на своей половине поля, рассматривая возможные пути развития атаки. 
    • 23'
      Киммих выполнил заброс в штрафную площадь, практически на линию ворот, Центнер сыграл надёжно и кулаками выбил мяч! 
    • Угловой
      22'
      На левом фланге атаки гости заработали угловой.
    • 21'
      Мусиала без труда оставил не у дел почти всю оборону соперника на левом фланге на входе в штрафной, а потом оказался на газоне. Арбитр показал, что нарушения правил не было, и надо продолжать футбольный поединок.
    • Желтая карточка
      20'
      Откровенно грубо сыграл в центре поля Кор и нарушил правила, сорвав ещё и перспективную атаку "Баварии". Арбитр остановил встречу и вручил жёлтую карточку. 
    • 19'
      Без замен! Продолжаем матч! Центнер готов и продолжит защищать ворота своей команды! 
    • Травма, повреждение
      19'
      Правая бровь всё-таки стала кровоточить у голкипера. Зашивают уже. Пауза затягивается.
    • 18'
      Врачи на поле, помогают вратарю, а вот запасной пошёл уже переодеваться. НА повторе видно, что Кейн точно нанёс удар по голове вратарю. Ногой.
    • Травма, повреждение
      17'
      Кейн сломал вратаря "Майнца". После прострельной передачи с левого края, Гарри пошёл до конца и нанёс повреждение Центнеру. Крови нет, но вот пауза. Ждём, что будет с голкипером. 
    • 16'
      Видеоповторов нет у нас на этом матче. Арбитры сразу же фиксируют нарушения правил, не доводя развитие событий до конца. 
    • Офсайд
      15'
      Зиб продолжает коллекционировать офсайды. Уже значительно ближе к воротам, но вновь боковой арбитр поднял флажок. 
    • 14'
      "Интересный" розыгрыш. Вместо заброса в штрафную, пошёл пас на противоположный фланг, а потом игроки "Майнца" вытеснили соперника на его половину поля. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Перспективный штрафной заработали гости. На левом фланге. До ворот очень далеко. Киммих у мяча. 
    • 12'
      Гнабри здорово прошёл по левому флангу, сместился к центру, вошёл в штрафную, но вот пробить ему всё-таки не дали. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Долго что-то пытались сделать хозяева на правом фланге, практически у углового флажка, но всё закончилось тем, что Пальинья упал, а арбитр дал свисток. Нарушение правил футболистов "Майнца". 
    • Фол, нарушение
      10'
      Сане перемудрил в девяти метрах от штрафной "Майнца" и нарушил правила. Фол в нападении.
    • 9'
      Перехватили гости мяч на половине поля "Майнца", перевели на противоположный и начинают плести новую атаку. 
    • 8'
      Дэвис шикарно отработал в обороне, опередил соперника на левом фланге защиты и отобрал мяч, пробежав метров сорок. 
    • 7'
      Немного успокоилась у нас игра, но ход событий продолжают контролировать гости. 
    • 6'
      Быструю атаку провели игроки "Баварии" по правому флангу, сразу три игрока могли выскочить на свидание с голкипером, но всё-таки смогли мяч защитники перехватить, а потом и Центнер помог.
    • Офсайд
      5'
      Чуть-чуть поторопился Зиб и забрался в офсайд, грамотно отработали защитники "Баварии". 
    • 4'
      "Майнц" даже пока до штрафной соперника ещё ни разу не добрался. Пока игра в одни ворота идёт. Гости доминируют.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!
      Вообще без труда вошли гости по левому флангу, в три паса разорвали оборону хозяев, Кейн принял с левого края в штрафной площади, отпасовал на ход Мусиале, а Джамал вонзил мяч в сетку ворот, оказавшись один на один с голкипером! 
    • 2'
      Сразу футболисты "Баварии" прибрали мяч под свой контроль. Гнабри вошёл в штрафную площадь с левого края и пробил по воротам, выстрел был заблокирован.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался! С центра поля начали футболисты "Баварии".
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:4 Бавария

    Исход игры
    Майнц
    1.7% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    98.3% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.88% (88)
    Меньше
    22.12% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    32.5% (39)
    1:2 Бавария
    21.7% (26)
    0:2 Бавария
    18.3% (22)
    0:3 Бавария
    10% (12)
    1:4 Бавария
    4.2% (5)
    0:1 Бавария
    2.5% (3)
    2:3 Бавария
    1.7% (2)
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