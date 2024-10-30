Киммих выполнил мягкий заброс в штрафную площадь со стандарта, Горецка выиграл борьбу на втором этаже и пробил в дальний угол ворот, Центнер вытянулся и спас команду, отбив мяч на угловой!

Дайер сидит на траве. Что-то у него не то с ногой...

В районе правого колена какие-то проблемы у Дайера. При этом замена готовится у хозяев поля.

Замена, вынужденная у нас. Вместо Дайера теперь будет играть Ибрагимович. Дайер поле сам покинул, без носилок.

Мюллер пытался заработать угловой для своей команды на правом фланге, но только аут, да ещё и подавать его будут хозяева поля.

Пытались провести выпад по правому флангу гости, но даже до обострения дело так и не дошло. Потеря.

Онисиво перестарался в помощи на своей половине поля и нарушил правила, а вот арбитр кому-то из помощников главного тренера "Майнца" вручил жёлтую карточку на скамейке запасных.

Упал у нас темп в игре.

Лаймер хорошо накрутил опекуна на правом фланге, сыграл немного назад, продолжается затяжная атака гостей.

Кор попросил паузу. Лежит футболист в своей штрафной. Грубости не было, значит уже стали ноги забиваться.

Онисиво всем видом показывал, что против него были нарушены правила, но арбитр просто завёл руки в стороны, продолжаем матч.

Нойер демонстрирует всем нам, как здорово Мануэль действует ногами, на линии своей штрафной площади.

Мюллера отправили на газон. Нарушение правил. До штрафной площади метров десять.

Онисиво хорошо сыграл в центре поля после заброса, сохранил мяч, запустил одноклубника по левому флангу, мяч дошёл почти до штрафной, но потом перед игроком "Майнца" выросли три игрока гостевого клуба, мяч был отобран.

Ещё одна замена у хозяев поля. Ушёл Амири, вместо него будет играть Глейбер.

Ого... Амири даже на скамейке не остался, сразу пошёл в подтрибунное помещение, довольно сильно хромая.

Очередная перестановка у "Баварии". Сразу двойная. Ушли Дэвис и Мин-Чжэ, появились Геррейру и Горецка.

Продавил опекуна Онисиво на линии штрафной, немного ещё сократил дистанцию и нанёс плотный удар по воротам! Нойер всё видел и успел среагировать на выстрел!

Мюллер попытался обострить на правом фланге, но угодил точно в ближнего защитника, который находился перед ним, при выполнении заброса в штрафную.

Прибрали мяч под свой контроль футболисты "Баварии" и катают практически по всему полю.

Продолжают катать мяч вблизи своих ворот футболисты "Баварии", Нойер продолжать принимать в этом участие. Трибуны начали свистеть.

Небель награждён жёлтой карточкой. Фол в атаке. Тель в этом эпизоде получил по ногам.

Начался второй тайм! Замены точно были, будем разбираться.

Замены у гостей: Мюллер и Тель появились, Мусиала и Кейн ушли.

Двойная замена и у хозяев состоялась. Ушли Дженц и Видович, во втором тайме будут играть Бель и Онисиво.

Контролируют мяч футболисты "Баварии", пока голов забито не было. Игра в центре поля.

Тель оказался на газоне, после того, как защитник принял его на бедро, но арбитр фола не увидел. Продолжаем.

Мюллер здорово открылся в штрафной площади соперника и с убойной позиции нанёс удар в нижний ближний угол ворот. Центнер чуть было не пропустил между ног, но всё-таки со второй попытки смог забрать мяч в перчатки.

Мог получиться почти выход один на один с голкипером у хозяев поля, но нападающий "Майнца", Онисиво, неудачно мяч принял, да ещё и офсайд был зафиксирован.

Примерно равная сейчас идёт игра у нас. Ждём, что будет дальше.

Онисиво заработал второй офсайд. Оборона "Баварии" продолжает ловить соперника на этом.

Нойеру стало скучно и он активно помогает своей команде катать мяч вблизи штрафной.

Первый тайм

— Уходим на перерыв. Счёт 4:0 в пользу "Баварии".

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:4!

Лаймер получил пас на правом углу штрафной площади, домчался почти до лицевой и сильно прострелил вдоль ворот. Защитник был первым на мяче, рикошет, голкиперу в руку попал мяч, а потом Мусиала добил мяч в сетку!

45' Дженц получил жёлтую карточку за фол против Кейна. Фол вновь в центре поля.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3!

Быструю атаку провели гости после неудачного розыгрыша штрафного в исполнении "Майнца". Два в два убежали футболисты "Баварии", Сане получил мяч в штрафной и метров с пятнадцати с левого края уложил мяч в дальний угол! Центнер спасти не смог!

45' Три минуты добавил главный арбитр встречи.

45' Лаймер попытался догнать мяч после заброса из глубины, но не хватило поля. Будет удар от ворот.

44' Мусиала шикарный рывок совершил по левому флангу, оставил двух игроков "Майнца" не у дел, вошёл в штрафную и не стал бить, а сделал пас на Кейна, но перестарался, и защитник вынес мяч за боковую.

43' Перестарался сейчас Лаймер в центре поля и уложил соперника на газон. Арбитр достал жёлтую карточку.

41' Теперь уже именно футболисты "Майнца" пытаются подержать мяч и растянуть ряды "Баварии".

40' Успокоилась игра после второго гола. Радуют болельщики своей активной поддержкой!

39' Трудно сказать, но вроде всё-таки был офсайд у Мусиалы, но гол засчитали, значит счёт 2:0 в пользу "Баварии".

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!

Сане сместился с правого фланга, сделал заброс на линию вратарской, Кейн выиграл борьбу в воздухе и пробил по воротам головой, голкипер отбил, но опять же точно перед собой, грубая ошибка Центнера и защитников, и Мусиала с двух метров вколотил мяч в секут ворот!

37' Перехватили мяч гости на половине "Майнца" и начали плести свою атаку, перекатывая мяч с фланга на фланг.

35' Решили немного успокоить соперника футболисты "Баварии" и вновь забрали мяч под свой контроль в центре поля.

34' Корнер в исполнении "Майнца" с правого края завершился только потерей мяча.

33' Момент у хозяев поля! После заброса от левого углового флажка Каси почти с правого угла вратарской мог поразить ворота соперника, но защитник и голкипер смогли перевести игру на угловой.

32' Затяжную атаку провели футболисты "Майнца". Что-то могло получиться, но не получилось, даже угловой не заработали. Нойер успел к мячу.

31' Стали открываться хозяева поля, большими силами уходя в атаку.

30' Сане получил мяч на подступах к штрафной площади, получился даже выход один на один с голкипером, но прочитал момент Центнер и спас команду! Заблокировал он удар Лероя!

29' Зиб всё-таки смог нанести удар по воротам! Первый в этом матче в исполнении "Майнца". С линии штрафной площади получился удар, но низом и довольно слабо, Нойер без труда мяч зафиксировал в перчатках.

28' ОПАСНО было! Прошёл удар из-за пределов штрафной площади, Центнер справил и отбил, но почти перед собой, Гнабри был первым на отскоке, нанёс удар почти с угла вратарской, но попал в штангу, повторная попытка и вообще мимо цели! Просто простили сейчас гости соперника!

26' 78% на 22% по владению мячом в пользу "Баварии".

25' Кейн мог вывести партнёра почти на свидание с голкипером, но не понял футболист "Баварии" такого развития событий и не откликнулся на разрезающий пас Гарри.

24' Решили немного подержать мяч футболисты "Баварии", катают сейчас они на своей половине поля, рассматривая возможные пути развития атаки.

23' Киммих выполнил заброс в штрафную площадь, практически на линию ворот, Центнер сыграл надёжно и кулаками выбил мяч!

22' На левом фланге атаки гости заработали угловой.

21' Мусиала без труда оставил не у дел почти всю оборону соперника на левом фланге на входе в штрафной, а потом оказался на газоне. Арбитр показал, что нарушения правил не было, и надо продолжать футбольный поединок.

20' Откровенно грубо сыграл в центре поля Кор и нарушил правила, сорвав ещё и перспективную атаку "Баварии". Арбитр остановил встречу и вручил жёлтую карточку.

19' Без замен! Продолжаем матч! Центнер готов и продолжит защищать ворота своей команды!

19' Правая бровь всё-таки стала кровоточить у голкипера. Зашивают уже. Пауза затягивается.

18' Врачи на поле, помогают вратарю, а вот запасной пошёл уже переодеваться. НА повторе видно, что Кейн точно нанёс удар по голове вратарю. Ногой.

17' Кейн сломал вратаря "Майнца". После прострельной передачи с левого края, Гарри пошёл до конца и нанёс повреждение Центнеру. Крови нет, но вот пауза. Ждём, что будет с голкипером.

16' Видеоповторов нет у нас на этом матче. Арбитры сразу же фиксируют нарушения правил, не доводя развитие событий до конца.

15' Зиб продолжает коллекционировать офсайды. Уже значительно ближе к воротам, но вновь боковой арбитр поднял флажок.

14' "Интересный" розыгрыш. Вместо заброса в штрафную, пошёл пас на противоположный фланг, а потом игроки "Майнца" вытеснили соперника на его половину поля.

13' Перспективный штрафной заработали гости. На левом фланге. До ворот очень далеко. Киммих у мяча.

12' Гнабри здорово прошёл по левому флангу, сместился к центру, вошёл в штрафную, но вот пробить ему всё-таки не дали.

11' Долго что-то пытались сделать хозяева на правом фланге, практически у углового флажка, но всё закончилось тем, что Пальинья упал, а арбитр дал свисток. Нарушение правил футболистов "Майнца".

10' Сане перемудрил в девяти метрах от штрафной "Майнца" и нарушил правила. Фол в нападении.

9' Перехватили гости мяч на половине поля "Майнца", перевели на противоположный и начинают плести новую атаку.

8' Дэвис шикарно отработал в обороне, опередил соперника на левом фланге защиты и отобрал мяч, пробежав метров сорок.

7' Немного успокоилась у нас игра, но ход событий продолжают контролировать гости.

6' Быструю атаку провели игроки "Баварии" по правому флангу, сразу три игрока могли выскочить на свидание с голкипером, но всё-таки смогли мяч защитники перехватить, а потом и Центнер помог.

5' Чуть-чуть поторопился Зиб и забрался в офсайд, грамотно отработали защитники "Баварии".

4' "Майнц" даже пока до штрафной соперника ещё ни разу не добрался. Пока игра в одни ворота идёт. Гости доминируют.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!

Вообще без труда вошли гости по левому флангу, в три паса разорвали оборону хозяев, Кейн принял с левого края в штрафной площади, отпасовал на ход Мусиале, а Джамал вонзил мяч в сетку ворот, оказавшись один на один с голкипером!

2' Сразу футболисты "Баварии" прибрали мяч под свой контроль. Гнабри вошёл в штрафную площадь с левого края и пробил по воротам, выстрел был заблокирован.