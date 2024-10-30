Тур: 2. Стадион: МЕВА Арена.
0'
0:1
2' ГолМусиала Джамал
20' Желтая карточкаКор Доминик
0:2
37' ГолМусиала Джамал
43' Желтая карточкаЛаймер Конрад
0:3
45' ГолСане Лерой
45' Желтая карточкаДженц Мориц
0:4
45' ГолМусиала Джамал
64' Желтая карточкаНебель Пауль
Ход матча
2'
0:1
20'
37'
0:2
43'
45'
0:3
45'
45'
0:4
46'
64'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 14
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
20 Владение мячом, % 80
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
11
Зиб
Арминдо
15
Дайер
Эрик
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
17 Олисе МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Компани Венсан
История личных встреч
Майнц
Бавария
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
128.6%
42.9%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
33 матча
21.2%
6.1%
72.7%
7 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
9 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
9.1%
24.2%
66.7%
3 победы 8 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.12
1
Среднее время на гол
80
90
Всего голов
55
41
Голов в среднем за матч
3.44
2.41
Среднее время на гол
26
37
Всего голов
74
57
Голов в среднем за матч
2.24
1.73
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
40
52
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кор Доминик
|1
|0.5
|Амири Надим
|1
|0.5
|Буркардт Джонатан
|1
|0.5
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|3
|1.5
|Мюллер Томас
|2
|1
|Кейн Гарри
|1
|0.5
|Коман Кингсли
|1
|0.5
|Сане Лерой
|1
|0.5
|Гнабри Серж
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Олисе Майкл
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Дженц Мориц
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаймер Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3
Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3
Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0
Результаты матчей
Майнц
Бавария
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Майнц
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:4 Бавария
Исход игры
Майнц
1.7% (2)
Ничья
0% (0)
Бавария
98.3% (118)
Тотал 2.5
Больше
77.88% (88)
Меньше
22.12% (25)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
1:3 Бавария
32.5% (39)
1:2 Бавария
21.7% (26)
0:2 Бавария
18.3% (22)
0:3 Бавария
10% (12)
1:4 Бавария
4.2% (5)
0:1 Бавария
2.5% (3)
2:3 Бавария
1.7% (2)
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