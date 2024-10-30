Тур: 2. Стадион: Rudolf Harbig Stadion.
0:1
Второй тайм: 81'
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
29
Бёдер
Лукас
16
Хайзе
Филип
17
Казар
Альяж
24
Tony
Menzel
17
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бёдер ЛукасЗащитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
17 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tony MenzelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Sascha Risch
-
10 Jakob Lemmer
-
Главный тренер: Thomas Stamm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Динамо Дрезден
Дармштадт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|1
|0.5
|Майсснер Робин
|1
|0.5
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукотич Александар
|1
|0.5
|Kai Klefisch
|1
|0.5
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.5
|Нюрнбергер Фабиан
|1 (1)
|0.5
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinko Sapina
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Динамо Дрезден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Динамо Дрезден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Дрезден - Ганновер 96-2 2:1 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 1:0 Динамо Дрезден - Рот-Вайсс Эссен 3:3 Боруссия-2 Д - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Алемания Ахен 0:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:3 Динамо Дрезден - Ганза 1:1 Мюнхен-1860 - Динамо Дрезден 2:3 Динамо Дрезден - Герта-2 2:2 Динамо Дрезден - Штутгарт (любители) 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 2:0 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Динамо Дрезден - Энерги Коттбус 4:2 Виктория Кельн - Динамо Дрезден 1:2 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Хемниц - Динамо Дрезден 1:0 Фрейтал - Динамо Дрезден 1:2 Виктория Берлин - Динамо Дрезден 1:2 Гессен Кассель - Динамо Дрезден 2:1 Нойсальца-Шпремберг - Динамо Дрезден 1:5
Дармштадт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3
Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6
Результаты матчей
Динамо Дрезден
Дармштадт
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Дрезден
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1