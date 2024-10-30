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Тур: 2. Стадион: .
Динамо Дрезден
0:1
Второй тайм: 81'
Дармштадт
0'
20' Желтая карточка
Vinko Sapina
0:1
57' Гол
Вукотич Александар

Ход матча

20'
Vinko Sapina
 
57'
0:1
Вукотич Александар
69'
 
Буэно Гильермо
Хорнби Фрэйзер
69'
 
Лакенмахер Финн-Лука
Папела Мервиль
71'
Jakob Lemmer
Майсснер Робин
 
71'
Кутшке Штефан
Дафернер Кристоф
 
77'
 
Фёрстер Филипп
Нюрнбергер Фабиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Дармштадт
3.65
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3.60
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3.05
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Все Коэффициенты
1
Шрайбер
Тим
32
Стернер
Йонас
15
Claudio
Kammerknecht
29
Бёдер
Лукас
16
Хайзе
Филип
17
Казар
Альяж
5
Vinko
Sapina
27
Хауптман
Никлас
21
Майсснер
Робин
33
Дафернер
Кристоф
24
Tony
Menzel
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
21
Папела
Мервиль
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
Динамо Дрезден
4-1-2-3
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Динамо Дрезден
Дармштадт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
0:1
Б2
1:0
К
0:3
Б2
2:3
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:1
Б2
0:2
Б2
3:3

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 1 0.5
Майсснер Робин 1 0.5
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукотич Александар 1 0.5
Kai Klefisch 1 0.5
Вильхельмссон Оскар 1 0.5
Нюрнбергер Фабиан 1 (1) 0.5

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinko Sapina 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Динамо Дрезден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Динамо Дрезден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дармштадт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Дрезден - Ганновер 96-2 2:1 Веен Висбаден - Динамо Дрезден 1:0 Динамо Дрезден - Рот-Вайсс Эссен 3:3 Боруссия-2 Д - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Алемания Ахен 0:0 Ферль - Динамо Дрезден 0:3 Динамо Дрезден - Ганза 1:1 Мюнхен-1860 - Динамо Дрезден 2:3 Динамо Дрезден - Герта-2 2:2 Динамо Дрезден - Штутгарт (любители) 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 2:0 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Динамо Дрезден - Энерги Коттбус 4:2 Виктория Кельн - Динамо Дрезден 1:2 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Хемниц - Динамо Дрезден 1:0 Фрейтал - Динамо Дрезден 1:2 Виктория Берлин - Динамо Дрезден 1:2 Гессен Кассель - Динамо Дрезден 2:1 Нойсальца-Шпремберг - Динамо Дрезден 1:5
Дармштадт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3
Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6

Результаты матчей

Динамо Дрезден
Дармштадт

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Дрезден
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rudolf Harbig Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Дармштадт
3.65
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