Тур: 2. Стадион: Шюко-Арена.
2:0
Второй тайм: 80'
0'
1:0
12' ГолMarius Woerl
45' Желтая карточкаСаренсен-Базее Ноа-Йоэль
2:0
71' ГолБеккер Андре
76' Желтая карточкаХоллербах Бенедикт
Ход матча
12'
1:0
57'
71'
2:0
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
5 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
8
Шрек
Сэм
38
Marius
Woerl
13
Lukas
Kunze
19
Хаберер
Яник
24
Сков
Роберт
13
Шефер
Андраш
20
Бенеш
Ласло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Marius WoerlПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
22 Шрэрс МикаНападающий
- Нападающий
-
39 Беккер АндреНападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Isaiah Young
-
Главный тренер: Michel Kniat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникЗащитник
-
24 Сков РобертЗащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Роте ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Скарке ТимНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
История личных встреч
Арминия
Унион Берлин
8 матчей
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.73
Среднее время на гол
67
123
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.18
1.11
Среднее время на гол
41
81
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.8
0.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
100
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беккер Андре
|1
|0.5
|Marius Woerl
|1
|0.5
|Louis Oppie
|1
|0.5
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертессен Йорбе
|1
|0.5
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Арминия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Арминия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арминия - Алемания Ахен 1:1 Ганновер 96-2 - Арминия 1:4 Арминия - Оснабрюк 3:1 Саарбрюккен - Арминия 0:0
Арминия - Ферль 2:1 Штутгарт (любители) - Арминия 3:0 Арминия - Мюнхен-1860 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Арминия 0:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Арминия - Боруссия-2 Д 1:0 Энерги Коттбус - Арминия 1:2 Арминия - Эммен 1:0 Специя - Арминия 1:1 Клархольц - Арминия 0:1 Арминия - Бохольт 4:0 Арминия - АСЦ 09 Дортмунд 3:1 Мюнхен-1860 - Арминия 0:2 Арминия - Галлешер 0:0
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1
Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0
Результаты матчей
Арминия
Унион Берлин
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арминия
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Бавария
|Мусиала Джамал
|3
|Айнтрахт Фр
|Экитике Уго
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1