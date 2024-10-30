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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 26117
Арминия
2:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
12' Гол
Marius Woerl
45' Желтая карточка
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
2:0
71' Гол
Беккер Андре
75' Желтая карточка
Холлербах Бенедикт
79' Желтая карточка
Marius Woerl
82' Желтая карточка
Беккер Андре
90'+6

Ход матча

12'
Marius Woerl
1:0
45'
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
 
46'
 
Кемляйн Алеша
Шефер Андраш
46'
 
Скарке Тим
Вертессен Йорбе
46'
Беккер Андре
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
 
57'
 
Роте Том
Сков Роберт
65'
Felix Hagmann
Ланнерт Кристофер
 
65'
Мидзута Каито
Lukas Kunze
 
71'
Беккер Андре
(Marius Woerl)
2:0
71'
 
Холлербах Бенедикт
Бенеш Ласло
75'
 
Холлербах Бенедикт
77'
 
Фолланд Кевин
Фогт Кевин
79'
Marius Woerl
 
79'
Isaiah Young
Marius Woerl
 
82'
Беккер Андре
 
90'
Semi Belkahia
Шрек Сэм
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
1
Керскен
Йонас
24
Ланнерт
Кристофер
19
Maximilian
Grosser
23
Leon
Schneider
4
Louis
Oppie
21
Руссо
Стефано
8
Шрек
Сэм
6
Корбоз
Маэл
38
Marius
Woerl
13
Lukas
Kunze
37
Саренсен-Ба­зее
Ноа-Йоэль
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
19
Хаберер
Яник
24
Сков
Роберт
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
7
Вертессен
Йорбе
20
Бенеш
Ласло
17
Сибачо
Жордан
Арминия
4-1-4-1
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Арминия
Унион Берлин

8 матчей

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ТМК
2:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
5:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
4:4
Б2
2:0
Б2
1:1
ТМС
1:0
Б2
4:2
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.73

Среднее время на гол

67
123

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.18
1.11

Среднее время на гол

41
81

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

1.8
0.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
100

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беккер Андре 2 1
Marius Woerl 1 0.5
Louis Oppie 1 0.5
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вертессен Йорбе 1 0.5

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
Беккер Андре 1 0
Marius Woerl 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холлербах Бенедикт 1 0

Результаты матчей

Арминия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арминия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арминия - Алемания Ахен 1:1 Ганновер 96-2 - Арминия 1:4 Арминия - Оснабрюк 3:1 Саарбрюккен - Арминия 0:0
Арминия - Ферль 2:1 Штутгарт (любители) - Арминия 3:0 Арминия - Мюнхен-1860 0:1 Эрцгебирге Ауэ - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Арминия 0:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Арминия - Боруссия-2 Д 1:0 Энерги Коттбус - Арминия 1:2 Арминия - Эммен 1:0 Специя - Арминия 1:1 Клархольц - Арминия 0:1 Арминия - Бохольт 4:0 Арминия - АСЦ 09 Дортмунд 3:1 Мюнхен-1860 - Арминия 0:2 Арминия - Галлешер 0:0
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1
Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0

Результаты матчей

Арминия
Унион Берлин

Точный счет

2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арминия
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Бавария Мусиала Джамал 3
Айнтрахт Фр Экитике Уго 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Айнтрахт Фр Теате Артур 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Шефер Андраш уходит с поля. Кемляйн Алеша выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Г О О О О Л - Мариус Верль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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