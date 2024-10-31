Тур: 10. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Чиффи Даниэле
0:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаПинамонти Андреа
6' Желтая карточкаРичардсон Амир
11' Желтая карточкаМартинес Куарта Лукас
0:1
72' ГолГосенс Робин
77' Желтая карточкаВольякко Алессандро
90' Желтая карточкаВаскес Хоан
90' Желтая карточкаМаттурро Алан
90'+7
Ход матча
72'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
229 Количество передач 522
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
21
Эхатор
Джефф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Эхатор ДжеффНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Каса ЛиорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Franz Stolz
-
40 Ifenna Dorgu
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Фиорентина
11 матчей
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
9.1%
118.2%
1 победа 13 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
32 матча
9.4%
50%
40.6%
3 победы 16 ничьих 13 побед
Первый тайм
18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
3.1%
71.9%
25%
1 победа 23 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.19
0.69
Среднее время на гол
75
130
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.56
Среднее время на гол
53
57
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.44
1.13
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
62
80
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|3
|0.3
|Эхатор Джефф
|1
|0.1
|Вольякко Алессандро
|1
|0.1
|Мессиас Жуниор
|1
|0.1
|Де Винтер Кони
|1
|0.1
|Кариколь Аарон
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Мелегони Филиппо
|0
|0
|Оливейра Витор
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кин Мойзе
|4
|0.4
|Гудмундссон Альберт
|3 (2)
|0.3
|Госенс Робин
|2
|0.2
|Кольпани Андреа
|2
|0.2
|Бельтран Лукас
|2 (1)
|0.2
|Катальди Данило
|2
|0.2
|Адли Ясин
|1
|0.1
|Бове Эдоардо
|1
|0.1
|Бираги Кристиано
|1
|0.1
|Паризи Фабьяно
|1
|0.1
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.1
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Раньери Лука
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Кариколь Аарон
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Вольякко Алессандро
|1
|0
|Маттурро Алан
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Ричардсон Амир
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|0
|1
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
1
10
Дженоа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
7
20
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
4
57%
2
10%
76-90
Пропущено
21
10
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
2
10%
5
50%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3
Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3
Фиорентина
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1
Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0
Результаты матчей
Дженоа
Фиорентина
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
24
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
28
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|2:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|9.
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|10.
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|14.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 19
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|1:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|16.
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Фиорентина
Исход игры
Дженоа
5.6% (7)
Ничья
14.5% (18)
Фиорентина
79.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
43.5% (54)
0:1 Фиорентина
12.9% (16)
1:1 Ничья
11.3% (14)
0:2 Фиорентина
7.3% (9)
1:3 Фиорентина
7.3% (9)
2:1 Дженоа
2.4% (3)
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