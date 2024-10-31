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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Дженоа
0:1
Конец матча
Фиорентина
0'
2' Желтая карточка
Пинамонти Андреа
6' Желтая карточка
Ричардсон Амир
11' Желтая карточка
Мартинес Куарта Лукас
0:1
72' Гол
Госенс Робин
77' Желтая карточка
Вольякко Алессандро
90' Желтая карточка
Васкес Хоан
90' Желтая карточка
Маттурро Алан
90'+7

Ход матча

2'
Пинамонти Андреа
 
6'
 
Ричардсон Амир
11'
 
Мартинес Куарта Лукас
63'
 
Адли Ясин
Ричардсон Амир
71'
Миретти Фабио
Бадель Милан
 
71'
Патрицио Масини
Эхатор Джефф
 
72'
0:1
Госенс Робин
74'
 
Иконе Жонатан
Кольпани Андреа
74'
 
Мандрагора Роландо
Бове Эдоардо
77'
Вольякко Алессандро
 
79'
Перейро Гастон
Торсбю Мортен
 
79'
Дзаноли Алессандро
Сабелли Стефано
 
83'
 
Рубино Томмазо
Бельтран Лукас
83'
 
Бираги Кристиано
Соттиль Риккардо
90'
Васкес Хоан
 
90'
Маттурро Алан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 229 Количество передач 522
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 124
Дженоа 5.6% (7)
X 14.5% (18)
Фиорентина 79.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леали
Никола
14
Вольякко
Алессандро
22
Васкес
Хоан
33
Маттурро
Алан
20
Сабелли
Стефано
2
Торсбю
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
19
Пинамонти
Андреа
21
Эхатор
Джефф
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Куарта
Лукас
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
24
Ричардсон
Амир
4
Бове
Эдоардо
23
Кольпани
Андреа
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
99
Куаме
Кристиан
Дженоа
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Дженоа
Фиорентина

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

9.1%
118.2%
1 победа 13 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

32 матча

9.4%
50%
40.6%
3 победы 16 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.8%
46.9%
34.3%
6 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

3.1%
71.9%
25%
1 победа 23 ничьи 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:4
СA
6:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:5
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
0.69

Среднее время на гол

75
130

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.56

Среднее время на гол

53
57

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.44
1.13

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

62
80

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 3 0.3
Эхатор Джефф 1 0.1
Вольякко Алессандро 1 0.1
Мессиас Жуниор 1 0.1
Де Винтер Кони 1 0.1
Кариколь Аарон 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Мелегони Филиппо 0 0
Оливейра Витор 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 4 0.4
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.3
Госенс Робин 2 0.2
Кольпани Андреа 2 0.2
Бельтран Лукас 2 (1) 0.2
Катальди Данило 2 0.2
Адли Ясин 1 0.1
Бове Эдоардо 1 0.1
Бираги Кристиано 1 0.1
Паризи Фабьяно 1 0.1
Мартинес Куарта Лукас 1 0.1
Куаме Кристиан 0 0
Раньери Лука 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 4 0
Джилардино Альберто 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Васкес Хоан 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Кариколь Аарон 1 0
Малиновский Руслан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Бани Маттиа 1 0
Торсбю Мортен 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Вольякко Алессандро 1 0
Маттурро Алан 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Раньери Лука 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Кин Мойзе 1 0
Адли Ясин 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Дженоа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
10
Дженоа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
4
40%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
50%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

7
20
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
6
30%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
14%
5
25%
61-75
4
57%
2
10%
76-90

Пропущено

21
10
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
2
10%
5
50%
31-45
6
29%
1
10%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лацио - Дженоа 3:0 Дженоа - Болонья 2:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Дженоа - Ювентус 0:3
Дженоа - Сампдория 1:1 Венеция - Дженоа 2:0 Дженоа - Рома 1:1 Дженоа - Верона 0:2 Монца - Дженоа 0:1 Дженоа - Интер Милан 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Монако - Дженоа 1:2 Брешия - Дженоа 2:0 Дженоа - Мантуя 3:2 Венеция - Дженоа 1:3 Вал ди Фасса - Дженоа 1:17 Дженоа - Болонья 2:0 Рома - Дженоа 1:0 Дженоа - Сассуоло 2:1 Милан - Дженоа 3:3
Фиорентина
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6 Фиорентина - Милан 2:1
Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0

Результаты матчей

Дженоа
Фиорентина

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
4.
Лацио
 2:0 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Фиорентина
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Ювентус
 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 0:1 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
10.
Рома
 1:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
11.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 0:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Лечче
 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 2:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 0:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
17.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Фиорентина
 Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Торино
 0:1 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
9.
Лацио
 2:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
10.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 1:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 0:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Фиорентина владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фиорентина вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Дженоа: 32%, Фиорентина: 68%.
  • 96'
    Миретти Фабио из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Адли Ясин пострадал.
  • 95'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Дженоа 5.6% (7)
    X 14.5% (18)
    Фиорентина 79.8% (99)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Фиорентина

    Исход игры
    Дженоа
    5.6% (7)
    Ничья
    14.5% (18)
    Фиорентина
    79.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    43.5% (54)
    0:1 Фиорентина
    12.9% (16)
    1:1 Ничья
    11.3% (14)
    0:2 Фиорентина
    7.3% (9)
    1:3 Фиорентина
    7.3% (9)
    2:1 Дженоа
    2.4% (3)
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