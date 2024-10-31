Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Маттурро Алан из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Удар от ворот произведет Дженоа

89' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Удар от ворот произведет Фиорентина

88' Патрицио Масини нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

87' Дзаноли Алессандро из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Дзаноли Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Перейро Гастон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Френдруп Мортен из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Тактическая замена. Бельтран Лукас уходит с поля и его заменяет Tommaso Rubino

81' Пинамонти Андреа пробует нанести удар издали, но Давид де Хеа держит все под контролем

81' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Иконе Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Вольякко Алессандро получил желтую карточку от судьи

75' Хорошую попытку сделал Пинамонти Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Команда Фиорентина забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

72' Г О О О О Л - Госенс Робин забивает ударом с левой ноги!

72' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

71' Удар от ворот произведет Фиорентина

70' Удар от ворот произведет Фиорентина

70' Сабелли Стефано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Кариколь Аарон не смог попасть в створ ударом издали

68' Леали Никола взял и забрал мяч на выходе

67' Кольпани Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Кариколь Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Кариколь Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Раньери Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Эхатор Джефф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Леали Никола взял и забрал мяч на выходе

52' Кольпани Андреа пробует нанести удар издали, но Никола Леали держит все под контролем

50' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Фиорентина

49' Эхатор Джефф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Сабелли Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника