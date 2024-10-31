  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Рома
1:0
Второй тайм: 46'
Торино
0'
1:0
20' Гол
Дибала Пауло

Ход матча

20'
Дибала Пауло
1:0
46'
 
Нжие Алию
Гинейтис Гвидас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 359 Количество передач 170
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 132
Рома 80.3% (106)
X 13.6% (18)
Торино 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Торино
3.95
3.90
Реклама, pari.ru
5.46
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
59
Залевски
Никола
3
Анхелиньо
Хосе
17
Коне
Куадио
28
Ле
Фе
Энцо
35
Бальданци
Томмазо
61
Писилли
Никколо
21
Дибала
Пауло
32
Милинкович-Савич
Ваня
23
Коко
Сауль
13
Марипан
Гильермо
5
Масина
Адам
27
Войвода
Мергим
66
Гинейтис
Гвидас
77
Линетти
Кароль
28
Риччи
Самуэле
20
Лазаро
Валентино
18
Адамс
Че
9
Санабрия
Антонио
Рома
3-4-2-1
Торино
3-5-2

История личных встреч

Рома
Торино

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

31 матч

64.5%
19.4%
16.1%
20 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

40
19

Голов в среднем за матч

2.5
1.27

Среднее время на гол

36
71

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.06

Среднее время на гол

84
84

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

1.81
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
24

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 0.3
Дибала Пауло 2 (1) 0.2
Бальданци Томмазо 1 0.1
Кристанте Бриан 1 0.1
Шомуродов Элдор 1 0.1
Коне Куадио 1 0.1
Писилли Никколо 1 0.1
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.3
Сапата Дуван 3 0.3
Санабрия Антонио 2 0.2
Коко Сауль 2 0.2
Влашич Никола 1 (1) 0.1
Линетти Кароль 1 0.1
Илич Иван 1 0.1
Нжие Алию 1 0.1
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писилли Никколо 4 0
Кристанте Бриан 3 0
Де Росси Даниэле 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Манчини Джанлука 2 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Коне Куадио 1 0
Соуле Матиас 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 3 0
Войвода Мергим 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Масина Адам 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Илич Иван 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Коко Сауль 1 0

Результаты матчей

Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
6
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
3
Рома
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Торино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1
Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0
Торино
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3
Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0

Результаты матчей

Рома
Торино

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рома
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
6
3
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
4.
Лацио
 2:0 Заявка 10 6 1 3 19 - 12 19
5.
Фиорентина
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Ювентус
 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 0:1 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
10.
Рома
 1:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
11.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 0:2 Заявка 10 2 3 5 11 - 18 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Лечче
 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 2:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 0:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
17.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Фиорентина
 Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Торино
 0:1 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
9.
Лацио
 2:0 Заявка 5 2 0 3 7 - 7 6
10.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 1:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 0:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В составе "Торино" после перерыва произошла замена. Вместо Гвидаса Гинейтиса на поле вышел Альё Нжие. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Торино", чтобы начать действовать более активно в атаке, пока что команда Паоло Ваноли играет очень скромно в Риме, а при таком футболе рассчитывать можно будет максимум только на ничью. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Рома" на домашнем поле в Риме с минимальным счётом обыгрывает "Торино" из Турина за счёт грубой ошибки гостей в обороне. Пока что команда Ивана Юрича смотрится лучше соперника, но конечно же "волкам" нужно стараться забивать ещё хотя бы один мяч, чтобы сегодня сделать полноценную заявку на победу. 
  • Угловой
    45'
    Дибала разыграл корнер с Бальданци, а затем с правого фланга Пауло выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 45'
    Бальданци при входе в штрафную площадь с правой половины поля отыгрался с Писилли, который был в радиусе штрафной площади, далее Томмазо под давлением Лазаро заработал угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Микаэль Фаббри к основному времени первого тайма. 
  • Судья
    44'
    Марипан при игре в подкате на своей половине поля сначала сыграл в подкате, а затем сбил Дибалу, Микаэль Фаббри нарушение правил не зафиксировал. 
  • Опасный момент
    43'
    Риччи из центра половины поля "Ромы" выполнил заброс к правому углу вратарской, Войвода в касание направил мяч на левый угол вратарской, мяч немного свалился с ноги у Мергима и в итоге пролетел рядом со штангой. 
  • 42'
    Дибала с правой половины поля от угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, мяч полетел высоковато для Залевски, Никола в итоге головой сделал скидку на левый угол вратарской, где был только Милинкович-Савич. 
  • 41'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Ромы", Свилар вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Лазаро в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Ромы" подыграл себе рукой, Микаэль Фаббри всё видел и дал свисток в пользу римского клуба. 
  • 39'
    Лазаро с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Челик успел подставить ногу, а затем Коне и Бальданци помогли Зеки перехватить мяч. 
  • 38'
    Залевски совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля под давлением соперника выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Челик достал его только на правом фланге. 
  • Угловой
    37'
    Гинейтис с углового в очередной раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, далее последовал отскок в центр к линии вратарской, Сауль в касание пробил по воротам, мяч попал в Н'Дика и отскочил чуть левее, тут уже Марипан головой направил мяч под правый угол ворот, Свилар проявил отличную реакцию и в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 36'
    Сауль совершил рывок по правому флангу, Писилли грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на очередной угловой. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Милинкович-Савич от линии штрафной площади вновь сильно выбил мяч на половину поля римского клуба, никто из партнёров по команде не был готов к рывку. 
    • Угловой
      34'
      Гинейтис с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Челик грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч в аут. 
    • 33'
      Лазаро совершил проход по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Залевски в борьбе с Войводой головой выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      32'
      Гинейтис разыграл корнер вместе с Линетти, а затем Гвидас с правого фланга закрутил мяч на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
    • 31'
      Линетти пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Челик сыграл в подкате, мяч задел ногу защитника "Ромы" и ушёл на угловой. 
    • 30'
      Войвода разогнал атаку по правому флангу и выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Свилар сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 29'
      Дибала с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника туринского клуба. 
    • 28'
      Манчини с правой половины поля выполнил передачу к боковой линии штрафной площади, Челик выполнил прострел к линии вратарской, за счёт плотности игроки "Торино" спокойно перехватили мяч. 
    • 27'
      "Торино" удалось наконец-то перехватить контроль над мячом, но дальше центра поля у гостей пройти совсем не получается. 
    • 26'
      Манчини разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Дибала развернул Марипана и выполнил передачу к левой штанге, Бальданци не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 25'
      Дибала с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Анхелиньо подработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Милинкович-Савич кулаками выбил мяч к линии штрафной, подбор был за игроками туринского клуба. 
    • 24'
      Пока что "Рома" по делу забила свой гол, в первой половине тайма римский клуб регулярно атаковал, а вот "Торино" уж совсем низко играет сегодня. 
    • Гол в свои ворота
      23'
      АВТОГО-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Линетти на левом фланге под давлением Писилли выполнил отвратительный пас назад к Милинковичу-Савичу, Дибала в итоге перехватил мяч и направил его мимо голкипера в створ ворот, в последний момент во вратарской Масина бросился в подкат, но в итоге Адам не смог спасти свою команду и срезал его окончательно за линию ворот. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Ле Фе перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торино", правила были нарушены против Адамса. 
    • 21'
      Дибала с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Марипан продолжает выигрывать весь воздух. 
    • 20'
      Бальданци забрался в радиус штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника туринского клуба. 
    • 19'
      Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марипан вновь грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Судья
      18'
      Бальданци с левого фланга выполнил передачу на левую половину поля, Писилли в касание выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Дибала в борьбе с Марипаном показался на газоне, Микаэль Фаббри показал, что нарушения правил не было. 
    • 17'
      Милинкович-Савич от линии штрафной площади сильно выбил мяч на левую половину поля "Ромы", Санабрия головой сделал скидку в цент штрафной площади, а Адамс уже сделал смещение на левый угол штрафной, мяч в итоге достался Свилару. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Бальданци в борьбе за мяч в центре поля зацепил Масину. Игроки "Торино" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      15'
      Из центра поля теперь уже последовал заброс на ход Дибале от Манчини к правому углу штрафной площади, Пауло забрался в небольшой офсайд. 
    • 14'
      Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на ход Челику по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Угловой
      13'
      Дибала с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Н'Дика под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • 12'
      Дибала со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Челик головой сделал скидку в центр вратарской, мяч попал в затылок Масине и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Сауль на левой половине поля нарушил правила против Залевски. Игроки "Ромы" заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • 10'
      Дибала со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Н'Дика головой сделал скидку в центр к линии вратарской, игроки "Торино" вновь максимально внимательно сыграли в обороне и спокойно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Адамс в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Коне. "Рома" тщательно готовится к стандарту. 
    • 8'
      Активный Писилли попытался прорваться в штрафную площадь по левой половине поля, но на этот раз обыграть Сауля ему не удалось. 
    • 7'
      Писилли совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Марипан грамотно сыграл в обороне и спокойно выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 6'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Ромы" на ход Гинейтису, Свилар вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч обратно к центру поля. 
    • 5'
      Анхелиньо с левой половины поля под давлением Риччи выполнил заброс на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
    • 4'
      Писилли попытался обострить ситуацию на левом фланге у штрафной площади "Торино", но под давлением двух соперников Никколо упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Адамс в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой. Игроки римского клуба быстро разыграли стандарт. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, "Рома" забрала мяч под свой контроль и думает, как вскрывать плотную оборону соперника. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Риме нас ждёт очень интересная битва. "Рома" будет биться уже не только за очки, но и за свою честь после серии ужасных результатов. "Торино" пока что также не особо стабилен, если туринский клуб в этом сезоне хочет бороться за место в еврокубках, конечно же в Риме команда Паоло Ваноли должна цеплять хоть какие-то очки. 
    • Второй тайм
    • 46'
      Тактическая замена. Гинейтис Гвидас уходит с поля и его заменяет Нжие Алию
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Дибала Пауло из команды Рома разыграл угловой с правого угла.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Коко Сауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Рома пытается что-то создать.
    • 46'
      Рома совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Лазаро Валентино ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Рома контролирует мяч.
    • 45'
      Рома контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Рома: 67%, Торино: 33%.
    • 45'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Дибала Пауло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Торино контролирует мяч.
    • 43'
      Лазаро Валентино наказан за толчок Челик Зеки
    • 43'
      Челик Зеки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Торино пытается что-то создать.
    • 42'
      Торино контролирует мяч.
    • 42'
      Торино контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 41'
      Контроль мяча: Рома: 70%, Торино: 30%.
    • 41'
      Войвода Мергим из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 41'
      Риччи Самуэле из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Н'Дика Эван наказан за толчок Адамс Че
    • 40'
      Шанс! Никола Залевский из команды Рома пробил головой, но мимо
    • 40'
      Рома пытается что-то создать.
    • 39'
      Рома контролирует мяч.
    • 39'
      Рома контролирует мяч.
    • 39'
      Рома контролирует мяч.
    • 39'
      Торино контролирует мяч.
    • 38'
      Лазаро Валентино задерживает мяч рукой
    • 37'
      Торино пытается что-то создать.
    • 37'
      Торино контролирует мяч.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Торино
    • 36'
      Рома пытается что-то создать.
    • 36'
      Рома пытается что-то создать.
    • 36'
      Контроль мяча: Рома: 72%, Торино: 28%.
    • 36'
      Рома пытается что-то создать.
    • 35'
      Марипан Гильермо нанес удар головой, но Миле Свилар спокойно отбил мяч.
    • 35'
      Коко Сауль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Челик Зеки из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Гинейтис Гвидас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Писилли Никколо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Торино пытается что-то создать.
    • 34'
      Торино контролирует мяч.
    • 34'
      Торино пытается что-то создать.
    • 34'
      Торино контролирует мяч.
    • 34'
      Рома контролирует мяч.
    • 34'
      Рома контролирует мяч.
    • 33'
      Торино контролирует мяч.
    • 33'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Никола Залевский из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Гинейтис Гвидас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Никола Залевский из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Торино пытается что-то создать.
    • 32'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Рома контролирует мяч.
    • 32'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Удар от ворот произведет Рома
    • 31'
      Контроль мяча: Рома: 74%, Торино: 26%.
    • 31'
      Гинейтис Гвидас из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
    • 30'
      Линетти Кароль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Свилар Миле из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Торино пытается что-то создать.
    • 30'
      Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Рома пытается что-то создать.
    • 29'
      Дибала Пауло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Марипан Гильермо из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Рома пытается что-то создать.
    • 28'
      Рома контролирует мяч.
    • 28'
      Торино пытается что-то создать.
    • 28'
      Торино контролирует мяч.
    • 28'
      Торино контролирует мяч.
    • 28'
      Торино контролирует мяч.
    • 27'
      Торино контролирует мяч.
    • 27'
      Торино контролирует мяч.
    • 27'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Торино контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Торино
    • 26'
      Дибала Пауло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 25'
      Рома пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Рома: 77%, Торино: 23%.
    • 25'
      Рома пытается что-то создать.
    • 24'
      Рома пытается что-то создать.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Анхелиньо Хосе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Рома пытается что-то создать.
    • 24'
      Рома пытается что-то создать.
    • 24'
      Рома контролирует мяч.
    • 24'
      Торино начинает контратаку
    • 24'
      Рома пытается что-то создать.
    • 23'
      Рома контролирует мяч.
    • 23'
      Рома пытается что-то создать.
    • 22'
      Рома контролирует мяч.
    • 22'
      Торино контролирует мяч.
    • 22'
      Рома контролирует мяч.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Риччи Самуэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Дибала Пауло
    • 21'
      Рома контролирует мяч.
    • 21'
      Линетти Кароль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 20'
      Г О О О О Л - Дибала Пауло забивает ударом с левой ноги!
    • 20'
      Контроль мяча: Рома: 78%, Торино: 22%.
    • 20'
      Рома пытается что-то создать.
    • 19'
      Рома контролирует мяч.
    • 19'
      Торино контролирует мяч.
    • 19'
      Ле Фе Энцо наказан за толчок Адамс Че
    • 19'
      Марипан Гильермо из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Рома пытается что-то создать.
    • 18'
      Рома пытается что-то создать.
    • 18'
      Рома пытается что-то создать.
    • 18'
      Бальданци Томмазо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Рома пытается что-то создать.
    • 18'
      Марипан Гильермо из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Рома пытается что-то создать.
    • 17'
      Рома пытается что-то создать.
    • 17'
      Рома контролирует мяч.
    • 17'
      Н'Дика Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Торино контролирует мяч.
    • 17'
      Рома пытается что-то создать.
    • 16'
      Рома пытается что-то создать.
    • 16'
      Рома пытается что-то создать.
    • 15'
      Рома контролирует мяч.
    • 15'
      Торино контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Рома: 85%, Торино: 15%.
    • 15'
      Торино контролирует мяч.
    • 14'
      Торино контролирует мяч.
    • 14'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Торино пытается что-то создать.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Бальданци Томмазо из команды Рома поставил подножку. Пострадал Масина Адам
    • 14'
      Торино контролирует мяч.
    • 13'
      Дибала Пауло из команды Рома в офсайде
    • 13'
      Рома контролирует мяч.
    • 13'
      Лазаро Валентино ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Торино контролирует мяч.
    • 13'
      Рома пытается что-то создать.
    • 13'
      Рома пытается что-то создать.
    • 12'
      Рома пытается что-то создать.
    • 12'
      Рома пытается что-то создать.
    • 12'
      Масина Адам из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Н'Дика Эван из команды Рома нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 12'
      Дибала Пауло из команды Рома подал угловой справа.
    • 12'
      Дибала Пауло из команды Рома своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Коко Сауль из команды Торино поставил подножку. Пострадал Никола Залевский
    • 10'
      Рома пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Рома: 84%, Торино: 16%.
    • 10'
      Рома пытается что-то создать.
    • 10'
      Рома пытается что-то создать.
    • 9'
      Н'Дика Эван из команды Рома нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Гинейтис Гвидас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 8'
      Рома пытается что-то создать.
    • 8'
      Рома пытается что-то создать.
    • 7'
      Марипан Гильермо из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Рома пытается что-то создать.
    • 7'
      Рома пытается что-то создать.
    • 7'
      Рома пытается что-то создать.
    • 7'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Манчини Джанлука из команды Рома перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Торино пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Торино
    • 5'
      Рома пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Рома: 50%, Торино: 50%.
    • 5'
      Рома пытается что-то создать.
    • 5'
      Торино контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Торино
    • 4'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Коко Сауль из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Рома пытается что-то создать.
    • 3'
      Рома пытается что-то создать.
    • 3'
      Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Рома контролирует мяч.
    • 3'
      Рома совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Марипан Гильермо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Рома контролирует мяч.
    • 3'
      Адамс Че задерживает мяч рукой
    • 2'
      Торино пытается что-то создать.
    • 2'
      Рома пытается что-то создать.
    • 1'
      Рома пытается что-то создать.
    • 1'
      Рома контролирует мяч.
    • 1'
      Рома контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Рома начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.68. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.68 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Рома 1:0 Торино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 1:0 Торино

    Исход игры
    Рома
    80.3% (106)
    Ничья
    13.6% (18)
    Торино
    6.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    43.2% (57)
    1:0 Рома
    14.4% (19)
    2:0 Рома
    10.6% (14)
    1:1 Ничья
    7.6% (10)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Торино
    2.3% (3)
    3:1 Рома
    1.5% (2)
    3:0 Рома
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рома
    Торино
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный