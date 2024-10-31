Тур: 10. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Фаббри Микаэль
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
359 Количество передач 170
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
17
Коне
Куадио
28
Ле
Фе
Энцо
21
Дибала
Пауло
23
Коко
Сауль
18
Адамс
Че
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Запасные игроки
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Вратарь
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Защитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Коко СаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Нжие Алию
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Торино
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
31 матч
64.5%
19.4%
16.1%
20 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
19
Голов в среднем за матч
2.5
1.27
Среднее время на гол
36
71
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.07
1.06
Среднее время на гол
84
84
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
1.81
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3
|0.3
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.2
|Бальданци Томмазо
|1
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.1
|Шомуродов Элдор
|1
|0.1
|Коне Куадио
|1
|0.1
|Писилли Никколо
|1
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.3
|Сапата Дуван
|3
|0.3
|Санабрия Антонио
|2
|0.2
|Коко Сауль
|2
|0.2
|Влашич Никола
|1 (1)
|0.1
|Линетти Кароль
|1
|0.1
|Илич Иван
|1
|0.1
|Нжие Алию
|1
|0.1
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Масина Адам
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писилли Никколо
|4
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Эрмосо Марио
|1
|1
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паоло Ваноли
|2
|1
|Линетти Кароль
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Сапата Дуван
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Педерсен Маркус II
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Коко Сауль
|1
|0
Результаты матчей
Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
6
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
3
Рома
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Торино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
2
20%
5
33%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1
Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0
Торино
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3
Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0
Результаты матчей
Рома
Торино
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Рома
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
27
63
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|2:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|9.
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|10.
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|14.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 19
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|1:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|16.
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
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|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 1:0 Торино
Исход игры
Рома
80.3% (106)
Ничья
13.6% (18)
Торино
6.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
67.86% (76)
Нет
32.14% (36)
Популярный счёт
2:1 Рома
43.2% (57)
1:0 Рома
14.4% (19)
2:0 Рома
10.6% (14)
1:1 Ничья
7.6% (10)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:2 Торино
2.3% (3)
3:1 Рома
1.5% (2)
3:0 Рома
1.5% (2)
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