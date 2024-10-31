Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Торино", чтобы начать действовать более активно в атаке, пока что команда Паоло Ваноли играет очень скромно в Риме, а при таком футболе рассчитывать можно будет максимум только на ничью.

В составе "Торино" после перерыва произошла замена. Вместо Гвидаса Гинейтиса на поле вышел Альё Нжие.

Марипан при игре в подкате на своей половине поля сначала сыграл в подкате, а затем сбил Дибалу, Микаэль Фаббри нарушение правил не зафиксировал.

Бальданци при входе в штрафную площадь с правой половины поля отыгрался с Писилли, который был в радиусе штрафной площади, далее Томмазо под давлением Лазаро заработал угловой.

Дибала разыграл корнер с Бальданци, а затем с правого фланга Пауло выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Рома" на домашнем поле в Риме с минимальным счётом обыгрывает "Торино" из Турина за счёт грубой ошибки гостей в обороне. Пока что команда Ивана Юрича смотрится лучше соперника, но конечно же "волкам" нужно стараться забивать ещё хотя бы один мяч, чтобы сегодня сделать полноценную заявку на победу.

Сауль совершил рывок по правому флангу, Писилли грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на очередной угловой.

Гинейтис с углового в очередной раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, далее последовал отскок в центр к линии вратарской, Сауль в касание пробил по воротам, мяч попал в Н'Дика и отскочил чуть левее, тут уже Марипан головой направил мяч под правый угол ворот, Свилар проявил отличную реакцию и в прыжке намертво поймал мяч.

Залевски совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля под давлением соперника выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, Челик достал его только на правом фланге.

Лазаро с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Челик успел подставить ногу, а затем Коне и Бальданци помогли Зеки перехватить мяч.

Лазаро в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Ромы" подыграл себе рукой, Микаэль Фаббри всё видел и дал свисток в пользу римского клуба.

Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Ромы", Свилар вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Дибала с правой половины поля от угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, мяч полетел высоковато для Залевски, Никола в итоге головой сделал скидку на левый угол вратарской, где был только Милинкович-Савич.

Риччи из центра половины поля "Ромы" выполнил заброс к правому углу вратарской, Войвода в касание направил мяч на левый угол вратарской, мяч немного свалился с ноги у Мергима и в итоге пролетел рядом со штангой.

Манчини разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Дибала развернул Марипана и выполнил передачу к левой штанге, Бальданци не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

"Торино" удалось наконец-то перехватить контроль над мячом, но дальше центра поля у гостей пройти совсем не получается.

Манчини с правой половины поля выполнил передачу к боковой линии штрафной площади, Челик выполнил прострел к линии вратарской, за счёт плотности игроки "Торино" спокойно перехватили мяч.

Дибала с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника туринского клуба.

Войвода разогнал атаку по правому флангу и выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Свилар сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Линетти пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Челик сыграл в подкате, мяч задел ногу защитника "Ромы" и ушёл на угловой.

Гинейтис разыграл корнер вместе с Линетти, а затем Гвидас с правого фланга закрутил мяч на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

Лазаро совершил проход по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, Залевски в борьбе с Войводой головой выбил мяч на угловой.

Гинейтис с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Челик грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч в аут.

Милинкович-Савич от линии штрафной площади вновь сильно выбил мяч на половину поля римского клуба, никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

25' Дибала с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Анхелиньо подработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Милинкович-Савич кулаками выбил мяч к линии штрафной, подбор был за игроками туринского клуба.

24' Пока что "Рома" по делу забила свой гол, в первой половине тайма римский клуб регулярно атаковал, а вот "Торино" уж совсем низко играет сегодня.

23' АВТОГО-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Линетти на левом фланге под давлением Писилли выполнил отвратительный пас назад к Милинковичу-Савичу, Дибала в итоге перехватил мяч и направил его мимо голкипера в створ ворот, в последний момент во вратарской Масина бросился в подкат, но в итоге Адам не смог спасти свою команду и срезал его окончательно за линию ворот.

22' Ле Фе перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торино", правила были нарушены против Адамса.

21' Дибала с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Марипан продолжает выигрывать весь воздух.

20' Бальданци забрался в радиус штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника туринского клуба.

19' Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марипан вновь грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

18' Бальданци с левого фланга выполнил передачу на левую половину поля, Писилли в касание выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Дибала в борьбе с Марипаном показался на газоне, Микаэль Фаббри показал, что нарушения правил не было.

17' Милинкович-Савич от линии штрафной площади сильно выбил мяч на левую половину поля "Ромы", Санабрия головой сделал скидку в цент штрафной площади, а Адамс уже сделал смещение на левый угол штрафной, мяч в итоге достался Свилару.

16' Бальданци в борьбе за мяч в центре поля зацепил Масину. Игроки "Торино" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' Из центра поля теперь уже последовал заброс на ход Дибале от Манчини к правому углу штрафной площади, Пауло забрался в небольшой офсайд.

14' Из глубины поля последовал слишком сильный заброс на ход Челику по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

13' Дибала с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Н'Дика под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

12' Дибала со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Челик головой сделал скидку в центр вратарской, мяч попал в затылок Масине и ушёл на угловой.

11' Сауль на левой половине поля нарушил правила против Залевски. Игроки "Ромы" заработали достаточно неплохой стандарт.

10' Дибала со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Н'Дика головой сделал скидку в центр к линии вратарской, игроки "Торино" вновь максимально внимательно сыграли в обороне и спокойно перехватили мяч.

9' Адамс в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Коне. "Рома" тщательно готовится к стандарту.

8' Активный Писилли попытался прорваться в штрафную площадь по левой половине поля, но на этот раз обыграть Сауля ему не удалось.

7' Писилли совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Марипан грамотно сыграл в обороне и спокойно выбил мяч подальше от своих ворот.

6' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Ромы" на ход Гинейтису, Свилар вышел за пределы штрафной и спокойно выбил мяч обратно к центру поля.

5' Анхелиньо с левой половины поля под давлением Риччи выполнил заброс на правый угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

4' Писилли попытался обострить ситуацию на левом фланге у штрафной площади "Торино", но под давлением двух соперников Никколо упустил мяч за лицевую линию поля.

3' Адамс в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой. Игроки римского клуба быстро разыграли стандарт.

2' Достаточно спокойно начинается наша игра, "Рома" забрала мяч под свой контроль и думает, как вскрывать плотную оборону соперника.