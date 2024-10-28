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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Рома
 
Позже
Торино
Прогнозы 51
Рома 90.2% (46)
X 3.9% (2)
Торино 5.9% (3)
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Рома
Торино

История личных встреч

Рома
Торино

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

31 матч

64.5%
19.4%
16.1%
20 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.7%
48.4%
12.9%
12 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
4:1
К
4:0
К
3:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

40
19

Голов в среднем за матч

2.5
1.27

Среднее время на гол

36
71

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.07
1.06

Среднее время на гол

84
84

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

1.81
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
24

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 0.33
Бальданци Томмазо 1 0.11
Кристанте Бриан 1 0.11
Шомуродов Элдор 1 0.11
Коне Куадио 1 0.11
Писилли Никколо 1 0.11
Дибала Пауло 1 (1) 0.11
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.33
Сапата Дуван 3 0.33
Санабрия Антонио 2 0.22
Коко Сауль 2 0.22
Влашич Никола 1 (1) 0.11
Линетти Кароль 1 0.11
Илич Иван 1 0.11
Нжие Алию 1 0.11
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писилли Никколо 4 0
Кристанте Бриан 3 0
Де Росси Даниэле 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Манчини Джанлука 2 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Коне Куадио 1 0
Соуле Матиас 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 3 0
Войвода Мергим 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Масина Адам 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Илич Иван 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Коко Сауль 1 0

Результаты матчей

Рома
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
6
Рома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
3
Рома
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Торино
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1 Монца - Рома 1:1
Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0
Торино
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2 Торино - Лацио 2:3
Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0

Результаты матчей

Рома
Торино

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рома
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
6
3
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 9 5 3 1 21 - 13 18
3.
Ювентус
 Заявка 9 4 5 0 15 - 5 17
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
8.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
11.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
19.
Венеция
 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
20.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
8.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.

    Главный судья: Фаббри Микаэль

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    • Прогнозы 51
    Рома 90.2% (46)
    X 3.9% (2)
    Торино 5.9% (3)
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    Прогнозы на матч Рома - Торино

    Исход игры
    Рома
    90.2% (46)
    Ничья
    3.9% (2)
    Торино
    5.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    54.9% (28)
    2:0 Рома
    15.7% (8)
    1:0 Рома
    11.8% (6)
    3:1 Рома
    3.9% (2)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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