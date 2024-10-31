Тур: 10. Стадион: Stadio G. Sinigaglia. Главный судья: Пайретто Лука
0'
0:1
28' ПенальтиКастельянос Валентин
0:2
31' ГолПедро Родригес
35' Желтая карточкаКастельянос Валентин
45' Желтая карточкаВесино Матиас
45' Желтая карточкаБраунёдер Маттиас
Ход матча
28'
31'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
186 Количество передач 198
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
30
Тавареш
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
57 Феола ВильямЗащитник
- Защитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеПолузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Барони Марко
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.4
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.2
|Фадера Алию
|1
|0.1
|Пас Николас
|1
|0.1
|Белотти Андреа
|1
|0.1
|Роберто Серхи
|0
|0
|Маццителли Лука
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Перроне Максимо
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|4 (1)
|0.4
|Педро Родригес
|3
|0.3
|Диа Булайе
|3
|0.3
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.2
|Нослин Тейяни
|2
|0.2
|Весино Матиас
|1
|0.1
|Исаксен Густав
|1
|0.1
|Гендузи Маттео
|1
|0.1
|Хила Марио
|1
|0.1
|Тавареш Нуну
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберто Серхи
|3
|0
|Морено Альберто
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
|Пас Николас
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Хила Марио
|3
|0
|Романьоли Алессио
|1
|1
|Патрик
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
Результаты матчей
Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лацио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лацио
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
11
Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Лацио
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
4
67%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
4
44%
1
6%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
6
35%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
5
42%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2
Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5
Лацио
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1
Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1
Результаты матчей
Комо
Лацио
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Комо
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
15
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
63
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|2:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 12
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|9.
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|10.
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|14.
|0:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 19
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|1:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|16.
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Комо 0:2 Лацио
Исход игры
Комо
4.4% (6)
Ничья
14.8% (20)
Лацио
80.7% (109)
Тотал 2.5
Больше
59.82% (67)
Меньше
40.18% (45)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:2 Лацио
44.4% (60)
1:1 Ничья
11.9% (16)
0:1 Лацио
10.4% (14)
0:2 Лацио
9.6% (13)
1:3 Лацио
3% (4)
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