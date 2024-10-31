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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Комо
1:5
Конец матча
Лацио
0'
0:1
28' Пенальти
Кастельянос Валентин
0:2
31' Гол
Педро Родригес
35' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
45' Желтая карточка
Весино Матиас
45' Желтая карточка
Браунёдер Маттиас
1:2
53' Гол
Маццителли Лука
57' Желтая карточка
Тавареш Нуну
62' Вторая желтая карточка
Браунёдер Маттиас
63' Желтая карточка
Исаксен Густав
65' Вторая желтая карточка
Тавареш Нуну
1:3
71' Гол
Патрик
1:4
81' Гол
Кастельянос Валентин
1:5
90' Гол
Чауна Лум
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Кастельянос Валентин
31'
0:2
Педро Родригес
(Тавареш Нуну)
35'
 
Кастельянос Валентин
45'
 
Весино Матиас
45'
Браунёдер Маттиас
 
46'
 
Диа Булайе
Нослин Тейяни
46'
Да Кунья Лукас
Фадера Алию
 
53'
Маццителли Лука
1:2
57'
 
Тавареш Нуну
62'
Браунёдер Маттиас
 
63'
 
Исаксен Густав
65'
 
Тавареш Нуну
66'
 
Пеллегрини Лука
Исаксен Густав
71'
1:3
Патрик
(Диа Булайе)
73'
Черри Альберто
Стрефецца Габриэль
 
73'
Энгельхардт Янник
Морено Альберто
 
79'
 
Чауна Лум
Педро Родригес
79'
 
Жиго Самуэль
Марушич Адам
81'
1:4
Кастельянос Валентин
(Диа Булайе)
85'
Барба Федерико
Маццителли Лука
 
85'
Габриеллони Алессандро
Кутроне Патрик
 
87'
 
Лаццари Мануэль
Патрик
90'
1:5
Чауна Лум
(Лаццари Мануэль)

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 419 Количество передач 406
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 135
Комо 4.4% (6)
X 14.8% (20)
Лацио 80.7% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
5
Гольданига
Эдоардо
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
36
Маццителли
Лука
27
Браунёдер
Маттиас
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
30
Тавареш
Нуну
5
Весино
Матиас
8
Гендузи
Маттео
18
Исаксен
Густав
9
Педро
Родригес
14
Нослин
Тейяни
11
Кастельянос
Валентин
Комо
4-2-3-1
Лацио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.4
Стрефецца Габриэль 2 0.2
Фадера Алию 1 0.1
Пас Николас 1 0.1
Маццителли Лука 1 0.1
Белотти Андреа 1 0.1
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 5 (1) 0.5
Диа Булайе 3 0.3
Педро Родригес 3 0.3
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.2
Нослин Тейяни 2 0.2
Весино Матиас 1 0.1
Исаксен Густав 1 0.1
Патрик 1 0.1
Гендузи Маттео 1 0.1
Хила Марио 1 0.1
Чауна Лум 1 0.1
Тавареш Нуну 0 0
Лаццари Мануэль 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунёдер Маттиас 2 1
Роберто Серхи 3 0
Морено Альберто 3 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Верди Симоне 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Пас Николас 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавареш Нуну 2 1
Кастельянос Валентин 3 0
Исаксен Густав 3 0
Ровелла Николо 3 0
Хила Марио 3 0
Романьоли Алессио 1 1
Патрик 2 0
Весино Матиас 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Педро Родригес 1 0
Марушич Адам 1 0
Нослин Тейяни 1 0

Результаты матчей

Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Лацио
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3
Комо
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лацио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
11
Комо
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Лацио
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
5
45%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
5
45%
2
29%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
4
67%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

10
22
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
5
50%
1
5%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
1
10%
8
36%
76-90

Пропущено

23
13
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
5
38%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
2
9%
2
15%
61-75
8
35%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2
Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5
Лацио
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лацио - Дженоа 3:0 Твенте - Лацио 0:2 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Эмполи 2:1
Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1

Результаты матчей

Комо
Лацио

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Комо
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
4.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
Фиорентина
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Ювентус
 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
10.
Рома
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
11.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 Заявка 10 2 3 5 12 - 21 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Лечче
 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
17.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Фиорентина
 Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
9.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Комо: 51%, Лацио: 49%.
  • 95'
    Чауна Лум удалось забить из легкой позиции.
  • 95'
    Лаццари Мануэль сделал результативную передачу.
  • 95'
    Г О О О О Л - Чауна Лум забивает с правой ноги!
  • 95'
    Лацио контролирует мяч.
  • 94'
    Комо контролирует мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio G. Sinigaglia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 135
    Комо 4.4% (6)
    X 14.8% (20)
    Лацио 80.7% (109)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Комо 1:5 Лацио

    Исход игры
    Комо
    4.4% (6)
    Ничья
    14.8% (20)
    Лацио
    80.7% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.82% (67)
    Меньше
    40.18% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    44.4% (60)
    1:1 Ничья
    11.9% (16)
    0:1 Лацио
    10.4% (14)
    0:2 Лацио
    9.6% (13)
    1:3 Лацио
    3% (4)
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