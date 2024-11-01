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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Пройссен Мюнстер
1:0
Перерыв
Фортуна
0'
1:0
27' Гол
Jano ter Horst

Ход матча

27'
Jano ter Horst
(Немет Ондраш)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Фортуна
3.55
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Все Коэффициенты
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
20
Хендрикс
Йоррит
21
Прайссингер
Рико
5
Бушама
Ясин
8
Меес
Джошуа
14
Макридис
Хараламбос
28
Немет
Ондраш
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
19
Ийоха
Эммануэль
6
Хааг
Джованни
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
10
Ван
Бредероде
Мирон
9
Вермейж
Винсент
Пройссен Мюнстер
4-2-3-1
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Фортуна

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.27
Макридис Хараламбос 2 0.18
Фридьонссон Хольмберт 2 0.18
Torge Paetow 2 0.18
Гродовски Йоэль 1 0.09
Lukas Frenkert 1 0.09
Хендрикс Йоррит 1 0.09
Батмаз Малик 1 0.09
Jano ter Horst 1 0.09
Немет Ондраш 0 0
Thorben-Johannes Deters 0 0
Лоренц Марк 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 (2) 0.18
Ковнацки Давид 2 0.18
Нимиц Йона 2 0.18
Danny Schmidt 2 0.18
Россманн Тим 1 0.09
Ван Бредероде Мирон 1 0.09
Вермейж Винсент 1 (1) 0.09
Клаус Феликс 1 0.09
Ийоха Эммануэль 1 0.09
Хааг Джованни 1 0.09
Обердорф Тим 1 0.09
Пейчинович Дженан 1 0.09
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 3 0
Меес Джошуа 3 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Прайссингер Рико 2 0
Torge Paetow 2 0
Кулис Нико 2 0
Lukas Frenkert 2 0
Jano ter Horst 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Гродовски Йоэль 1 0
Баццоли Лука 1 0
Бушама Ясин 1 0
Хильдманн Саша 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 5 0
Клаус Феликс 4 0
Циммерман Маттиас 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
0
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фортуна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

4
3
Пройссен Мюнстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Фортуна
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
6
60%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
27%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
1
6%
1-15
5
38%
1
6%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
8
50%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
17%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
4
22%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0
Фортуна
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Фортуна

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
7
3
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 0:1 11 6 2 3 17 - 12 20
2.
Ганновер 96
 10 6 1 3 13 - 6 19
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
9.
Магдебург
 10 4 4 2 18 - 15 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 10 2 4 4 18 - 21 10
14.
Пройссен Мюнстер
 1:0 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 0:0 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 0:0 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 10 2 2 6 11 - 23 8
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
11.
Пройссен Мюнстер
 1:0 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
13.
Фортуна
 0:1 5 1 2 2 6 - 9 5
14.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
15.
Шальке 04
 0:0 5 1 1 3 14 - 15 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 0:0 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 0:1 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Шальке 04
 0:0 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 1:0 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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