Тур: 11. Стадион: Пройссенштадион.
1:0
Конец матча
0'
1:0
26' ГолJano ter Horst
63' Желтая карточкаАппелькамп Синта
69' Желтая карточкаОбердорф Тим
90'+7
Ход матча
26'
1:0
63'
69'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 11
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
340 Количество передач 628
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кулис
Нико
28
Немет
Ондраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Немет ОндрашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
16 Torge PaetowЗащитник
- Полузащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Нападающий
-
39 Jakob Korte
-
25 Luca Bolay
-
45 Leon Tasov
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Россманн ТимЗащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Фортуна
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.27
|Макридис Хараламбос
|2
|0.18
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.18
|Torge Paetow
|2
|0.18
|Гродовски Йоэль
|1
|0.09
|Lukas Frenkert
|1
|0.09
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.09
|Батмаз Малик
|1
|0.09
|Jano ter Horst
|1
|0.09
|Немет Ондраш
|0
|0
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2 (2)
|0.18
|Ковнацки Давид
|2
|0.18
|Нимиц Йона
|2
|0.18
|Danny Schmidt
|2
|0.18
|Россманн Тим
|1
|0.09
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.09
|Вермейж Винсент
|1 (1)
|0.09
|Клаус Феликс
|1
|0.09
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.09
|Хааг Джованни
|1
|0.09
|Обердорф Тим
|1
|0.09
|Пейчинович Дженан
|1
|0.09
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|3
|0
|Меес Джошуа
|3
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Прайссингер Рико
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Lukas Frenkert
|2
|0
|Jano ter Horst
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Гродовски Йоэль
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Бушама Ясин
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Хааг Джованни
|0
|1
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
0
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фортуна
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
4
3
Пройссен Мюнстер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Фортуна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
6
60%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
27%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Забито
14
16
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
6
43%
1
6%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
8
50%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
17%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2
Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0
Фортуна
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Ян - Фортуна 0:3 Фортуна - Хераклес 0:1 Фортуна - Гамбург 0:3
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
Фортуна
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Пройссен Мюнстер
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
38
74
29
29
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5