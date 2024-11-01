Тур: 11. Стадион: Донауштадион.
Ход матча
12'
22'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
43
Рёш
Ромарио
23
Брандт
Макс
26
Майер
Филипп
11
Хесса
Деннис
33
Хигль
Феликс
31
Taylan
Bulut
26
Калаш
Томаш
23
Айдин
Мехмет
14
Бахманн
Яник
37
Max
Grueger
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Рёш РомариоЗащитник
- Защитник
-
23 Брандт МаксПолузащитник
-
26 Майер ФилиппПолузащитник
-
11 Хесса ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хигль ФеликсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Галь ТомЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Келлер Аарон
-
Главный тренер: Томас Вёрле
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
32 Luca Podlech
-
41 Tim Schmidt
-
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
Ульм 1846
Шальке 04
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
3.5
Среднее время на гол
0
25
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
3.5
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
25
Бомбардиры внутри турнира
Ульм 1846
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хигль Феликс
|4 (2)
|0.36
|Райхерт Йоханнес
|1 (1)
|0.09
|Штромпф Филипп
|1
|0.09
|Рёш Ромарио
|1
|0.09
|Телалович Семир
|1
|0.09
|Краттенмахер Морис
|1
|0.09
|Келлер Аарон
|1
|0.09
|Хесса Деннис
|0
|0
|Алльгайер Бастиан
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силла Мусса
|6
|0.55
|Караман Кенан
|5 (1)
|0.45
|Мор Тобиас
|3
|0.27
|Зегуйн Пауль
|1
|0.09
|Шалленберг Рон
|1
|0.09
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.09
|Taylan Bulut
|1
|0.09
|Max Grueger
|1
|0.09
|Айдин Мехмет
|0
|0
|Калаш Томаш
|0
|0
|Юнес Амин
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Карточки
Ульм 1846
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брандт Макс
|3
|1
|Штромпф Филипп
|4
|0
|Рёш Ромарио
|4
|0
|Майер Филипп
|3
|0
|Хесса Деннис
|3
|0
|Ортаг Кристиан
|2
|0
|Райхерт Йоханнес
|1
|0
|Рёзер Лукас
|1
|0
|Штолль Леннарт
|1
|0
|Кольбе Никлас
|1
|0
|Хигль Феликс
|1
|0
|Алльгайер Бастиан
|1
|0
|Лаурин Ульрих
|1
|0
|Томас Вёрле
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|5
|0
|Шалленберг Рон
|2
|1
|Санчес Филип
|2
|1
|Мор Тобиас
|3
|0
|Каминьски Марцин
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Max Grueger
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Taylan Bulut
|1
|0
Результаты матчей
Ульм 1846
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
4
7
Ульм 1846
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Шальке 04
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
7
88%
1
11%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
50%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
5
26%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
13
24
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
7
29%
29%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
7
54%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ульм 1846
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0
Шальке 04
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2
Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4
Результаты матчей
Ульм 1846
Шальке 04
Точный счет
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ульм 1846
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
28
64
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|2.
|10
|6
|1
|3
|13 - 6
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|4.
|10
|5
|4
|1
|21 - 17
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|9.
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|10.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|11.
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|12.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|18 - 21
|10
|14.
|1:0
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|15.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|16.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|19 - 24
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|18.
|10
|1
|1
|8
|4 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|11.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|13.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|1 - 10
|4
|17.
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|18.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5