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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 17000
Ульм 1846
0:0
Конец матча
Шальке 04
0'
12' Желтая карточка
Бахманн Яник
22' Желтая карточка
Штолль Леннарт
47' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
50' Желтая карточка
Каминьски Марцин
65' Желтая карточка
Краттенмахер Морис
90'+3

Ход матча

12'
 
Бахманн Яник
22'
Штолль Леннарт
 
47'
 
Зегуйн Пауль
50'
 
Каминьски Марцин
57'
Майер Жонатан
Штолль Леннарт
 
65'
Краттенмахер Морис
 
68'
Телалович Семир
Хигль Феликс
 
68'
Хюрюлайнен Лука
Брандт Макс
 
72'
 
Юнес Амин
Айдин Мехмет
72'
 
Шалленберг Рон
Max Grueger
83'
 
Донкор Антон
Зегуйн Пауль
85'
Рёзер Лукас
Хесса Деннис
 
85'
Келлер Аарон
Краттенмахер Морис
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 472 Количество передач 395
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Тиде
Никлас
6
Гейер
Томас
32
Штромпф
Филипп
27
Кольбе
Никлас
43
Рёш
Ромарио
18
Штолль
Леннарт
23
Брандт
Макс
26
Майер
Филипп
11
Хесса
Деннис
30
Краттенмахер
Морис
33
Хигль
Феликс
28
Хикерен
Джастин
31
Taylan
Bulut
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
23
Айдин
Мехмет
7
Зегуйн
Пауль
14
Бахманн
Яник
37
Max
Grueger
29
Мор
Тобиас
19
Караман
Кенан
Ульм 1846
3-4-2-1
Шальке 04
4-5-1

История личных встреч

Ульм 1846
Шальке 04

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:4
К
1:3

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
3.5

Среднее время на гол

0
25

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
3.5

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
25

Бомбардиры внутри турнира

Ульм 1846
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хигль Феликс 4 (2) 0.36
Райхерт Йоханнес 1 (1) 0.09
Штромпф Филипп 1 0.09
Рёш Ромарио 1 0.09
Телалович Семир 1 0.09
Краттенмахер Морис 1 0.09
Келлер Аарон 1 0.09
Хесса Деннис 0 0
Алльгайер Бастиан 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силла Мусса 6 0.55
Караман Кенан 5 (1) 0.45
Мор Тобиас 3 0.27
Зегуйн Пауль 1 0.09
Шалленберг Рон 1 0.09
Сиссе Ибраима II 1 0.09
Taylan Bulut 1 0.09
Max Grueger 1 0.09
Айдин Мехмет 0 0
Калаш Томаш 0 0
Юнес Амин 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Хикерен Джастин 0 0

Карточки

Ульм 1846
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брандт Макс 3 1
Штромпф Филипп 4 0
Рёш Ромарио 4 0
Майер Филипп 3 0
Хесса Деннис 3 0
Ортаг Кристиан 2 0
Райхерт Йоханнес 1 0
Рёзер Лукас 1 0
Штолль Леннарт 1 0
Кольбе Никлас 1 0
Хигль Феликс 1 0
Алльгайер Бастиан 1 0
Лаурин Ульрих 1 0
Краттенмахер Морис 1 0
Томас Вёрле 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 5 0
Шалленберг Рон 2 1
Санчес Филип 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Мор Тобиас 3 0
Зегуйн Пауль 2 0
Бахманн Яник 2 0
Донкор Антон 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Max Grueger 2 0
Герертс Карел 1 0
Калаш Томаш 1 0
Юнес Амин 1 0
Ласм Бриан 1 0
Силла Мусса 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Taylan Bulut 1 0

Результаты матчей

Ульм 1846
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Ульм 1846
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

4
7
Ульм 1846
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Шальке 04
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
7
88%
1
11%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
50%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
25%
4
29%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
4
27%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
10%
3
16%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
2
20%
5
26%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

13
24
3 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
2
8%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
7
29%
29%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
7
54%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ульм 1846
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Кёльн - Ульм 1846 2:0
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Ян - Ульм 1846 1:0 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Ульм 1846 - Штутгарт (любители) 2:2 Ингольштадт - Ульм 1846 1:1 Унтерахинг - Ульм 1846 1:3 Базель - Ульм 1846 1:1 Ульм 1846 - Ферль 4:2 Боруссия-2 Д - Ульм 1846 1:2 Ульм 1846 - Виктория Кельн 2:0
Шальке 04
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2
Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4

Результаты матчей

Ульм 1846
Шальке 04

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ульм 1846
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
6
5
2
9
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
2.
Ганновер 96
 10 6 1 3 13 - 6 19
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Карлсруэ
 10 5 4 1 21 - 17 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Эльвeрсберг
 10 4 4 2 19 - 12 16
9.
Магдебург
 10 4 4 2 18 - 15 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Гройтер Фюрт
 10 3 4 3 17 - 17 13
12.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
13.
Дармштадт
 10 2 4 4 18 - 21 10
14.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 10 2 2 6 11 - 23 8
18.
Ян
 10 1 1 8 4 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 5 5 0 0 9 - 1 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
10.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
11.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
12.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
13.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
14.
Гройтер Фюрт
 5 1 2 2 5 - 8 5
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
16.
Ян
 5 1 1 3 1 - 10 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 5 2 3 0 9 - 7 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Эльвeрсберг
 5 1 3 1 7 - 5 6
11.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
12.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
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Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Штолль Леннарт получил желтую карточку от судьи
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    • 12'
      Бахманн Яник получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ульм 1846 0:0 Шальке 04 онлайн

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