Тур: 9. Стадион: БайАрена. Главный судья: Зиберт Даниэль
Ход матча
30'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
6 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
187 Количество передач 219
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
45
Чейз
Анри
29
Руо
Антони
26
Ундав
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
13 АртурЗащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
19 Телла НейтанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чейз АнриЗащитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Штутгарт
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
33 матча
66.7%
21.2%
12.1%
22 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
25
Голов в среднем за матч
2.72
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
13
25
Голов в среднем за матч
0.87
1.39
Среднее время на гол
103
64
Всего голов
62
50
Голов в среднем за матч
1.88
1.52
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
47
59
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6
|0.67
|Вирц Флориан
|4 (1)
|0.44
|Андрих Роберт
|2
|0.22
|Джака Гранит
|1
|0.11
|Фримпонг Жереми
|1
|0.11
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.11
|Террье Мартен
|1
|0.11
|Хофманн Йонас
|1
|0.11
|Та Джонатан
|1
|0.11
|Инкапье Пьеро
|1
|0.11
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ундав Дениз
|5
|0.56
|Демирович Эрмедин
|5
|0.56
|Мийо Энцо
|3
|0.33
|Туре Эль Билал
|2
|0.22
|Ридер Фабиан
|1
|0.11
|Левелинг Джейми
|1
|0.11
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Андрих Роберт
|3
|0
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|2
|1
|Шабо Юлиан
|2
|1
|Вагноман Жоша
|3
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Штутгарт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
11
Байер Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Штутгарт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
11
6
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
4
36%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
3
27%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
20
17
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
5
25%
4
24%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
6
40%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1
Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0
Штутгарт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5
Результаты матчей
Байер Л
Штутгарт
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
35
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|29 - 7
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 19
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 16
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|10 - 23
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (5)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Штутгарт
Исход игры
Байер Л
91.1% (113)
Ничья
6.5% (8)
Штутгарт
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
85.59% (95)
Меньше
14.41% (16)
Обе команды забьют
Да
86.49% (96)
Нет
13.51% (15)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
55.6% (69)
3:2 Байер Л
8.9% (11)
2:0 Байер Л
7.3% (9)
3:1 Байер Л
5.6% (7)
1:0 Байер Л
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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