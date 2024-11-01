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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Байер Л
0:0
Перерыв
Штутгарт
0'
30' Желтая карточка
Андрих Роберт
42' Желтая карточка
Мукиэле Норди

Ход матча

8'
 
Ридер Фабиан
Левелинг Джейми
30'
Андрих Роберт
 
42'
Мукиэле Норди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 6 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 187 Количество передач 219
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 124
Байер Л 91.1% (113)
X 6.5% (8)
Штутгарт 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
23
Мукиэле
Норди
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
30
Фримпонг
Жереми
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
45
Чейз
Анри
29
Руо
Антони
7
Миттельштедт
Максимилиан
18
Левелинг
Джейми
6
Штиллер
Ангело
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
26
Ундав
Дениз
10
Туре
Эль
Билал
Байер Л
3-4-2-1
Штутгарт
4-4-2

История личных встреч

Байер Л
Штутгарт

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

33 матча

66.7%
21.2%
12.1%
22 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

45.5%
42.4%
12.1%
15 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
Б
2:2
К
3:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:1
К
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
4:2
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:0
Б
2:4
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

49
25

Голов в среднем за матч

2.72
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

13
25

Голов в среднем за матч

0.87
1.39

Среднее время на гол

103
64

Всего голов

62
50

Голов в среднем за матч

1.88
1.52

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

47
59

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 0.67
Вирц Флориан 4 (1) 0.44
Андрих Роберт 2 0.22
Джака Гранит 1 0.11
Фримпонг Жереми 1 0.11
Гримальдо Алехандро 1 0.11
Террье Мартен 1 0.11
Хофманн Йонас 1 0.11
Та Джонатан 1 0.11
Инкапье Пьеро 1 0.11
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ундав Дениз 5 0.56
Демирович Эрмедин 5 0.56
Мийо Энцо 3 0.33
Туре Эль Билал 2 0.22
Ридер Фабиан 1 0.11
Левелинг Джейми 1 0.11
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0
Шабо Юлиан 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 3 0
Андрих Роберт 3 0
Фримпонг Жереми 3 0
Инкапье Пьеро 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Та Джонатан 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 2 1
Шабо Юлиан 2 1
Вагноман Жоша 3 0
Левелинг Джейми 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Ундав Дениз 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мийо Энцо 1 0

Результаты матчей

Байер Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Штутгарт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
11
Байер Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Штутгарт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
4
36%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
3
27%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

20
17
14 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
5
25%
4
24%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
2
10%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
6
40%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1
Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0
Штутгарт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5

Результаты матчей

Байер Л
Штутгарт

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
3
3
5
2.5
3
5
2
6
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 29 - 7 20
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Байер Л
 0:0 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
4.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
5.
Унион Берлин
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 0:0 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Хайденхайм
 Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 8 0 1 7 7 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 0:0 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Байер Л
 0:0 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
8.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
10.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
11.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
17.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 0:0 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Штутгарт
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Байер" Леверкузен - "Штутгарт" - 0:0. Моменты у хозяев, но нельзя сказать, что прям слишком много, хотя на гол-то наиграли "фармацевты". У гостей ни одного удара по воротам.
  • Опасный момент
    45'
    Угловой заработан "Байером" на левом фланге. Флориан Вирц не спешит исполнять стандарт под свист трибун. Потом подача от него на сей раз к дальнему углу вратарской, и там пробивает Виктор Бонифасе головой, а Александр Нюбель отбивает мяч и сам врезается в штангу.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • 45'
    Энцо Мийо выполнил доставку с левого фланга в чужую вратарскую, хозяева отбились, а на подборе ни у кого из гостей не получился удар примерно с линии штрафной площади.
  • Офсайд
    44'
    Офсайд зафиксирован в атаке у "Байера". Жереми Фримпонг прострелил справа в центр, Виктор Бонифасе плохо пробил с рикошетом от оппонента, а дальше мяч во "вне игры" подхватил Флориан Вирц.
  • Желтая карточка
    42'
    Жёлтая карточка за грубый фол в середине поля. Норди Мукиэле одним подкатом срубил и Энцо Мийо, и своего же партнёра Роберта Андриха. Предупреждение для Мукиэле.
  • Штанга
    41'
    Флориан Вирц навесил слева с другого углового "Байера" на ближний край вратарской, а Эдмон Тапсоба головой отправил мяч по опускающейся траектории в перекладину.
  • Угловой
    40'
    Последовала подача слева с углового "Байера" от Флориана Вирца, и Эль Билал Туре головой выбил мяч.
  • Угловой
    39'
    Чуть не сыграли сзади гости как вратарь и защитники "Динамо" Москва в игре с "Ростовом". Александр Нюбель от ворот отдал мяч Анри Чейзу, который подарил мяч сопернику. На счастье игроков "Штутгарта", лишь угловой в итоге образовался.
  • Опасный момент
    38'
    Флориан Вирц подал угловой слева слабо, потом мяч вернулся назад к Вирцу, который закрутил его мимо дальней штанги, а Виктор Бонифасе едва не дотянулся до мяча ногой.
  • Угловой
    37'
    Алехандро Гримальдо делал с левого фланга поперечный пас на Флориана Вирца, и достался "Байеру" угловой.
  • 36'
    Жереми Фримпонг прошёлся по правому флангу и прострелил - нейтрализовали эту передачу игроки "Штутгарта" без последствий в виде углового.
  • 35'
    Пока ни одного удара по воротам не нанёс "Штутгарт". Что касается "Байер", то у него к данной минуте пять ударов.
  • Фол, нарушение
    34'
    Гранит Джака не пожалел Антонио Руи, против которого грубо сыграл в центре половины поля "Штутгарта". Впрочем, без жёлтой карточки.
  • Офсайд
    33'
    Но первичен там был офсайд Виктора Бонифасе. Целых две причины отменить гол "Байера". Счёт 0:0.
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    • Судья
      32'
      ГОЛ "Байера" отменён. Мяч полностью ушёл за лицевую линию, прежде чем Виктор Бонифасе с левой стороны прострелил на Жереми Фримпонга, фиктивно поразившего ворота "Штутгарта", 
    • Травма, повреждение
      32'
      Анри Чейз нарушил правила в центральной трети поля. Алехандро Гримальдо из состава "Байера" оказался на газоне.
    • Желтая карточка
      30'
      Пьеро Инкапье пробежался по левому флангу и поспособствовал ауту в пользу "Байера". Вскоре после ввода мяча в игру из-за боковой линии Роберт Андрих неудачно махнул ногой (мимо мяча) и наступил на ногу Атакану Казазору, за что не избежал жёлтой карточки.
    • Угловой
      29'
      Разыгран "Штутгартом" угловой на левом фланге, подача выбита хозяевами, а затем гости успешно доводят мяч назад через точные передачи до Александра Нюбеля.
    • Офсайд
      28'
      Офсайд фиксируется в атаке у "Байера". Потеряли мяч на своей половине поля гости, последовал заброс у хозяев на левый полуфланг, и Алехандро Гримальдо из "вне игры" с острого угла скинул мяч в руки Александра Нюбеля.
    • 27'
      Подача со штрафного у "Штутгарта" оказалась неопасной. Затем в атаке "Байера" Алехандро Гримальдо пришёл на правую половину поля, откуда сместился к центру и дальним ударом закрутил мяч выше и левее створа.
    • Фол, нарушение
      25'
      Роберт Андрих нарушил правила на правом фланге своей половины поля, уронив уже избавившегося от мяча Атакана Каразора.
    • Офсайд
      24'
      Состоялся у "Байера" заброс вперёд по правой зоне со штрафного удара, и Виктор Бонифасе оказался в положении "вне игры".
    • Фол, нарушение
      23'
      "Байеру" достался штрафной удар на правом фланге чужой половины поля, где Эль Билал Туре в верховом единоборстве сфолил против Гранита Джаки.
    • Офсайд
      23'
      Офсайд фиксируется на левом фланге у крайнего защитника леверкузенского "Байера" Алехандро Гримальдо.
    • Фол, нарушение
      22'
      Многовато брака у команд. В ситуации, когда непонятно, под чьим контролем был мяч, Анджело Штиллер ударил по ногам Гранита Джаки на половине поля "Байера".
    • Травма, повреждение
      21'
      Энцо Мийо потерял мяч в середине поля и влетел в пах Норди Мукиэле, который лежит на газоне и пока что не поднимается.
    • 19'
      "Байер" в этом сезоне более непредсказуем, чем в прошлом. Теперь "аптекари" чаще очки теряют, да и проигрывать они научились внутри Германии. 
    • Опасный момент
      18'
      Алехандро Гримальдо навесил справа с углового "Байера" на ближний край вратарской, а Эдмон Тапсоба опасно пробил головой, но не попал в дальний угол.
    • Угловой
      17'
      Подача Энцо Мийо слева с углового у "Штутгарта" оказалась неудачной. Ответную атаку провёл "Байер". Роберт Андрих загрузил мяч к чужим воротам с левой стороны, а Максимилиан Миттельштедт вынес мяч на угловой.
    • Угловой
      16'
      Джонатан Та скинул мяч с правого фланга назад Лукашу Градецки, который не сумел сохранить непростой мяч в поле, поэтому угловой будет.
    • 15'
      Норди Мукиэле выбрался на свободное пространство справа в чужую штрафную площадь и коротко прострелил чуть назад на Флориана Вирца, чей удар накрыл Анри Чейз.
    • Опасный момент
      14'
      Ещё момент "Байера"! Эдмон Тапсоба запустил по левому флангу Пьеро Инкапье, который затем прострелил, а удар низом от Алехандро Гримальдо отразил Александр Нюбель.
    • Опасный момент
      12'
      Момент "Байера"! Жереми Фримпонг оказался в левой части чужой штрафной площади и пробил по воротам, а Александр Нюбель в падении отвёл угрозу.
    • Фол, нарушение
      11'
      Небольшое нарушение правил в середине поля в исполнении гостей фиксируется. Гранит Джака с фолом действовал в отношении Энцо Мийо.
    • 10'
      Алехандро Гримальдо выполнил подачу углового хозяев поля с правого фланга, а Александр Нюбель сыграл руками на выходе и выбил мяч за боковую линию.
    • Угловой
      9'
      От Максимилиана Миттельштедта мяч покинул пределы поля за лицевую линию. Угловой исполнит "Байер" с правого фланга.
    • Замена
      8'
      Произошла вынужденная замена в составе "Штутгарта": Фабиан Ридер вступил в игру вместо получившего повреждение Джейми Левелинга.
    • 7'
      Долго мяч в игре находится: ни фола, ни аута, ни ухода мяча за лицевую линию, ни гола. Пьеро Инкапье на левом фланге - пасует ближнему партнёру.
    • 6'
      Под прессингом играет "Байер" на своей половине поля, потом теряют хозяева мяч около центральной линии. Пока нет паузы, чтобы "Штутгарт" провёл анонсированную замену.
    • Анонс
      5'
      Фабиан Ридер вступит в игру на замену у "Штутгарта", а пока гости вдесятером играют.
    • Травма, повреждение
      4'
      Джейми Левелинг из "Штутгарта" держится за заднюю поверхность бедра. Наверно, замена по травме у гостей будет.
    • 3'
      Встречаются первая и вторая команды прошлого розыгрыша чемпионата Германии - чемпион и вице-чемпион.
    • Офсайд
      2'
      В положении "вне игры" на правом фланге оказался Жереми Фримпонг, представляющий команду из Леверкузена.
    • Судья
      2'
      Атаковал "Байер", и мяч попал в арбитра, рикошет был в пользу "Штутгарта". Спорный мяч вернул владение хозяевам.
    • 1'
      "Байер" играет в красно-чёрной форме, а у "Штутгарта" большей частью белая экипировка с небольшими красными вставками.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Штутгарт

    Исход игры
    Байер Л
    91.1% (113)
    Ничья
    6.5% (8)
    Штутгарт
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.59% (95)
    Меньше
    14.41% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (96)
    Нет
    13.51% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    55.6% (69)
    3:2 Байер Л
    8.9% (11)
    2:0 Байер Л
    7.3% (9)
    3:1 Байер Л
    5.6% (7)
    1:0 Байер Л
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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