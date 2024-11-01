Флориан Вирц навесил слева с другого углового "Байера" на ближний край вратарской, а Эдмон Тапсоба головой отправил мяч по опускающейся траектории в перекладину.

Жёлтая карточка за грубый фол в середине поля. Норди Мукиэле одним подкатом срубил и Энцо Мийо, и своего же партнёра Роберта Андриха. Предупреждение для Мукиэле.

Офсайд зафиксирован в атаке у "Байера". Жереми Фримпонг прострелил справа в центр, Виктор Бонифасе плохо пробил с рикошетом от оппонента, а дальше мяч во "вне игры" подхватил Флориан Вирц.

Энцо Мийо выполнил доставку с левого фланга в чужую вратарскую, хозяева отбились, а на подборе ни у кого из гостей не получился удар примерно с линии штрафной площади.

Угловой заработан "Байером" на левом фланге. Флориан Вирц не спешит исполнять стандарт под свист трибун. Потом подача от него на сей раз к дальнему углу вратарской, и там пробивает Виктор Бонифасе головой, а Александр Нюбель отбивает мяч и сам врезается в штангу.

Конец первого тайма. "Байер" Леверкузен - "Штутгарт" - 0:0. Моменты у хозяев, но нельзя сказать, что прям слишком много, хотя на гол-то наиграли "фармацевты". У гостей ни одного удара по воротам.

Но первичен там был офсайд Виктора Бонифасе. Целых две причины отменить гол "Байера". Счёт 0:0.

Гранит Джака не пожалел Антонио Руи, против которого грубо сыграл в центре половины поля "Штутгарта". Впрочем, без жёлтой карточки.

Пока ни одного удара по воротам не нанёс "Штутгарт". Что касается "Байер", то у него к данной минуте пять ударов.

Жереми Фримпонг прошёлся по правому флангу и прострелил - нейтрализовали эту передачу игроки "Штутгарта" без последствий в виде углового.

Алехандро Гримальдо делал с левого фланга поперечный пас на Флориана Вирца, и достался "Байеру" угловой.

Флориан Вирц подал угловой слева слабо, потом мяч вернулся назад к Вирцу, который закрутил его мимо дальней штанги, а Виктор Бонифасе едва не дотянулся до мяча ногой.

Чуть не сыграли сзади гости как вратарь и защитники "Динамо" Москва в игре с "Ростовом". Александр Нюбель от ворот отдал мяч Анри Чейзу, который подарил мяч сопернику. На счастье игроков "Штутгарта", лишь угловой в итоге образовался.

Последовала подача слева с углового "Байера" от Флориана Вирца, и Эль Билал Туре головой выбил мяч.

Офсайд фиксируется на левом фланге у крайнего защитника леверкузенского "Байера" Алехандро Гримальдо.

"Байеру" достался штрафной удар на правом фланге чужой половины поля, где Эль Билал Туре в верховом единоборстве сфолил против Гранита Джаки.

Состоялся у "Байера" заброс вперёд по правой зоне со штрафного удара, и Виктор Бонифасе оказался в положении "вне игры".

Роберт Андрих нарушил правила на правом фланге своей половины поля, уронив уже избавившегося от мяча Атакана Каразора.

Подача со штрафного у "Штутгарта" оказалась неопасной. Затем в атаке "Байера" Алехандро Гримальдо пришёл на правую половину поля, откуда сместился к центру и дальним ударом закрутил мяч выше и левее створа.

Офсайд фиксируется в атаке у "Байера". Потеряли мяч на своей половине поля гости, последовал заброс у хозяев на левый полуфланг, и Алехандро Гримальдо из "вне игры" с острого угла скинул мяч в руки Александра Нюбеля.

Разыгран "Штутгартом" угловой на левом фланге, подача выбита хозяевами, а затем гости успешно доводят мяч назад через точные передачи до Александра Нюбеля.

Пьеро Инкапье пробежался по левому флангу и поспособствовал ауту в пользу "Байера". Вскоре после ввода мяча в игру из-за боковой линии Роберт Андрих неудачно махнул ногой (мимо мяча) и наступил на ногу Атакану Казазору, за что не избежал жёлтой карточки.

Анри Чейз нарушил правила в центральной трети поля. Алехандро Гримальдо из состава "Байера" оказался на газоне.

ГОЛ "Байера" отменён. Мяч полностью ушёл за лицевую линию, прежде чем Виктор Бонифасе с левой стороны прострелил на Жереми Фримпонга, фиктивно поразившего ворота "Штутгарта",

22' Многовато брака у команд. В ситуации, когда непонятно, под чьим контролем был мяч, Анджело Штиллер ударил по ногам Гранита Джаки на половине поля "Байера".

21' Энцо Мийо потерял мяч в середине поля и влетел в пах Норди Мукиэле, который лежит на газоне и пока что не поднимается.

19' "Байер" в этом сезоне более непредсказуем, чем в прошлом. Теперь "аптекари" чаще очки теряют, да и проигрывать они научились внутри Германии.

18' Алехандро Гримальдо навесил справа с углового "Байера" на ближний край вратарской, а Эдмон Тапсоба опасно пробил головой, но не попал в дальний угол.

17' Подача Энцо Мийо слева с углового у "Штутгарта" оказалась неудачной. Ответную атаку провёл "Байер". Роберт Андрих загрузил мяч к чужим воротам с левой стороны, а Максимилиан Миттельштедт вынес мяч на угловой.

16' Джонатан Та скинул мяч с правого фланга назад Лукашу Градецки, который не сумел сохранить непростой мяч в поле, поэтому угловой будет.

15' Норди Мукиэле выбрался на свободное пространство справа в чужую штрафную площадь и коротко прострелил чуть назад на Флориана Вирца, чей удар накрыл Анри Чейз.

14' Ещё момент "Байера"! Эдмон Тапсоба запустил по левому флангу Пьеро Инкапье, который затем прострелил, а удар низом от Алехандро Гримальдо отразил Александр Нюбель.

12' Момент "Байера"! Жереми Фримпонг оказался в левой части чужой штрафной площади и пробил по воротам, а Александр Нюбель в падении отвёл угрозу.

11' Небольшое нарушение правил в середине поля в исполнении гостей фиксируется. Гранит Джака с фолом действовал в отношении Энцо Мийо.

10' Алехандро Гримальдо выполнил подачу углового хозяев поля с правого фланга, а Александр Нюбель сыграл руками на выходе и выбил мяч за боковую линию.

9' От Максимилиана Миттельштедта мяч покинул пределы поля за лицевую линию. Угловой исполнит "Байер" с правого фланга.

8' Произошла вынужденная замена в составе "Штутгарта": Фабиан Ридер вступил в игру вместо получившего повреждение Джейми Левелинга.

7' Долго мяч в игре находится: ни фола, ни аута, ни ухода мяча за лицевую линию, ни гола. Пьеро Инкапье на левом фланге - пасует ближнему партнёру.

6' Под прессингом играет "Байер" на своей половине поля, потом теряют хозяева мяч около центральной линии. Пока нет паузы, чтобы "Штутгарт" провёл анонсированную замену.

5' Фабиан Ридер вступит в игру на замену у "Штутгарта", а пока гости вдесятером играют.

4' Джейми Левелинг из "Штутгарта" держится за заднюю поверхность бедра. Наверно, замена по травме у гостей будет.

3' Встречаются первая и вторая команды прошлого розыгрыша чемпионата Германии - чемпион и вице-чемпион.

2' В положении "вне игры" на правом фланге оказался Жереми Фримпонг, представляющий команду из Леверкузена.

2' Атаковал "Байер", и мяч попал в арбитра, рикошет был в пользу "Штутгарта". Спорный мяч вернул владение хозяевам.

1' "Байер" играет в красно-чёрной форме, а у "Штутгарта" большей частью белая экипировка с небольшими красными вставками.