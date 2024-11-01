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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Вестерло
1:0
Второй тайм: 64'
Дендер
0'
1:0
36' Гол
Фриган Матия

Ход матча

26'
 
Квет Роман
Вилтард Малкольм
36'
Фриган Матия
(Сайяд Аллахьяр)
1:0
59'
 
Грнчар Давид
Lennard Hens
60'
 
Desmond Acquah
Силла Дембо
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Дендер
3.95
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4.30
4.30
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Все Коэффициенты
30
Koen
Van
Langendonck
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
44
Luka
Vuskovic
7
Сайяд
Аллахьяр
25
Tuur
Rommens
34
Хасполат
Догукан
46
Arthur
Piedfort
10
Девайн
Алфи
18
Йоу
Гриффин
9
Фриган
Матия
13
Julien
Devriendt
4
Гонсалвес
Бриан
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
53
Силла
Дембо
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
24
Вилтард
Малкольм
88
Fabio
Ferraro
77
Нсимба
Брюни
11
Шедлер
Орельен
Вестерло
3-4-1-2
Дендер
3-5-2

История личных встреч

Вестерло
Дендер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
К
4:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фриган Матия 5 0.38
Сайяд Аллахьяр 4 (1) 0.31
Luka Vuskovic 4 0.31
Стассин Лукас 2 0.15
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.15
Хасполат Догукан 1 0.08
Рейнолдс Брайан 1 0.08
Мадсен Николас 1 (1) 0.08
Байрам Эмин 1 0.08
Алькосер Хосимар 1 0.08
Сидорчук Сергей 0 0
Бос Джордан 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.23
Берте Мохамед 3 0.23
Квет Роман 2 0.15
Грнчар Давид 1 0.08
Шедлер Орельен 1 0.08
Nathan Rodes 1 0.08
Jordy Soladio 1 0.08
Оратмангун Рагнар 1 0.08
Ali Akman 1 0.08
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 5 0
Хасполат Догукан 4 0
Сайяд Аллахьяр 4 0
Фриган Матия 4 0
Нойштедтер Роман 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Алькосер Хосимар 3 0
Байрам Эмин 1 1
Сидорчук Сергей 2 0
Болат Синан 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Зигерс Рубин 1 0
Девайн Алфи 1 0
Бос Джордан 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 4 0
Jordy Soladio 2 1
Gilles Ruyssen 3 0
Нсимба Брюни 3 0
Колс Кобе 2 0
Фила Карол 2 0
Nathan Rodes 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Силла Дембо 1 0
Jasper Van Oudenhove 1 0

Результаты матчей

Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
3
Вестерло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

8
5
Вестерло
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Дендер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
17%
3
43%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
4
31%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
5
42%
4
31%
76-90

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
14%
3
21%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
3
14%
4
29%
76-90

Пропущено

22
22
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
4
18%
1-15
6
27%
4
18%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
8
36%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерло - РВДМ 47 2:1 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2
Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2
Дендер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1
Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1

Результаты матчей

Вестерло
Дендер

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 12 9 1 2 26 - 15 28
2.
Брюгге
 12 6 3 3 20 - 14 21
3.
Антверпен
 11 6 2 3 24 - 8 20
4.
Мехелен
 12 6 2 4 26 - 16 20
5.
Гент
 12 5 3 4 18 - 12 18
6.
Вестерло
 1:0 13 5 3 5 22 - 22 18
7.
Андерлехт
 12 4 5 3 15 - 12 17
8.
Дендер
 0:1 13 4 4 5 16 - 21 16
9.
Стандард
 12 4 3 5 7 - 12 15
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 12 3 6 3 12 - 11 15
11.
АХ Лёвен
 12 3 6 3 13 - 16 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 12 3 5 4 17 - 21 14
15.
Серкль Брюгге
 12 3 3 6 14 - 21 12
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
3.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
7.
Вестерло
 1:0 7 3 2 2 13 - 10 11
8.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
9.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
12.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
14.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
15.
Дендер
 0:1 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
2.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
3.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Дендер
 0:1 6 2 2 2 7 - 10 8
8.
Вестерло
 1:0 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Силла Дембо уходит с поля. Десмонд Акуа выходит вместо него
  • 59'
    Lennard Hens уходит с поля. Грнчар Давид выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Вестерло.
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    1.77 ПОСТАВИТЬ
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Вестерло
Ничья
Дендер
3.95
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4.30
4.30
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Вестерло
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