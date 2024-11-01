Тур: 13. Стадион: Хет Куипие.
Ход матча
36'
1:0
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
18
Йоу
Гриффин
21
Колс
Кобе
53
Силла
Дембо
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
77
Нсимба
Брюни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
-
18 Йоу ГриффинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
-
53 Силла ДембоПолузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ali Akman
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
История личных встреч
Вестерло
Дендер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фриган Матия
|5
|0.38
|Сайяд Аллахьяр
|4 (1)
|0.31
|Luka Vuskovic
|4
|0.31
|Стассин Лукас
|2
|0.15
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.15
|Хасполат Догукан
|1
|0.08
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.08
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.08
|Байрам Эмин
|1
|0.08
|Алькосер Хосимар
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.23
|Берте Мохамед
|3
|0.23
|Квет Роман
|2
|0.15
|Грнчар Давид
|1
|0.08
|Шедлер Орельен
|1
|0.08
|Nathan Rodes
|1
|0.08
|Jordy Soladio
|1
|0.08
|Оратмангун Рагнар
|1
|0.08
|Ali Akman
|1
|0.08
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|5
|0
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0
|Фриган Матия
|4
|0
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Алькосер Хосимар
|3
|0
|Байрам Эмин
|1
|1
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joedrick Pupe
|4
|0
|Jordy Soladio
|2
|1
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Нсимба Брюни
|3
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Фила Карол
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
|Jasper Van Oudenhove
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Дендер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
3
Вестерло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
8
5
Вестерло
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Дендер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
17%
3
43%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
4
31%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
5
42%
4
31%
76-90
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
14%
3
21%
1-15
3
14%
2
14%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Пропущено
22
22
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
14%
4
18%
1-15
6
27%
4
18%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
8
36%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерло - РВДМ 47 2:1 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2
Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2
Дендер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1
Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1
Результаты матчей
Вестерло
Дендер
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Дендер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
32
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
57
39
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|26 - 15
|28
|2.
|12
|6
|3
|3
|20 - 14
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|24 - 8
|20
|4.
|12
|6
|2
|4
|26 - 16
|20
|5.
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 22
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|15 - 12
|17
|8.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|7 - 12
|15
|10.
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|17 - 21
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|14 - 21
|12
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|15.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|8.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|15.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|6 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5