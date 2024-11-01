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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Спортинг Л
3:1
Первый тайм: 45+'
Эштрела
0'
4' Желтая карточка
Paulo Moreira
1:0
19' Гол
Дьёкереш Виктор
2:0
31' Гол
Дьёкереш Виктор
2:1
35' Гол
Пиньо Родриго
41' Желтая карточка
Букка Лионель
3:1
42' Пенальти
Дьёкереш Виктор
44' Желтая карточка
Кордейру Леонарду

Ход матча

4'
 
Paulo Moreira
19'
Дьёкереш Виктор
(Педру Гонсалвеш)
1:0
31'
Дьёкереш Виктор
(Тринкан Франсишку)
2:0
35'
2:1
Пиньо Родриго
(Вейга Данилу)
41'
 
Букка Лионель
42'
Дьёкереш Виктор
3:1
44'
 
Кордейру Леонарду
Прогнозы 116
Спортинг Л 99.1% (115)
X 0% (0)
Эштрела 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
42
Юльманн
Мортен
23
Браганса
Даниэл
20
Араухо
Максимилиано
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
30
Брижидо
Бруно
4
Ферру
5
Драме
Иссьяр
28
Лима
Рубен
77
Вейга
Данилу
25
Варела
Нилтон
26
Букка
Лионель
19
Paulo
Moreira
22
Кордейру
Леонарду
97
Кабрал
Жоване
9
Пиньо
Родриго
Спортинг Л
3-4-3
Эштрела
5-4-1

История личных встреч

Спортинг Л
Эштрела

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 15 (6) 1.5
Педру Гонсалвеш 4 0.4
Тринкан Франсишку 3 0.3
Браганса Даниэл 3 0.3
Катамо Джени 2 0.2
Морита Хидемаса 1 0.1
Инасиу Гонсалу 1 0.1
Хардер Конрад 1 0.1
Эдвардс Маркус 1 0.1
Кенда Джованни 1 0.1
Матеус Рейс 0 0
Юльманн Мортен 0 0
Дебаст Зено 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 3 0.3
Букка Лионель 2 0.2
Пиньо Родриго 2 (1) 0.2
Нани Луиш 1 0.1
Варела Нилтон 0 0
Руис Алан 0 0
Кабрал Жоване 0 0
Вейга Данилу 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браганса Даниэл 2 0
Катамо Джени 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нани Луиш 3 0
Руис Алан 3 0
Букка Лионель 3 0
Келиано Мануэль 3 0
Лопеш Мигел 2 0
Кордейру Леонарду 2 0
Вейга Данилу 2 0
Жезус Игор 2 0
Ферру 1 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Сиссоко Тилль 1 0
Варела Нилтон 1 0
Paulo Moreira 1 0
Кайо Сантана 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Спортинг Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Эштрела
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

19
6
Спортинг Л
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Эштрела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

19
7

Голы по времени матча

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
4
21%
1
17%
16-30
3
16%
2
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

29
7
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
2
7%
1
14%
1-15
5
17%
1
14%
16-30
5
17%
2
29%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
24%
1
14%
61-75
7
24%
2
29%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
1
33%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Насьонал Мадейра 3:1 Фамаликан - Спортинг Л 0:3 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0
Эштрела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Анадия - Эштрела 1:3 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Эштрела - Морейренсе 2:1
Санта-Клара - Эштрела 1:0 Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3

Результаты матчей

Спортинг Л
Эштрела

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:3
3 раза 60%
0:5
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
3.5
Больше Меньше
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
2.5
Больше Меньше
2
7
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:1 Заявка 10 10 0 0 33 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 22 - 5 19
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
АВС
 Заявка 9 2 3 4 7 - 16 9
13.
Риу Аве
 Заявка 9 2 2 5 6 - 18 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 1:3 Заявка 10 1 3 6 8 - 18 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 3:1 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 2 1 3 - 6 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 1:3 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3:1 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 1:3 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 15 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
Эшторил Мангала Эльяким 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Кордейру Леонарду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 42'
    Г О О О О О Л - Дьёкереш Виктор из команды Спортинг Л забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бруно Брижидо прыгнул не в ту сторону.
  • 41'
    Букка Лионель получает желтую карточку за игру рукой
  • 38'
    УДАЛЕНИЕ! - Букка Лионель удален за игру рукой
  • 35'
    Вейга Данилу сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О О О Л - Пиньо Родриго из команды Эштрела с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 31'
    Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает с правой ноги!
  • 19'
    Педру Гонсалвеш сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор забивает с правой ноги!
  • 4'
    Paulo Moreira тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 43.1% пользователей.
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Прогнозы 116
Спортинг Л 99.1% (115)
X 0% (0)
Эштрела 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Эштрела
1.09
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9.00
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34.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спортинг Л 3:1 Эштрела

Исход игры
Спортинг Л
99.1% (115)
Ничья
0% (0)
Эштрела
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
16.22% (18)
Нет
83.78% (93)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
43.1% (50)
3:0 Спортинг Л
29.3% (34)
2:1 Спортинг Л
8.6% (10)
4:0 Спортинг Л
4.3% (5)
3:1 Спортинг Л
4.3% (5)
1:0 Спортинг Л
3.4% (4)
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Спортинг Л
Эштрела
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