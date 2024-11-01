Тур: 10. Стадион: Жозе Алваладе. Главный судья: Bruno Vieira
3:1
Первый тайм: 45+'
0'
4' Желтая карточкаPaulo Moreira
1:0
19' ГолДьёкереш Виктор
2:0
31' ГолДьёкереш Виктор
2:1
35' ГолПиньо Родриго
41' Желтая карточкаБукка Лионель
3:1
42' ПенальтиДьёкереш Виктор
44' Желтая карточкаКордейру Леонарду
Ход матча
19'
31'
35'
2:1
41'
42'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
4
Ферру
28
Лима
Рубен
77
Вейга
Данилу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Симоес ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ФерруЗащитник
- Защитник
-
28 Лима РубенЗащитник
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 КикашНападающий
-
38 Кайо Сантана
-
Главный тренер: Ze Augusto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спортинг Л
Эштрела
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|15 (6)
|1.5
|Педру Гонсалвеш
|4
|0.4
|Тринкан Франсишку
|3
|0.3
|Браганса Даниэл
|3
|0.3
|Катамо Джени
|2
|0.2
|Морита Хидемаса
|1
|0.1
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.1
|Хардер Конрад
|1
|0.1
|Эдвардс Маркус
|1
|0.1
|Кенда Джованни
|1
|0.1
|Матеус Рейс
|0
|0
|Юльманн Мортен
|0
|0
|Дебаст Зено
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|3
|0.3
|Букка Лионель
|2
|0.2
|Пиньо Родриго
|2 (1)
|0.2
|Нани Луиш
|1
|0.1
|Варела Нилтон
|0
|0
|Руис Алан
|0
|0
|Кабрал Жоване
|0
|0
|Вейга Данилу
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браганса Даниэл
|2
|0
|Катамо Джени
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нани Луиш
|3
|0
|Руис Алан
|3
|0
|Букка Лионель
|3
|0
|Келиано Мануэль
|3
|0
|Лопеш Мигел
|2
|0
|Кордейру Леонарду
|2
|0
|Вейга Данилу
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Кикаш
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Сиссоко Тилль
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Paulo Moreira
|1
|0
|Кайо Сантана
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Спортинг Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Эштрела
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
19
6
Спортинг Л
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Эштрела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
19
7
Голы по времени матча
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Забито
19
6
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
4
21%
1
17%
16-30
3
16%
2
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
5
26%
1
17%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
29
7
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
2
7%
1
14%
1-15
5
17%
1
14%
16-30
5
17%
2
29%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
24%
1
14%
61-75
7
24%
2
29%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
1
33%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Насьонал Мадейра 3:1 Фамаликан - Спортинг Л 0:3 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0
Эштрела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Анадия - Эштрела 1:3 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Эштрела - Морейренсе 2:1
Санта-Клара - Эштрела 1:0 Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3
Результаты матчей
Спортинг Л
Эштрела
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:3
3 раза 60%
0:5
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|10
|10
|0
|0
|33 - 3
|30
|2.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 5
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|13 - 10
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 18
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|1:3 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|3 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|3:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 6
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|1:3 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|1:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 15
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|15 (1)
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|7
|Порту
|Галено Вандерсон
|6
|Бенфика
|Актюркоглу Мухаммед
|5 (2)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 6
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 3
|Эшторил
|Коста Мишел
|4
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:1 Эштрела
Исход игры
Спортинг Л
99.1% (115)
Ничья
0% (0)
Эштрела
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
16.22% (18)
Нет
83.78% (93)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
43.1% (50)
3:0 Спортинг Л
29.3% (34)
2:1 Спортинг Л
8.6% (10)
4:0 Спортинг Л
4.3% (5)
3:1 Спортинг Л
4.3% (5)
1:0 Спортинг Л
3.4% (4)
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