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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Спортинг Л
5:1
Конец матча
Эштрела
0'
4' Желтая карточка
Paulo Moreira
1:0
19' Гол
Дьёкереш Виктор
2:0
31' Гол
Дьёкереш Виктор
2:1
35' Гол
Пиньо Родриго
41' Желтая карточка
Букка Лионель
3:1
42' Пенальти
Дьёкереш Виктор
44' Желтая карточка
Кордейру Леонарду
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Пиньо Родриго
4:1
70' Гол
Дьёкереш Виктор
79' Желтая карточка
Ферру
5:1
85' Гол
Араухо Максимилиано
90'+3

Ход матча

4'
 
Paulo Moreira
19'
Дьёкереш Виктор
(Педру Гонсалвеш)
1:0
31'
Дьёкереш Виктор
(Тринкан Франсишку)
2:0
35'
2:1
Пиньо Родриго
(Вейга Данилу)
41'
 
Букка Лионель
42'
Дьёкереш Виктор
3:1
44'
 
Кордейру Леонарду
46'
Сент-Жюст Йерри
Инасиу Гонсалу
 
46'
 
Андре Силва
Букка Лионель
46'
 
Жезус Игор
Paulo Moreira
52'
 
Нани Луиш
Драме Иссьяр
57'
 
Пиньо Родриго
67'
 
Кикаш
Пиньо Родриго
68'
Морита Хидемаса
Юльманн Мортен
 
70'
Дьёкереш Виктор
(Тринкан Франсишку)
4:1
73'
Эдвардс Маркус
Педру Гонсалвеш
 
73'
Матеус Рейс
Дебаст Зено
 
74'
 
Руис Алан
Кордейру Леонарду
79'
 
Ферру
80'
Хардер Конрад
Тринкан Франсишку
 
85'
Араухо Максимилиано
(Браганса Даниэл)
5:1
Прогнозы 116
Спортинг Л 99.1% (115)
X 0% (0)
Эштрела 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
26
Диоманде
Усман
25
Инасиу
Гонсалу
57
Кенда
Джованни
42
Юльманн
Мортен
23
Браганса
Даниэл
20
Араухо
Максимилиано
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
30
Брижидо
Бруно
4
Ферру
5
Драме
Иссьяр
28
Лима
Рубен
77
Вейга
Данилу
25
Варела
Нилтон
26
Букка
Лионель
19
Paulo
Moreira
22
Кордейру
Леонарду
97
Кабрал
Жоване
9
Пиньо
Родриго
Спортинг Л
3-4-3
Эштрела
5-4-1

История личных встреч

Спортинг Л
Эштрела

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 16 (6) 1.6
Педру Гонсалвеш 4 0.4
Тринкан Франсишку 3 0.3
Браганса Даниэл 3 0.3
Катамо Джени 2 0.2
Морита Хидемаса 1 0.1
Инасиу Гонсалу 1 0.1
Хардер Конрад 1 0.1
Эдвардс Маркус 1 0.1
Араухо Максимилиано 1 0.1
Кенда Джованни 1 0.1
Матеус Рейс 0 0
Юльманн Мортен 0 0
Дебаст Зено 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 3 0.3
Букка Лионель 2 0.2
Пиньо Родриго 2 (1) 0.2
Нани Луиш 1 0.1
Варела Нилтон 0 0
Руис Алан 0 0
Кабрал Жоване 0 0
Вейга Данилу 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браганса Даниэл 2 0
Катамо Джени 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нани Луиш 3 0
Руис Алан 3 0
Букка Лионель 3 0
Келиано Мануэль 3 0
Ферру 2 0
Лопеш Мигел 2 0
Кордейру Леонарду 2 0
Вейга Данилу 2 0
Жезус Игор 2 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Сиссоко Тилль 1 0
Варела Нилтон 1 0
Paulo Moreira 1 0
Кайо Сантана 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Спортинг Л
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Эштрела
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

19
6
Спортинг Л
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Эштрела
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

19
8

Голы по времени матча

Забито

15
2
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
50%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Забито

19
6
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
4
21%
1
17%
16-30
3
16%
2
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

34
8
15 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 1
0 Не забивали 5
2
6%
1
13%
1-15
6
18%
1
13%
16-30
7
21%
3
38%
31-45
3
9%
0
0%
46-60
8
24%
1
13%
61-75
8
24%
2
25%
76-90

Пропущено

4
20
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
50%
6
30%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
25%
3
15%
61-75
1
25%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Насьонал Мадейра 3:1 Фамаликан - Спортинг Л 0:3 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Портимоненсе - Спортинг Л 1:2
Спортинг Л - Каса Пия 2:0 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - АВС 3:0 Спортинг Л - Лилль 2:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0
Эштрела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эштрела - Витория Гимарайнш 2:2 Анадия - Эштрела 1:3 Жил Висенте - Эштрела 3:0 Эштрела - Морейренсе 2:1
Санта-Клара - Эштрела 1:0 Эштрела - Боавишта 2:2 Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1 Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3

Результаты матчей

Спортинг Л
Эштрела

Точный счет

2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:3
3 раза 60%
0:5
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:3
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
6
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
3.5
Больше Меньше
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
2.5
Больше Меньше
3
7
3.5
3
7
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 10 0 0 35 - 3 30
2.
Порту
 Заявка 9 8 0 1 23 - 4 24
3.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 22 - 5 19
4.
Санта-Клара
 Заявка 9 6 0 3 13 - 10 18
5.
Брага
 Заявка 9 5 2 2 15 - 6 17
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 9 4 3 2 11 - 10 15
7.
Морейренсе
 Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Фамаликан
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Каса Пия
 Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
10.
Жил Висенте
 Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11.
Эшторил
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
12.
АВС
 Заявка 9 2 3 4 7 - 16 9
13.
Риу Аве
 Заявка 9 2 2 5 6 - 18 8
14.
Арока
 Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
15.
Боавишта
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Эштрела
 Заявка 10 1 3 6 8 - 20 6
17.
Насьонал Мадейра
 Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 9 1 1 7 3 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 15 - 2 15
3.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Санта-Клара
 Заявка 5 4 0 1 6 - 4 12
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
9.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10.
АВС
 Заявка 5 2 2 1 3 - 6 8
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Морейренсе
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
12.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 2 3 3 - 11 2
15.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Фаренсе
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Риу Аве
 Заявка 5 0 0 5 1 - 15 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (1)
Порту Омородион Сэмюэль 7
Порту Галено Вандерсон 6
Бенфика Актюркоглу Мухаммед 5 (2)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 6
Риу Аве Патрик II 1 3
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 3
Эшторил Коста Мишел 4
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Кордейру Леонарду совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 42'
      Г О О О О О Л - Дьёкереш Виктор из команды Спортинг Л забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бруно Брижидо прыгнул не в ту сторону.
    • 41'
      Букка Лионель получает желтую карточку за игру рукой
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Букка Лионель удален за игру рукой
    • 35'
      Вейга Данилу сделал результативную передачу.
    Прогнозы 116
    Спортинг Л 99.1% (115)
    X 0% (0)
    Эштрела 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Спортинг Л 5:1 Эштрела онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 5:1 Эштрела

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.1% (115)
    Ничья
    0% (0)
    Эштрела
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (57)
    Меньше
    48.65% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    16.22% (18)
    Нет
    83.78% (93)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    43.1% (50)
    3:0 Спортинг Л
    29.3% (34)
    2:1 Спортинг Л
    8.6% (10)
    4:0 Спортинг Л
    4.3% (5)
    3:1 Спортинг Л
    4.3% (5)
    1:0 Спортинг Л
    3.4% (4)
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