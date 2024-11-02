Тур: 11. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
0:1
Перерыв
0'
14' Желтая карточкаEnzo Leopold
38' Желтая карточкаЙенсен Леон
0:1
45' ГолФранке Марсель
45' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
Ход матча
14'
38'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Enes Zengin
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Ганновер 96
Карлсруэ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.89
0.88
Среднее время на гол
47
102
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.82
1.29
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
49
69
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.18
|Monju Momuluh
|2
|0.18
|Нильсен Ховард
|1
|0.09
|Кунце Фабиан
|1
|0.09
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.09
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.09
|Кристиансен Макс
|1
|0.09
|Дем Янник
|1
|0.09
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.09
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.09
|Enzo Leopold
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|7
|0.64
|Ванитцек Марвин
|4
|0.36
|Йенсен Леон
|3
|0.27
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.18
|Хунцикер Андрин
|2
|0.18
|Франке Марсель
|2
|0.18
|Гюнтер Лассе
|1
|0.09
|Бурнич Дженис
|1
|0.09
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муроя Сэй
|4
|0
|Найт Джош
|3
|0
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Enzo Leopold
|3
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|5
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
6
Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Карлсруэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
11
Ганновер 96
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Карлсруэ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
17
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
5
71%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
4
33%
1
5%
1-15
2
17%
6
29%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
3
25%
4
19%
76-90
Пропущено
7
17
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
7
41%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
29%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3
Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3
Результаты матчей
Ганновер 96
Карлсруэ
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
46
73
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|6
|4
|1
|22 - 17
|22
|2.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|4.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|13 - 7
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|10.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|11.
|3:0
|11
|3
|4
|4
|21 - 21
|13
|12.
|0:3
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|13.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|14.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|19 - 24
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|18.
|1:0
|11
|2
|1
|8
|5 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|9.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|3:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|0:3
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|16.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|17.
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|0:3
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|12 - 13
|7
|11.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|1:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5