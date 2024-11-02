Тур: 11. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
2:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаEnzo Leopold
38' Желтая карточкаЙенсен Леон
0:1
45' ГолФранке Марсель
45' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
51' Желтая карточкаРапп Николай
1:1
66' ГолНганкам Жессик
2:1
89' ПенальтиХальстенберг Марсель
90' Желтая карточкаMonju Momuluh
90'+7
Ход матча
14'
38'
45'
51'
66'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
396 Количество передач 325
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Enes Zengin
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Ганновер 96
Карлсруэ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.89
0.88
Среднее время на гол
47
102
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.82
1.29
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
49
69
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Monju Momuluh
|2
|0.18
|Нганкам Жессик
|2 (1)
|0.18
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.18
|Хальстенберг Марсель
|2 (2)
|0.18
|Нильсен Ховард
|1
|0.09
|Кунце Фабиан
|1
|0.09
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.09
|Кристиансен Макс
|1
|0.09
|Дем Янник
|1
|0.09
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.09
|Enzo Leopold
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|7
|0.64
|Ванитцек Марвин
|4
|0.36
|Йенсен Леон
|3
|0.27
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0.18
|Хунцикер Андрин
|2
|0.18
|Франке Марсель
|2
|0.18
|Гюнтер Лассе
|1
|0.09
|Бурнич Дженис
|1
|0.09
|Конте Бамбасе
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Херольд Дэвид
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муроя Сэй
|4
|0
|Найт Джош
|3
|0
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Enzo Leopold
|3
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
|Monju Momuluh
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рапп Николай
|6
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Йенсен Леон
|4
|0
|Зивзивадзе Буду
|3
|0
|Хунцикер Андрин
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Айхнер Кристиан
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Кобальд Кристоф
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
7
Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
11
Ганновер 96
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Карлсруэ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
18
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
5
56%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
4
29%
1
5%
1-15
2
14%
6
27%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
4
29%
4
18%
76-90
Пропущено
8
19
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
7
37%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
25%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3
Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3
Результаты матчей
Ганновер 96
Карлсруэ
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
56
74
29
47
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5