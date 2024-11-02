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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Ганновер 96
2:1
Конец матча
Карлсруэ
0'
14' Желтая карточка
Enzo Leopold
38' Желтая карточка
Йенсен Леон
0:1
45' Гол
Франке Марсель
45' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
51' Желтая карточка
Рапп Николай
1:1
66' Гол
Нганкам Жессик
2:1
89' Пенальти
Хальстенберг Марсель
90' Желтая карточка
Monju Momuluh
90'+7

Ход матча

14'
Enzo Leopold
 
38'
 
Йенсен Леон
45'
0:1
Франке Марсель
(Ванитцек Марвин)
45'
Хальстенберг Марсель
 
51'
 
Рапп Николай
60'
Monju Momuluh
Рохельт Янник
 
60'
Nicolo Tresoldi
Нильсен Ховард
 
60'
Нганкам Жессик
Фогльзаммер Андреас
 
66'
Нганкам Жессик
(Monju Momuluh)
1:1
77'
 
Пфайффер Лука
Шлойзенер Фабиан
77'
 
Конте Бамбасе
Йенсен Леон
83'
Гиндорф Ларс
Ли Хен-Чжу
 
89'
Хальстенберг Марсель
2:1
90'
 
Хунцикер Андрин
Бурнич Дженис
90'
Найт Джош
Муроя Сэй
 
90'
 
Эглофф Лилиан
Байфус Марцель
90'
Monju Momuluh
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 396 Количество передач 325
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
17
Вдовик
Бартломей
10
Рохельт
Янник
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
11
Ли
Хен-Чжу
16
Нильсен
Ховард
32
Фогльзаммер
Андреас
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
Ганновер 96
4-4-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Карлсруэ

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
3:3
К
2:0
К
0:6
Б2
2:0
Б2
1:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
2:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
0.88

Среднее время на гол

47
102

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.82
1.29

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

49
69

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Monju Momuluh 2 0.18
Нганкам Жессик 2 (1) 0.18
Фогльзаммер Андреас 2 0.18
Хальстенберг Марсель 2 (2) 0.18
Нильсен Ховард 1 0.09
Кунце Фабиан 1 0.09
Nicolo Tresoldi 1 0.09
Кристиансен Макс 1 0.09
Дем Янник 1 0.09
Ли Хен-Чжу 1 0.09
Enzo Leopold 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 7 0.64
Ванитцек Марвин 4 0.36
Йенсен Леон 3 0.27
Шлойзенер Фабиан 2 0.18
Хунцикер Андрин 2 0.18
Франке Марсель 2 0.18
Гюнтер Лассе 1 0.09
Бурнич Дженис 1 0.09
Конте Бамбасе 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Херольд Дэвид 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муроя Сэй 4 0
Найт Джош 3 0
Кристиансен Макс 3 0
Нойман Фил 3 0
Нганкам Жессик 3 0
Enzo Leopold 3 0
Кунце Фабиан 2 0
Стефан Леитл 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Дем Янник 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0
Monju Momuluh 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 6 0
Бурнич Дженис 4 0
Йенсен Леон 4 0
Зивзивадзе Буду 3 0
Хунцикер Андрин 3 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Байфус Марцель 2 0
Айхнер Кристиан 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Франке Марсель 1 0
Кобальд Кристоф 1 0
Хессер Робин 1 0
Гюнтер Лассе 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Карлсруэ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
7
Ганновер 96
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
11
Ганновер 96
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Карлсруэ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
18

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
5
56%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
1
33%
1
8%
1-15
1
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
4
29%
1
5%
1-15
2
14%
6
27%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
4
29%
4
18%
76-90

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
13%
7
37%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
25%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Киккерс Оффенбах - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3
Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3

Результаты матчей

Ганновер 96
Карлсруэ

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
7
4
2
9
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Магдебург
 10 4 4 2 18 - 15 16
9.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
12.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
13.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
14.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 10 2 2 6 11 - 23 8
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
12.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
12.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 6
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
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