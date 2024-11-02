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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:3
Перерыв
Дармштадт

Ход матча

29'
 
Лакенмахер Финн-Лука
Хорнби Фрэйзер
30'
0:1
Фёрстер Филипп
40'
0:2
Лакенмахер Финн-Лука
(Лидберг Исак)
45'
0:3
Лидберг Исак

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Дармштадт
6.40
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Все Коэффициенты
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
4
Михальски
Дамян
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
22
Мотика
Неманья
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
5
Маглица
Матей
15
Нюрнбергер
Фабиан
18
Фёрстер
Филипп
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
9
Хорнби
Фрэйзер
7
Лидберг
Исак
Гройтер Фюрт
4-4-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Дармштадт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
4:0
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМК
2:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
0.86

Среднее время на гол

49
105

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 4 (3) 0.36
Футкеу Ноэль 4 0.36
Массимо Роберто 2 0.18
Србени Деннис 2 0.18
Хргота Бранимир 1 0.09
Иттер Джанлука 1 0.09
Майерхёфер Марко 1 0.09
Юнг Гидеон 1 0.09
Михальски Дамян 1 0.09
Philipp Mueller 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Мустафа Сулиман 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 8 0.73
Хорнби Фрэйзер 4 (1) 0.36
Фёрстер Филипп 2 0.18
Вукотич Александар 2 0.18
Лопес Серхио 2 0.18
Лакенмахер Финн-Лука 1 0.09
Kai Klefisch 1 0.09
Вильхельмссон Оскар 1 0.09
Марсейлер Лука 0 0
Кемпе Тобиас 0 0
Нюрнбергер Фабиан 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 4 0
Србени Деннис 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Массимо Роберто 3 0
Гисельман Нико 2 0
Мотика Неманья 2 0
Бансе Саша 2 0
Грин Джулиан 1 0
Александр Цорнигер 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 5 0
Кемпе Тобиас 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Kai Klefisch 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Лопес Серхио 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Лидберг Исак 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
4
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
8
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Дармштадт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
3
60%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
3
23%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
6%
4
21%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
2
12%
4
21%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
6
35%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
35%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6
Дармштадт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0
Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Дармштадт

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
1
1.5
2
2
2
3
2.5
2
2
2
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
3
7
2
8
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карлсруэ
 1:0 11 6 4 1 22 - 17 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Ганновер 96
 0:1 11 6 1 4 13 - 7 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Магдебург
 10 4 4 2 18 - 15 16
9.
Эльвeрсберг
 0:1 11 4 4 3 19 - 13 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Дармштадт
 3:0 11 3 4 4 21 - 21 13
12.
Гройтер Фюрт
 0:3 11 3 4 4 17 - 20 13
13.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
14.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 10 2 2 6 11 - 23 8
18.
Ян
 1:0 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 0:1 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 1:0 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 1:0 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Дармштадт
 3:0 6 1 3 2 9 - 8 6
12.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 0:3 6 1 2 3 5 - 11 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Карлсруэ
 1:0 6 3 3 0 10 - 7 12
4.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
5.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 0:3 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Дармштадт
 3:0 5 2 1 2 12 - 13 7
11.
Эльвeрсберг
 0:1 6 1 3 2 7 - 6 6
12.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 0:1 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 1:0 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Карлсруэ Рапп Николай 5
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