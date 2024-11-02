Тур: 11. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
0:3
Перерыв
Ход матча
30'
0:1
40'
45'
0:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
17
Kai
Klefisch
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Matti Wagner
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Леонхард Хаас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Дармштадт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
0.86
Среднее время на гол
49
105
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.36
|Футкеу Ноэль
|4
|0.36
|Массимо Роберто
|2
|0.18
|Србени Деннис
|2
|0.18
|Хргота Бранимир
|1
|0.09
|Иттер Джанлука
|1
|0.09
|Майерхёфер Марко
|1
|0.09
|Юнг Гидеон
|1
|0.09
|Михальски Дамян
|1
|0.09
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|8
|0.73
|Хорнби Фрэйзер
|4 (1)
|0.36
|Фёрстер Филипп
|2
|0.18
|Вукотич Александар
|2
|0.18
|Лопес Серхио
|2
|0.18
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0.09
|Kai Klefisch
|1
|0.09
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.09
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Србени Деннис
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Бансе Саша
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|5
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
4
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Дармштадт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
8
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Дармштадт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
3
60%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
3
23%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
17
19
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
6%
4
21%
1-15
3
18%
3
16%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
2
12%
4
21%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
6
35%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
35%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6
Дармштадт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0
Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Дармштадт
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
3:5
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:4
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
22
23
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
37
37
37
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|6
|4
|1
|22 - 17
|22
|2.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|4.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|13 - 7
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|23 - 19
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|10.
|10
|4
|3
|3
|18 - 16
|15
|11.
|3:0
|11
|3
|4
|4
|21 - 21
|13
|12.
|0:3
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|13.
|10
|3
|3
|4
|22 - 20
|12
|14.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|19 - 24
|9
|17.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|18.
|1:0
|11
|2
|1
|8
|5 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|9.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|3:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|0:3
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|16.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|17.
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|1:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|0:3
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|12 - 13
|7
|11.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|8 - 10
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
|18.
|1:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|5