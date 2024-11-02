Тур: 11. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
1:5
Конец матча
0'
0:1
30' ГолФёрстер Филипп
0:2
40' ГолЛакенмахер Финн-Лука
0:3
45' ГолЛидберг Исак
49' Желтая карточкаФуткеу Ноэль
0:4
51' ГолКорредо Килиан
0:5
77' ГолЛопес Серхио
1:5
90' ГолХргота Бранимир
90'+3
Ход матча
30'
0:1
40'
45'
0:3
49'
51'
0:4
60'
77'
0:5
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 9
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
488 Количество передач 734
-
46 Владение мячом, % 54
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
17
Kai
Klefisch
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Matti Wagner
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Леонхард Хаас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Дармштадт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
0.86
Среднее время на гол
49
105
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.36
|Футкеу Ноэль
|4
|0.36
|Хргота Бранимир
|2
|0.18
|Массимо Роберто
|2
|0.18
|Србени Деннис
|2
|0.18
|Майерхёфер Марко
|1
|0.09
|Иттер Джанлука
|1
|0.09
|Юнг Гидеон
|1
|0.09
|Михальски Дамян
|1
|0.09
|Philipp Mueller
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|8
|0.73
|Хорнби Фрэйзер
|4 (1)
|0.36
|Лопес Серхио
|3
|0.27
|Фёрстер Филипп
|2
|0.18
|Вукотич Александар
|2
|0.18
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0.09
|Kai Klefisch
|1
|0.09
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.09
|Корредо Килиан
|1
|0.09
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Србени Деннис
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Мотика Неманья
|2
|0
|Бансе Саша
|2
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Футкеу Ноэль
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|5
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Лопес Серхио
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Дармштадт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
4
Гройтер Фюрт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
8
Гройтер Фюрт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Дармштадт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
3
50%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
6%
4
17%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
5
28%
4
17%
31-45
4
22%
5
21%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Пропущено
22
21
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
4
19%
16-30
8
36%
3
14%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
7
32%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3
Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6
Дармштадт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0
Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0 Мюнстер 1919 - Дармштадт 1:8 Боруссия Д - Дармштадт 4:0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Дармштадт
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
5
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
32
23
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
47
38
47
29
38
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5