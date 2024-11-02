  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Ян
1:0
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
1:0
16' Гол
Ганаус Ноа
84' Желтая карточка
Lukas Pinckert
84' Желтая карточка
Гебхардт Феликс
89' Желтая карточка
Асллани Фисник
90' Красная карточка
Гальен Деян
90'+6

Ход матча

16'
Ганаус Ноа
(Bryan Hein)
1:0
45'
 
Tom Zimmerschied
Luca Pascal Schnellbacher
46'
 
Manuel Feil
Петков Лукас
70'
Цигеле Робин
Elias Huth III
 
70'
Гальен Деян
Ганаус Ноа
 
74'
 
Герезгихер Филимон
Дамар Мухаммед
74'
 
Mohammad Mahmoud
Рор Максимилиан
78'
Биттрофф Александер
Гейпль Андреас
 
84'
 
Lukas Pinckert
84'
Гебхардт Феликс
 
89'
 
Асллани Фисник
90'
Jonas Bauer
Прёгер Кай
 
90'
Гальен Деян
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 10
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 157 Количество передач 715
  • 30 Владение мячом, % 70
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
33
Прёгер
Кай
8
Гейпль
Андреас
3
Bryan
Hein
10
Вит
Кристиан
15
Эрнст
Себастьян
29
Elias
Huth
III
20
Ганаус
Ноа
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
25
Петков
Лукас
23
Сикингер
Карло
17
Frederik
Schmahl
30
Дамар
Мухаммед
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
10
Асллани
Фисник
Ян
3-3-2-2
Эльвeрсберг
4-4-2

История личных встреч

Ян
Эльвeрсберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б3
0:0
Б3
3:1
РЛЮ
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.09
Вит Кристиан 1 (1) 0.09
Прёгер Кай 1 0.09
Eric Hottmann 1 0.09
Ганаус Ноа 1 0.09
Bryan Hein 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 6 0.55
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.45
Robin Fellhauer 2 0.18
Semih Sahin 2 (2) 0.18
Дамар Мухаммед 2 0.18
Герезгихер Филимон 1 0.09
Frederik Schmahl 1 0.09
Paul Stock 0 0
Баум Элиас 0 0
Maurice Neubauer 0 0
Manuel Feil 0 0
Lukas Pinckert 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 2 1
Баллас Флориан 3 0
Гейпль Андреас 3 0
Прёгер Кай 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Nico Ochojski 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Гебхардт Феликс 2 0
Гальен Деян 0 1
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Котер Доминик 1 0
Булик Расим 1 0
Jonas Bauer 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Асллани Фисник 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Дамар Мухаммед 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Баум Элиас 1 0
Герезгихер Филимон 1 0

Результаты матчей

Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Эльвeрсберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Ян
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

0
11
Ян
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Эльвeрсберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

0
14

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

18
7
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
22%
1
14%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
39%
3
43%
76-90

Забито

7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
3
43%
1
5%
31-45
1
14%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
29%
3
16%
76-90

Пропущено

28
13
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
5
38%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
3
11%
3
23%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
11
39%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0
Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0
Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0

Результаты матчей

Ян
Эльвeрсберг

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
8:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
8:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ян
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 10 5 4 1 18 - 13 19
4.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
5.
Гамбург
 10 5 3 2 24 - 13 18
6.
Герта
 10 5 2 3 19 - 16 17
7.
Нюрнберг
 10 5 1 4 23 - 19 16
8.
Магдебург
 10 4 4 2 18 - 15 16
9.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
10.
Кайзерслаутерн
 10 4 3 3 18 - 16 15
11.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
12.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
13.
Кёльн
 10 3 3 4 22 - 20 12
14.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 10 2 2 6 11 - 23 8
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Герта
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
12.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 10 - 8 5
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 5 4 0 1 12 - 6 12
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Нюрнберг
 5 2 1 2 9 - 7 7
9.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
12.
Кёльн
 4 1 2 1 8 - 10 5
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 5 0 1 4 4 - 17 1
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 6
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Лука Шнелльбахер уходит с поля. Tom Zimmerschied выходит вместо него
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