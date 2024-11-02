Тур: 11. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
1:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолГанаус Ноа
84' Желтая карточкаLukas Pinckert
84' Желтая карточкаГебхардт Феликс
89' Желтая карточкаАсллани Фисник
90' Красная карточкаГальен Деян
90'+6
Ход матча
16'
1:0
84'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
157 Количество передач 715
-
30 Владение мячом, % 70
37
Leopold
Wurm
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
20
Ганаус
Ноа
25
Петков
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Прёгер КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ганаус НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Нападающий
-
39 Гальен ДеянНападающий
-
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
Главный тренер: Andreas Patz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Ян
Эльвeрсберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.09
|Вит Кристиан
|1 (1)
|0.09
|Прёгер Кай
|1
|0.09
|Eric Hottmann
|1
|0.09
|Ганаус Ноа
|1
|0.09
|Bryan Hein
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|6
|0.55
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.45
|Robin Fellhauer
|2
|0.18
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.18
|Дамар Мухаммед
|2
|0.18
|Герезгихер Филимон
|1
|0.09
|Frederik Schmahl
|1
|0.09
|Paul Stock
|0
|0
|Баум Элиас
|0
|0
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leopold Wurm
|2
|1
|Баллас Флориан
|3
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Прёгер Кай
|3
|0
|Bryan Hein
|1
|1
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Nico Ochojski
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Гебхардт Феликс
|2
|0
|Гальен Деян
|0
|1
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Булик Расим
|1
|0
|Jonas Bauer
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Баум Элиас
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Результаты матчей
Ян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Эльвeрсберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
3
Ян
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Эльвeрсберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
0
11
Ян
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Эльвeрсберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
0
14
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
18
7
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
22%
1
14%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
39%
3
43%
76-90
Забито
7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 3
0
0%
2
11%
1-15
1
14%
3
16%
16-30
3
43%
1
5%
31-45
1
14%
5
26%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
29%
3
16%
76-90
Пропущено
28
13
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
5
18%
1
8%
1-15
4
14%
5
38%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
3
11%
3
23%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
11
39%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 1:0 Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0
Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байер Л - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0
Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0
Результаты матчей
Ян
Эльвeрсберг
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
8:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
8:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ян
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
33
14
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
83
110
56
110
38
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5