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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Коллу Джузеппе
Болонья
0:0
Первый тайм: 44'
Лечче
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 120
Болонья 90.8% (109)
X 7.5% (9)
Лечче 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Лечче
3.60
6.15
6.20
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Все Коэффициенты
34
Равалья
Федерико
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
7
Орсолини
Риккардо
21
Одгор
Йенс
11
Ндой
Дан
9
Кастро
Сантьяго
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
50
Пьеротти
Сантьяго
13
Доргу
Патрик
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
22
Банда
Ламек
9
Крстович
Никола
Болонья
4-2-3-1
Лечче
4-5-1

История личных встреч

Болонья
Лечче

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.14

Среднее время на гол

41
78

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.83

Среднее время на гол

126
108

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Сантьяго 3 0.3
Орсолини Риккардо 3 (1) 0.3
Одгор Йенс 2 0.2
Урбаньски Кацпер 1 0.1
Айлинг Самуэль 1 0.1
Фаббьян Джованни 1 0.1
Ндой Дан 0 0
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Лукуми Джон 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.18
Доргу Патрик 2 0.18
Рамадани Юльбер 0 0
Банда Ламек 0 0
Гаспар Киалонга 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Фаббьян Джованни 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Побега Томмазо 1 0
Урбаньски Кацпер 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 1 1
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Ребич Анте 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Рафья Хамза 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Пьеротти Сантьяго 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0
Гаспар Киалонга 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лечче
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

9
4
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Лечче
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
4
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
7
37%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
3
30%
6
32%
61-75
3
30%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0
Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3
Лечче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0
Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2

Результаты матчей

Болонья
Лечче

Точный счет

1:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
5 раз 100%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Болонья
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
7
4
5
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
4.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
Фиорентина
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Ювентус
 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
10.
Рома
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
11.
Болонья
 0:0 Заявка 10 2 7 1 11 - 11 13
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 Заявка 10 2 3 5 12 - 21 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Лечче
 0:0 Заявка 11 2 3 6 4 - 19 9
18.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
19.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Лечче
 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Болонья
 0:0 Заявка 5 0 5 0 3 - 3 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Фиорентина
 Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Болонья
 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
9.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Лечче
 0:0 Заявка 6 0 2 4 0 - 7 2
20.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • 43'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 43'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Крстович Никола выиграл воздушное противоборство у Бёкема Сэм.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 42'
    Оооо... вот это был удар! Фройлер Ремо должен был забить с этой позиции.
  • 42'
    Фройлер Ремо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 42'
    Рамадани Юльбер из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 120
    Болонья 90.8% (109)
    X 7.5% (9)
    Лечче 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Лечче
    3.60
    6.15
    6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:0 Лечче

    Исход игры
    Болонья
    90.8% (109)
    Ничья
    7.5% (9)
    Лечче
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    38.94% (44)
    Нет
    61.06% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    31.7% (38)
    2:1 Болонья
    27.5% (33)
    2:0 Болонья
    25% (30)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    1:2 Лечче
    1.7% (2)
    3:1 Болонья
    1.7% (2)
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