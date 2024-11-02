Тур: 11. Стадион: Ренато Далл'Ара. Зрители: 25000 Главный судья: Коллу Джузеппе
0'
66' Желтая карточкаУрбаньски Кацпер
71' Желтая карточкаПельмар Анди
72' Желтая карточкаНдой Дан
1:0
85' ГолОрсолини Риккардо
86' Желтая карточкаГаспар Киалонга
90'+5
Ход матча
66'
71'
72'
85'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
552 Количество передач 219
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
21
Одгор
Йенс
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Банда ЛамекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жан ГабиЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Болонья
Лечче
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.14
Среднее время на гол
41
78
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.71
0.83
Среднее время на гол
126
108
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.4
|Кастро Сантьяго
|3
|0.3
|Одгор Йенс
|2
|0.2
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.1
|Айлинг Самуэль
|1
|0.1
|Фаббьян Джованни
|1
|0.1
|Ндой Дан
|0
|0
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|2
|0.18
|Доргу Патрик
|2
|0.18
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|1
|1
|Галло Антонино
|1
|1
|Доргу Патрик
|1
|1
|Ребич Анте
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Гаспар Киалонга
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Пьерре Бальтазар
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лечче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
9
4
Болонья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Лечче
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
7
35%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
3
30%
6
30%
61-75
3
30%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0
Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3
Лечче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0
Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2
Результаты матчей
Болонья
Лечче
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
6 раз 100%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Болонья
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
38
46
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
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|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Лечче
Исход игры
Болонья
90.8% (109)
Ничья
7.5% (9)
Лечче
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.63% (38)
Меньше
66.37% (75)
Обе команды забьют
Да
38.94% (44)
Нет
61.06% (69)
Популярный счёт
1:0 Болонья
31.7% (38)
2:1 Болонья
27.5% (33)
2:0 Болонья
25% (30)
1:1 Ничья
5% (6)
1:2 Лечче
1.7% (2)
3:1 Болонья
1.7% (2)
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