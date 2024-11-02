Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Патрик Доргу нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кастро Сантьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Миранда Хуан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Кастро Сантьяго нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Де Сильвестри Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Лечче

42' Оооо... вот это был удар! Фройлер Ремо должен был забить с этой позиции.

42' Фройлер Ремо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Патрик Доргу ослабляет давление, выбив мяч.

40' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Патрик Доргу выиграл воздушное противоборство у Моро Никола

38' Удар от ворот произведет Лечче

38' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Лечче

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Лечче

28' Удар от ворот произведет Лечче

28' Миранда Хуан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Пьеротти Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Лечче

25' Патрик Доргу из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Моро Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Болонья

22' Патрик Доргу из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Лечче

17' Удар от ворот произведет Лечче

17' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Орсолини Риккардо наказан за толчок Хамза Рафья

14' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Лечче

11' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Лечче

7' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Лечче

5' Удар от ворот произведет Лечче

4' Пьеротти Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Лечче

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Орсолини Риккардо из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Болонья начинает с центра поля

1' Кастро Сантьяго нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.