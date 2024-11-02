  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 25000 Главный судья: Коллу Джузеппе
Болонья
1:0
Конец матча
Лечче
0'
66' Желтая карточка
Урбаньски Кацпер
71' Желтая карточка
Пельмар Анди
72' Желтая карточка
Ндой Дан
1:0
85' Гол
Орсолини Риккардо
86' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
90'+5

Ход матча

57'
 
Банда Ламек
Гильберт Фредерик
57'
 
Пельмар Анди
Кулибали Лассана
57'
Даллинга Тийс
Одгор Йенс
 
57'
Урбаньски Кацпер
Моро Никола
 
66'
Урбаньски Кацпер
 
69'
Фаббьян Джованни
Кастро Сантьяго
 
71'
 
Пельмар Анди
72'
Ндой Дан
 
76'
 
Пьерре Бальтазар
Рафья Хамза
82'
Пош Штефан
Де Сильвестри Лоренцо
 
82'
Фергюсон Льюис
Фройлер Ремо
 
85'
Орсолини Риккардо
(Миранда Хуан)
1:0
86'
 
Гаспар Киалонга
87'
 
Ребич Анте
Рамадани Юльбер
87'
 
Сансоне Никола
Доргу Патрик

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 552 Количество передач 219
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 120
Болонья 90.8% (109)
X 7.5% (9)
Лечче 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
34
Равалья
Федерико
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
7
Орсолини
Риккардо
21
Одгор
Йенс
11
Ндой
Дан
9
Кастро
Сантьяго
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
50
Пьеротти
Сантьяго
13
Доргу
Патрик
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
22
Банда
Ламек
9
Крстович
Никола
Болонья
4-2-3-1
Лечче
4-5-1

История личных встреч

Болонья
Лечче

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

СA
4:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.14

Среднее время на гол

41
78

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.71
0.83

Среднее время на гол

126
108

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.4
Кастро Сантьяго 3 0.3
Одгор Йенс 2 0.2
Урбаньски Кацпер 1 0.1
Айлинг Самуэль 1 0.1
Фаббьян Джованни 1 0.1
Ндой Дан 0 0
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Лукуми Джон 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Миранда Хуан 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.18
Доргу Патрик 2 0.18
Рамадани Юльбер 0 0
Банда Ламек 0 0
Гаспар Киалонга 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Урбаньски Кацпер 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Ндой Дан 1 0
Побега Томмазо 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 1 1
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Ребич Анте 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Рафья Хамза 2 0
Гаспар Киалонга 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Пельмар Анди 1 0
Пьеротти Сантьяго 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Болонья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лечче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

9
4
Болонья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Лечче
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
7
35%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
3
30%
6
30%
61-75
3
30%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0
Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3
Лечче
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0 Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0
Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2

Результаты матчей

Болонья
Лечче

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
6 раз 100%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Болонья
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
8
4
6
1.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
4.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
Фиорентина
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Ювентус
 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
9.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
10.
Торино
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
11.
Рома
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 Заявка 10 2 3 5 12 - 21 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
19.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
7.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
13.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
15.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
16.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Фиорентина
 Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
9.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Фаббьян Джованни из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 92'
      Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Гаспар Киалонга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Болонья начинает контратаку
    • 91'
      Бёкема Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Лечче пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Болонья 90.8% (109)
    X 7.5% (9)
    Лечче 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Болонья 1:0 Лечче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 1:0 Лечче

    Исход игры
    Болонья
    90.8% (109)
    Ничья
    7.5% (9)
    Лечче
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    38.94% (44)
    Нет
    61.06% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    31.7% (38)
    2:1 Болонья
    27.5% (33)
    2:0 Болонья
    25% (30)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    1:2 Лечче
    1.7% (2)
    3:1 Болонья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный