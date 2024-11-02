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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 29. Стадион: .
Конгсвингер
0:0
Второй тайм: 66'
Согндаль
0'

Ход матча

46'
Уильямс Ноа
Капскармо Оскар
 
62'
 
Joakim Nundal
Хинтса Оливер
63'
Торкельссон Роберт-Орри
Герсон Ларс
 
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Согндаль
3.90
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4.90
5.00
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Все Коэффициенты
41
Anders
Klemensson
6
Harald
Holter
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
2
Нильссон
Джоэл
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
14
Lucas
Ravn-Haren
32
Капскармо
Оскар
9
Adem
Gueven
1
Lars
Jendal
3
Робертсен
Йеспер
13
Фло
Пер-Эгиль
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
8
Jacob
Blixt
Flaten
6
Martin
Hoeyland
10
Сконес
Каспер
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
77
Oskar
Borgthorsson
Конгсвингер
3-4-3
Согндаль
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
Согндаль

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
3:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ТПМ
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
NPO
3:1
А
1:2
А
0:2
КН
3:0
А
4:3
А
2:4

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.75
1.3

Среднее время на гол

32
69

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.06
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

43
70

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 9 0.31
Jesper Grundt 6 0.21
Adem Gueven 5 0.17
Уильямс Ноа 5 0.17
Моберг Вегар 4 (1) 0.14
Нильссон Джоэл 4 0.14
Harald Holter 3 0.1
Eric Taylor 2 0.07
Капскармо Оскар 2 0.07
Ludvig Langrekken 1 0.03
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.03
Albert Leer Sandstad 1 0.03
Andreas Dybevik 0 0
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 7 0.24
Флатакер Эрик 6 0.21
Хинтса Оливер 4 0.14
Martin Hoeyland 4 0.14
Эрикссон Феликс 3 0.1
Daniel Arrocha 3 (3) 0.1
Фло Пер-Эгиль 2 0.07
Менса Эммануэль 1 0.03
Mathias Oren 1 0.03
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Oskar Borgthorsson 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 7 0
Harald Holter 5 1
Холме Фредрик 4 1
Ludvig Langrekken 5 0
Andreas Dybevik 4 0
Emil Adrendrup Nielsen 4 0
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Мбоу Мапенда 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Andre Sjoelstad 5 0
Робертсен Йеспер 3 1
Martin Hoeyland 4 0
Менса Эммануэль 4 0
Daniel Arrocha 3 0
Эрикссон Феликс 3 0
Jacob Blixt Flaten 3 0
Edmund Baidoo 3 0
Lars Jendal 2 0
Oskar Borgthorsson 2 0
Флатакер Эрик 2 0
Joakim Nundal 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ховен Андреас 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Kristoffer Haukas Steinset 1 0
Mathias Oren 1 0
Emmanuel Olugbe 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

12
5
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Согндаль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

19
17
Конгсвингер
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Согндаль
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

31
22

Голы по времени матча

Забито

24
11
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
3
13%
6
55%
31-45
5
21%
1
9%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
5
21%
1
9%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
7%
4
22%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
5
19%
4
22%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
6
22%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Забито

20
21
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
15%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
6
30%
6
29%
61-75
1
5%
1
5%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
6
30%
5
25%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Забито

44
32
19 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
5
11%
3
9%
1-15
5
11%
6
19%
16-30
9
20%
11
34%
31-45
8
18%
3
9%
46-60
11
25%
7
22%
61-75
6
14%
2
6%
76-90

Пропущено

47
38
22 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 21
3
6%
7
18%
1-15
11
23%
6
16%
16-30
8
17%
6
16%
31-45
9
19%
3
8%
46-60
8
17%
7
18%
61-75
8
17%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рёуфосс - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2
Согндаль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Согндаль - Осане 0:2 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Олесунн 0:1 Стабек - Согндаль 2:0
Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0 Согндаль - Люн 0:1 Рёуфосс - Согндаль 4:1 Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Согндаль

Точный счет

1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
7
7
5
9
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
6
8
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
17
11
13
15
1.5
10
18
6
22
2.5
3
25
1
27
3.5
2
26

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 17 (8)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 7
Брюне Christian Landu Landu 8
Брюне Andreas Dybevik 8
Рёуфосс Форс Виктор 7
Конгсвингер Eric Taylor 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Ничья
Согндаль
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