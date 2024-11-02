Тур: 29. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1275
0:1
Конец матча
0'
90' Желтая карточкаМбоу Мапенда
0:1
90' ГолФлатакер Эрик
90' Желтая карточкаАрлиг Вильхельм
90'+8
Ход матча
90'
90'
0:1
90'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Yoro Ba
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
Главный тренер: Morten Kalvenes
История личных встреч
Конгсвингер
Согндаль
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.75
1.3
Среднее время на гол
32
69
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
2.06
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
43
70
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|9
|0.31
|Jesper Grundt
|6
|0.21
|Adem Gueven
|5
|0.17
|Уильямс Ноа
|5
|0.17
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.14
|Нильссон Джоэл
|4
|0.14
|Harald Holter
|3
|0.1
|Eric Taylor
|2
|0.07
|Капскармо Оскар
|2
|0.07
|Ludvig Langrekken
|1
|0.03
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.03
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.03
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|7
|0.24
|Флатакер Эрик
|7
|0.24
|Хинтса Оливер
|4
|0.14
|Martin Hoeyland
|4
|0.14
|Эрикссон Феликс
|3
|0.1
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.1
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.07
|Менса Эммануэль
|1
|0.03
|Mathias Oren
|1
|0.03
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
|Oskar Borgthorsson
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|7
|0
|Harald Holter
|5
|1
|Холме Фредрик
|4
|1
|Ludvig Langrekken
|5
|0
|Andreas Dybevik
|4
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|4
|0
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Мбоу Мапенда
|3
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Арлиг Вильхельм
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Andre Sjoelstad
|5
|0
|Робертсен Йеспер
|3
|1
|Martin Hoeyland
|4
|0
|Менса Эммануэль
|4
|0
|Daniel Arrocha
|3
|0
|Эрикссон Феликс
|3
|0
|Jacob Blixt Flaten
|3
|0
|Edmund Baidoo
|3
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Oskar Borgthorsson
|2
|0
|Флатакер Эрик
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Emmanuel Olugbe
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
12
5
Конгсвингер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Согндаль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
19
17
Конгсвингер
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Согндаль
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
31
22
Голы по времени матча
Забито
24
12
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
2
17%
16-30
3
13%
6
50%
31-45
5
21%
1
8%
46-60
5
21%
1
8%
61-75
5
21%
2
17%
76-90
Пропущено
28
18
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
7%
4
22%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
5
18%
4
22%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
6
21%
3
17%
61-75
6
21%
4
22%
76-90
Забито
20
21
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
15%
3
14%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
3
15%
2
10%
46-60
6
30%
6
29%
61-75
1
5%
1
5%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
3
15%
1-15
6
30%
5
25%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
3
15%
5
25%
76-90
Забито
44
33
19 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 11
5
11%
3
9%
1-15
5
11%
6
18%
16-30
9
20%
11
33%
31-45
8
18%
3
9%
46-60
11
25%
7
21%
61-75
6
14%
3
9%
76-90
Пропущено
48
38
22 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
3
6%
7
18%
1-15
11
23%
6
16%
16-30
8
17%
6
16%
31-45
9
19%
3
8%
46-60
8
17%
7
18%
61-75
9
19%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рёуфосс - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Стабек 1:3 Эгерсунд - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Волеренга 2:2
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Олесунн 1:5 Конгсвингер - Мосс 0:0 Осане - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Санднес 1:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2
Согндаль
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Согндаль - Осане 0:2 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Олесунн 0:1 Стабек - Согндаль 2:0
Согндаль - Брюне 2:3 Санднес - Согндаль 1:0 Согндаль - Люн 0:1 Рёуфосс - Согндаль 4:1 Согндаль - Ранхейм 0:2 Мосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Левангер 1:1 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Согндаль - ИК Старт 4:0 Ранхейм - Согндаль 3:0 Стабек - Согндаль 3:3 Согндаль - Конгсвингер 2:0 Люн - Согндаль 1:2 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Согндаль - Стабек 2:3 ИК Старт - Согндаль 2:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Согндаль
Точный счет
3:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
78
77
510
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
87
68
312
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1811
1316
1019
623
326
128
227
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|18 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 8
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Брюне
|Andreas Dybevik
|8
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7