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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 2004
Мьёндален
3:0
Конец матча
Стабек
0'
1:0
6' Гол
Alie Conteh
33' Желтая карточка
Вальстад Николас
34' Желтая карточка
Хольст-Ларсен Фабиан
2:0
55' Гол
Ольсен Мейнхард
66' Желтая карточка
Andreas Heredia-Randen
75' Желтая карточка
Sebastian Olderheim
3:0
78' Гол
Брингакер Матиас
81' Желтая карточка
William Wendt
82' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
89' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
90'+5
1
Thomas
Kinn
22
Хольст-Ларсен
Фабиан
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
5
Эверби
Сиверт
24
Mats
Pedersen
25
Andreas
Heredia-Randen
19
Бренден
Эрик
27
Токстад
Кристоффер
20
Alie
Conteh
45
Ольсен
Мейнхард
1
Россбах
Сондре
16
Ховен
Андреас
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
29
Karsten
Arman
Ekorness
14
Робертс
Томас
6
Кристенсен
Магнус
27
William
Wendt
8
Magnus
Lankhof-Dahlby
9
Bassekou
Diabate
21
Oskar
Spiten-Nysaether
Мьёндален
4-3-3
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Стабек

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПД
4:2
ТМК
1:0
ПД
2:0
ПД
2:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
4:2
Э
1:0
ТМК
0:1
К
2:0
ТМК
0:3
ТМК
1:0
Э
1:4
Э
1:0
ТМК
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.08
0.63

Среднее время на гол

83
144

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

64
72

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брингакер Матиас 8 0.28
Ольсен Мейнхард 7 (1) 0.24
Alie Conteh 6 0.21
Mats Pedersen 3 0.1
Бренден Эрик 3 0.1
Свеен Оле 3 0.1
Холтен Расмус 2 0.07
Эверби Сиверт 1 0.03
Сольберг Йоаким 1 0.03
Вогт Педер 1 0.03
Скоген Сондре 1 0.03
Keerat Singh 1 0.03
Love Reuterswaerd 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Моберг Вегар 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 16 (1) 0.55
Oskar Spiten-Nysaether 11 0.38
Sebastian Olderheim 6 0.21
Rasmus Eggen Vinge 4 0.14
Робертс Томас 3 (1) 0.1
William Wendt 3 0.1
Педерсен Каспер 3 0.1
Матич Алекса 3 0.1
Андресен Александр 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.03
Несс Николай 1 0.03
Геэльмуйден Херман 1 0.03
Andreas Victorio 1 0.03
Упсет Кристиан 1 (1) 0.03
Кристенсен Магнус 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Joachim Nysveen 0 0
Jon Haukvik Oeya 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольберг Йоаким 6 0
Andreas Heredia-Randen 5 0
Бренден Эрик 3 1
Скоген Сондре 4 0
Хольст-Ларсен Фабиан 4 0
Холтен Расмус 4 0
Свеен Оле 2 1
Thomas Kinn 2 1
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 3 0
Alie Conteh 1 1
Эверби Сиверт 2 0
Mats Pedersen 2 0
Jesper Svenungsen Skau 2 0
Simon Appiah 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальстад Николас 6 0
Кристенсен Магнус 4 0
Несс Николай 3 0
Россбах Сондре 3 0
Робертс Томас 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Oskar Spiten-Nysaether 3 0
William Wendt 3 0
Матич Алекса 2 0
Sebastian Olderheim 2 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Rasmus Eggen Vinge 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Karsten Arman Ekorness 1 0
Joachim Nysveen 1 0
Боб Брадлей 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Стабек
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

11
11
Мьёндален
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Стабек
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
15

Упущенные победы

7
22
Мьёндален
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
34% (10)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Стабек
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

28
21

Упущенные победы

18
33

Голы по времени матча

Забито

23
25
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
5
22%
3
12%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
6
26%
3
12%
31-45
7
30%
4
16%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
2
9%
8
32%
76-90

Пропущено

20
34
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
1
5%
6
18%
1-15
3
15%
4
12%
16-30
3
15%
6
18%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
6
30%
8
24%
61-75
3
15%
6
18%
76-90

Забито

16
32
5 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
13%
9
28%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
2
13%
7
22%
46-60
5
31%
3
9%
61-75
4
25%
4
13%
76-90

Пропущено

28
20
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
18%
1
5%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
5
18%
3
15%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
6
21%
5
25%
61-75
5
18%
6
30%
76-90

Забито

39
57
18 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
7
18%
12
21%
1-15
4
10%
6
11%
16-30
7
18%
8
14%
31-45
9
23%
11
19%
46-60
6
15%
8
14%
61-75
6
15%
12
21%
76-90

Пропущено

48
54
21 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
6
13%
7
13%
1-15
7
15%
8
15%
16-30
8
17%
9
17%
31-45
7
15%
5
9%
46-60
12
25%
13
24%
61-75
8
17%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эгерсунд - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Волеренга - Мьёндален 4:2 Олесунн - Мьёндален 0:1
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Осане - Мьёндален 5:0 Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2
Стабек
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стабек - Волеренга 1:2 Конгсвингер - Стабек 1:3 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Левангер - Стабек 1:2
Стабек - Согндаль 2:0 Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2

Результаты матчей

Мьёндален
Стабек

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
3
8 раз 28%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
8
6
3
12
2.5
5
9
1
14
3.5
3
11
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
10
1.5
8
7
1
13
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
25
4
9
20
1.5
16
13
4
25
2.5
11
18
1
28
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28

Топ бомбардиров
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 18 (8)
Стабек Bassekou Diabate 16 (2)
Левангер Sanel Bojadzic 16 (2)
Волеренга Jones El-Abdellaoui 13 (6)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ранхейм Erik Toenne 1 8
Брюне Christian Landu Landu 8
Брюне Andreas Dybevik 8
Санднес Нюхаген Андреас 7
Рёуфосс Форс Виктор 7
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