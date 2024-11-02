Тур: 29. Стадион: Consto Arena. Зрители: 2004
0'
1:0
6' ГолAlie Conteh
33' Желтая карточкаВальстад Николас
34' Желтая карточкаХольст-Ларсен Фабиан
2:0
55' ГолОльсен Мейнхард
66' Желтая карточкаAndreas Heredia-Randen
75' Желтая карточкаSebastian Olderheim
3:0
78' ГолБрингакер Матиас
81' Желтая карточкаWilliam Wendt
82' Желтая карточкаСольберг Йоаким
89' Желтая карточкаКристенсен Магнус
90'+5
Ход матча
6'
33'
55'
2:0
78'
81'
82'
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
20 Alie ContehНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
18 Abu Bawa
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Helge Riise
История личных встреч
Мьёндален
Стабек
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.08
0.63
Среднее время на гол
83
144
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.4
1.25
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
64
72
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брингакер Матиас
|8
|0.28
|Ольсен Мейнхард
|7 (1)
|0.24
|Alie Conteh
|6
|0.21
|Mats Pedersen
|3
|0.1
|Бренден Эрик
|3
|0.1
|Свеен Оле
|3
|0.1
|Холтен Расмус
|2
|0.07
|Эверби Сиверт
|1
|0.03
|Сольберг Йоаким
|1
|0.03
|Вогт Педер
|1
|0.03
|Скоген Сондре
|1
|0.03
|Keerat Singh
|1
|0.03
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Моберг Вегар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|16 (1)
|0.55
|Oskar Spiten-Nysaether
|11
|0.38
|Sebastian Olderheim
|6
|0.21
|Rasmus Eggen Vinge
|4
|0.14
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.1
|William Wendt
|3
|0.1
|Педерсен Каспер
|3
|0.1
|Матич Алекса
|3
|0.1
|Андресен Александр
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.03
|Несс Николай
|1
|0.03
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.03
|Andreas Victorio
|1
|0.03
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
|Jon Haukvik Oeya
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольберг Йоаким
|6
|0
|Andreas Heredia-Randen
|5
|0
|Бренден Эрик
|3
|1
|Скоген Сондре
|4
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Свеен Оле
|2
|1
|Thomas Kinn
|2
|1
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|3
|0
|Alie Conteh
|1
|1
|Эверби Сиверт
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальстад Николас
|6
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Робертс Томас
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|3
|0
|William Wendt
|3
|0
|Матич Алекса
|2
|0
|Sebastian Olderheim
|2
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Karsten Arman Ekorness
|1
|0
|Joachim Nysveen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Стабек
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
11
11
Мьёндален
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Стабек
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
15
Упущенные победы
7
22
Мьёндален
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
34% (10)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Стабек
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
28
21
Упущенные победы
18
33
Голы по времени матча
Забито
23
25
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
5
22%
3
12%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
6
26%
3
12%
31-45
7
30%
4
16%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
2
9%
8
32%
76-90
Пропущено
20
34
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
1
5%
6
18%
1-15
3
15%
4
12%
16-30
3
15%
6
18%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
6
30%
8
24%
61-75
3
15%
6
18%
76-90
Забито
16
32
5 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
13%
9
28%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
2
13%
7
22%
46-60
5
31%
3
9%
61-75
4
25%
4
13%
76-90
Пропущено
28
20
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
18%
1
5%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
5
18%
3
15%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
6
21%
5
25%
61-75
5
18%
6
30%
76-90
Забито
39
57
18 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 4
7
18%
12
21%
1-15
4
10%
6
11%
16-30
7
18%
8
14%
31-45
9
23%
11
19%
46-60
6
15%
8
14%
61-75
6
15%
12
21%
76-90
Пропущено
48
54
21 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
6
13%
7
13%
1-15
7
15%
8
15%
16-30
8
17%
9
17%
31-45
7
15%
5
9%
46-60
12
25%
13
24%
61-75
8
17%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эгерсунд - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Волеренга - Мьёндален 4:2 Олесунн - Мьёндален 0:1
Мьёндален - Конгсвингер 1:2 Осане - Мьёндален 5:0 Мьёндален - Брюне 1:1 Мосс - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Левангер 2:0 Ранхейм - Мьёндален 0:1 Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2
Стабек
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стабек - Волеренга 1:2 Конгсвингер - Стабек 1:3 Стабек - КФУМ Осло 2:3 Левангер - Стабек 1:2
Стабек - Согндаль 2:0 Эгерсунд - Стабек 2:1 Стабек - ИК Старт 2:3 Стабек - Рёуфосс 1:2 Брюне - Стабек 3:0 Стабек - Осане 1:1 Санднес - Стабек 1:3 Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2
Результаты матчей
Мьёндален
Стабек
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
3
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
3
8 раз 28%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
510
86
312
59
114
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
410
87
113
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
254
920
1613
425
1118
128
326
128
128
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|18 (8)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|16 (2)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|16 (2)
|Волеренга
|Jones El-Abdellaoui
|13 (6)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Ранхейм
|Erik Toenne
|1 8
|Брюне
|Christian Landu Landu
|8
|Брюне
|Andreas Dybevik
|8
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|7
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|7